Demonstranti na Václaváku přišli bořit? Babiš vybuchl po slovech Fialy a Pavla: Proč s nimi nemluvíte?!

reklama

„Tak teď jsem volal do účtárny a zjistil jsem, že za minulý rok jsem měl jako poslanec, který není v žádném výboru a čerpá minimálně náhrady, 1 664 300 hrubého, z toho daně byly 249 645, a měl jsem čistého 1 414 655. Takže průměrný plat 117 888 čistého a 68 582 korun jsou náklady jako poslance Babiše na asistenta a podíl na expertech na klubu,“ vyčísluje Babiš, který po vstupu do politiky posílá všechny finance samoživitelkám. Jako jediný český politik zveřejnil své daňové přiznání od roku 1996 do roku 2016 v rámci vymyšlené aféry s dluhopisy.

Ke stejné transparentnosti vyzývá i své politické kolegy. „Takže by bylo fajn, kdyby všichni řekli, jaký mají ten příjem. Kdyby to takhle zveřejnili všichni poslanci, tak by to mohlo být zajímavé. A to jsem přesvědčen, že jako poslanec čerpám ze všech nejméně,“ uvedl.

Andrej Babiš ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Přidal také vzkaz všem, kteří kritizovali, že se mu nelíbí, že poslanci se svými platy mají polévku za patnáct a smažák za 109 korun. „A ti, kteří kritizovali to jídlo. Byl jsem sedm a půl roku ve vládě, stravoval jsem se na Úřadě vlády, vše jsem si platil, zeptejte se ministrů a vedení Sněmovny, jestli si platí obědy. To je zajímavá informace, to je ta solidarita,“ doplnil.

Další video, které Babiš přidal na svůj facebookový profil, věnoval premiéru Fialovi a jeho vyjádření k demonstrantům na Václavském náměstí.

„11. 3. byla na Václavském náměstí demonstrace. Já teď nebudu hodnotit, kdo tam mluvil na pódiu, ale chtěl bych říct, že tam byly tisíce našich voličů, oni mi to psali. Byli tam i majitelé firem, byli tam lidi, kterých já si vážím, a nebyli tam nic bořit,“ zdůraznil opozičník. Že „demonstranti z Václaváku chtějí bořit“, prohlásil po shromáždění prezident Petr Pavel.

Anketa Je v pořádku hrozit blokádami vládních budov? Je 93% Není 5% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 38665 lidí

Babiš dál vysvětluje, proč poslankyně jeho hnutí takto jednala: „Chtěla jenom, aby vláda zareagovala. A je to škoda,“ doplnil.

Fialovi následně vzkázal: „Chtěl bych jenom říct, že pokud panu premiéru Fialovi nestojí ty lidi, kteří přišli demonstrovat – protože platí nejvyšší ceny elektřiny v Evropě, kde máme třetí nejvyšší inflaci, vláda na ně kašle, bere peníze důchodcům, nestará se o ně, úřady práce nefungují – tak to je velká chyba, pane premiére,“ pokračoval expremiér.

Následně cituje slova sociologa o tom, že „demonstrace bychom neměli přejít mlčením“.

Následoval vzkaz pro současnou hlavu státu pro její výroky, že „proruským demonstrantům z Václaváku nemá smysl naslouchat“. „A já se divím panu prezidentovi, že mluví o těchto lidech, že tam přišli něco bořit. Ne, nepřišli. Byli to naši voliči, kteří tam přišli a jsou nespokojeni s touto vládou, a nejen naši voliči, možná tam většinou byli i lidi, kteří nemají zastoupení ve Sněmovně. A pan prezident říkal, že bude prezident všech. Takže bych očekával, že s nimi bude někdo mluvit, když s nimi nemluví ani vláda…,“ uvedl Andrej Babiš.

„Takže vláda nemluví s opozicí a myslím, že je chyba, že ani s těmito lidmi nikdo nemluví a že celá ta demonstrace bohužel skončila tím zbytečným útokem na muzeum, to skutečně dobře nebylo, samozřejmě že média to celé převrátila. Ale o tom, proč tam ti lidé přišli, aby je někdo vyslyšel, o tom samozřejmě se moc nemluví,“ zopakoval závěrem předseda hnutí ANO a bývalý premiér Andrej Babiš.

Psali jsme: Pekarové u Moravce povolily nervy: Já jsem pomáhala neziskovým organizacím, vy jste se věnoval lichvě Něco jsem natočil... Babiš vyslal vzkaz části veřejnosti. A dopsal varování „Odsoudit a potrestat“. Kam jsme se to dostali? Slušní lidé se vyhazují ze zaměstnání, protestuje Ilona Csáková Dohlížel Rakušan na zásah na Václaváku? SPD bude chtít na výboru vysvětlení

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.