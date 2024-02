Delegace USA v Kyjevě. Toto padlo. A varování z americké armády: Rusové na hranicích NATO?

Delegace Kongresu USA dorazila do Kyjeva a oznámila, že Američané jsou nadále odhodláni Ukrajinu podporovat, protože podle průzkumů si obyčejní Američané nepřejí vítězství Ruska. V řadách ukrajinské armády bojuje i někdejší bavorský voják Ben. „Pokud by Ukrajina dostala dostatek stíhaček ze Západu, válku by to výrazně proměnilo,“ vyjádřil se bavorský veterán v rozhovoru pro nejčtenější německý list Bild. A vyslovil varování: „Rusové prostě mají nekonečné množství materiálu a nekonečné množství vojáků.“

Republikán French Hill poznamenal, že průzkumy v USA ukazují, že si Američané nepřejí Putinovo vítězství na Ukrajině „Lidé vědí, že je to špatné nejen pro Evropu, je to špatné pro lid Ukrajiny, suverenitu Ukrajiny, ale i pro svět... Nedovolíme, aby tento suverénní národ zničil ruský medvěd, který jí nepřetržitě, i když nemá hlad,“ řekl republikán French Hill pro server Evropská pravda.

Demokrat Jason Crow poznamenal, že účelem jejich návštěvy je vyslat signál, že Spojené státy podporují Ukrajinu „Podporujeme Ukrajinu nejen proto, že chápeme, že ochrana svobody a demokracie na celém světě je americkou hodnotou, ale podporujeme Ukrajinu, protože je to také v zájmu Ameriky. S méně než 5 % našeho ročního obranného rozpočtu jsme pomohli Ukrajině zajistit stabilní a prosperující Evropu. Pomohli jsme Ukrajině zničit více než polovinu ruské armády. Pomohli jsme Ukrajině chránit naše spojence v NATO,“ zmínil.

Delegace obou politických stran zastoupených v Kongresu USA přijela do Kyjeva odpoledne 9. února. Celkem ji tvoří pět lidí, většina z nich členové tzv. zpravodajského výboru.

Washingtonský Institut pro studium války (ISW) však upozorňuje, že momentální výpadek západní pomoci Ukrajině může představovat velký problém. „Nejmenovaný vysoký představitel americké armády řekl listu Financial Times, že opožděná americká pomoc riskuje vytvoření ‚vzduchové bubliny‘ nebo ‚mezery v proudu‘ západní pomoci Ukrajině a ponechání Ukrajiny bez západní pomoci na blíže nespecifikovanou dobu. Úředník uvedl, že Pentagon je obzvláště znepokojen schopností Ukrajiny udržovat své systémy protivzdušné obrany a zásoby munice, a vysoký evropský diplomat varoval, že pro Ukrajinu bude obtížné udržet své současné pozice bez západního materiálu. ISW nadále soudí, že zhroucení západní pomoci Ukrajině by pravděpodobně vedlo k případnému zhroucení schopnosti Ukrajiny bránit se a odrazit ruskou armádu a mohlo by umožnit ruským silám protlačit se až na západní Ukrajinu blíže k hranicím NATO,“ napsal ISW.

V řadách ukrajinské armády bojuje i někdejší bavorský voják Ben. Na Ukrajině slouží v řadách speciálních jednotek, v nichž bojuje proti Rusům. Jedním z důvodů, proč neuspěla loňská letní ofenziva, podle něj bylo, že neměla k dispozici dostatek moderního západního vybavení. „Podpora ze Západu vždy přicházela velmi, velmi po částech. Bylo velmi obtížné zde objevit opravdu velké množství materiálu. Jednou jsi viděl tank Leopard tam a druhý tady a ofenzíva takhle prostě nefunguje.“ „Pokud Ukrajina dostala dostatek stíhaček ze Západu, válku by to výrazně proměnilo,“ prozradil bavorský veterán v rozhovoru pro nejčtenější německý list Bild.

Zásadní roli podle něj sehrálo i to, že Rusové měli spoustu času vybudovat obranná postavení. „Rusové prostě mají nekonečné množství materiálu a nekonečné množství vojáků“, vyjádřil se bavorský veterán. Prozradil též, že stejně jako ostatní vojáci, sepsal i on dopis na rozloučenou. A prý se snaží užívat každý den, kdy je naživu. Pokud to jen trochu jde, tráví prý čas s přítelkyní i se známými, kteří si prý váží toho, co Ukrajinci na frontě předvádějí.

O slovo se přihlásil také generální inspektor bundeswehru, nejvyšší vojenský velitel německé armády Carsten Breuer, který v rozhovoru pro Welt am Sonntag, z něhož citoval i Bild, prohlásil, že za pět let musí být německá armáda připravena na válku s Ruskem. „To neznamená, že k ní nevyhnutelně dojde, ale potenciálně tu taková možnost je,“ upozornil Breuer s tím, že Rusko neustále navyšuje svůj armádní potenciál a že za pět až osm let může být Rusko připraveno udeřit na EU. Pokud bude německá armáda připravena, tím spíš Rusko od případného útoku odradí. Tak to vidí inspektor Breuer.

válka na Ukrajině Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.