Dělá se mi z něj zle. Soukupův vstup do politiky znechutil Bursíka. A přidal se Paroubek

Generální ředitel TV Barrandov oznámil, že se chystá vstoupit do politiky. Expremiér Jiří Paroubek oznámil, že to není zdaleka poprvé. Už v minulosti se snažil prorazit v politice, když podporoval Zelené. Mediálně prý chtěl opanovat takové státní firemní giganty jako Lesy ČR nebo České dráhy. Teď se o to možná pokusí podruhé. Někdejší předseda Zelených Martin Bursík prozradil, že se mu ze Soukupa dělá zle.

Jaromír Soukup se chystá do politiky. Založil hnutí LIST, s nímž chce prorazit na české politické scéně. Někteří politologové mají za to, že může uspět. Mohl by získat část voličů Tomia Okamury (SPD) nebo ČSSD. Otázka je, zda mu to bude stačit na vstup do Evropského parlamentu. Volby do EP jsou prvními volbami, kterých by se mohl zúčastnit v květnu tohoto roku. Zaregistroval si dokonce internetovou doménu, která mu může pomoct dostat se na Hrad a nahradit v pozici prezidenta Miloše Zemana.

Anketa Zvažujete, že budete volit Jaromíra Soukupa? Zvažuji 76% Nezvažuji 20% Ještě nevím 4% hlasovalo: 7662 lidí

Někdejší šéf ČSSD Jiří Paroubek však připomněl, že to není zdaleka poprvé, co se Soukup snažil prosadit v politice. „Snažil se o marketingovou kontrolu nad několika státními organizacemi,“ řekl iDNES.cz Paroubek. Šlo třeba o České dráhy či Lesy ČR. „Naše spolupráce skončila, když se mě snažil nacpat do spolupráce s Vítem Bártou, se kterým už tehdy také spolupracoval. Byla to taková politická bigamie,“ dodal expremiér.

Někdejší šéf Zelených Martin Bursík je k Soukupovi ještě kritičtější. „Vlastně se o něm vůbec nechci bavit. Jak řekl pan generál Petr Pavel, že se mu dělá fyzicky špatně, když ho vidí v televizi, tak já to mám stejně. Sdílím názor pana Petra Pavla,“ zdůraznil Bursík.

V době, kdy byla ministryní školství Dana Kuchtová za Zelené, přivedla si Soukupa na ministerstvo jako náměstka. Když Bursík chtěl, aby se ho zbavila, došlo ke konfliktu.

Dnes poskytuje Soukup prostor především prezidentovi Miloši Zemanovi a častým hostem jeho pořadů je také předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury. Předseda ČSSD Jan Hamáček má za to, že teď bude Soukup konkurovat právě Okamurovi.

autor: mp