Deset tisíc jen u Lvova. Pořád vznikají další. Hřbitovy daly výpověď o ztrátách Ukrajiny

Ruské ztráty jsou v médiích oblíbeným tématem, ty ukrajinské už o něco méně. Analytik pod přezdívkou Simplicious se ve svém hodnocení situace zaměřil mimo jiné i na ně. Poukazuje na to, že titulky západních médií jsou velice ponuré, stejně jako obsah článků. Další analytik se jel podívat na ukrajinské hřbitovy. „Ve lvovské oblasti je jich nejméně 10 000, asi jich bude více, protože jsem koukal jenom na ty velké,“ počítal nové hroby. Naopak ruské ztráty dle analytiků, ale i dat, takové nejsou.

Analytik si všímá, že západní média nabrala ponurý tón, pokud jde o situaci na Ukrajině a shodují se, že protiofenziva nemá šanci na úspěch. Reportáže CNN, MSNBC, články deníků New York Times, Daily Telegraph, The Hill nebo Washington Post mají titulky, které jsou více než varovné a mluví o těžkých ztrátách. Například estonský dobrovolník, který se podílí na třídění zraněných a mrtvých, uvádí, že někdy jsou mrtví vojáci v takovém stavu, že na jejich přepravu jsou potřeba tři černé pytle. Nebo mají jen 15 % těla.

V New York Times už se otevřeně říká, že odhad ukrajinských ztrát je 150 tisíc lidí, buď zabitých, nebo zraněných. Ale se samozřejmou zmírňující frází, že „Ruské ztráty jsou ještě větší“.

Další analytik s přezdívkou Armchair Warlord pak obhlédl ukrajinské hřbitovy a nové hroby. „Ve lvovské oblasti je jich nejméně 10 000, asi jich bude více, protože jsem koukal jenom na ty velké. Nové hroby se také všude připravují. Nemůžu navštívit všechny hřbitovy a města, jde o bezpečnost a také se musím nějak živit, takže musím udržovat byznys v chodu.

Dále pak usuzuje, že pro ukrajinské ztráty na úrovni 200 až 400 tisíc lidí hovoří průzkumy, počet nekrologů na sociálních sítích, nově postavené hřbitovy, zveřejněná data o amputacích, starší neplánovaná prohlášení a také to, že ukrajinská armáda neustále verbuje, ale nezvětšuje se. Tedy že všechno do sebe zapadá a jediné, co těmto číslům a poznatkům odporuje, jsou prohlášení ukrajinských představitelů, která analytik považuje za lživá.

Server Mediazona má počet skutečně potvrzených ruských ztrát 30 000 vojáků. Analytik k tomu přidává vyřčená a následně stažená slova generála Teplinského, který prozradil, že 8500 vojáků elitní VDV se vrátilo po zranění do boje. Což by znamenalo, že na jednoho Rusa padlo sedm až třináct ukrajinských vojáků.

Druhý analytik k tomu dodává, že vzhledem k tomu, že obvyklý poměr zraněných vojáků vůči mrtvým je dva ku jednomu, ne-li tři ku jednomu, tak ztráty VDV budou maximálně 4000 vojáků. Server Mediazoně má přitom u VDV potvrzených „jen“ 1600 mrtvých. Což by odpovídalo poměru pět ku jedné, což si analytik vysvětluje tím, že má Rusko lepší systém evakuace zraněných.

Dalším kamínkem do mozaiky je pak podle něho uniklý dokument páté detašované útočné brigády, který sčítá ztráty od 1. ledna do 31. července. Jednotka byla stažena, aby byla znovu postavena, měla celkem 1845 „nevratných ztrát“. Vzhledem k tomu, že měla přinejlepším 3000 mužů a přinejhorším 2000, analytik usuzuje, že to jsou ztráty 70 až 90 procent za sedm měsíců bojů. A kupeckými počty dochází k tomu, že přibližně dva tisíce ztrát krát přibližně padesát dalších brigád znamená 100 000 padlých jen za rok 2023. Nicméně podotýká, že tato brigáda byla nasazena v Bachmutu, kde se na ní podepsali wagnerovci.

Všímá si, že 13 smrtí je uvedených jako sebevražda, což dává do souvislosti s dalším uniklým dokumentem, podle něhož by se čerstvě dorazivším rekrutům neměla svěřovat munice.

