Děti na demonstrace nepatří! Protikandidátka Jiřího Drahoše, která s ním zažila nepříjemnosti, promluvila

Nezávislá senátorka Eva Syková vystupující dnes v barvách ČSSD Eva Syková dala před časem najevo, že na Praze 4 hodlá obhajovat senátorský mandát. Stane tak mimo jiné proti neúspěšnému prezidentskému kandidátovi Jiřímu Drahošovi, který je připraven kandidovat v témže obvodě. Syková se domnívá, že Drahoš nemá příliš přehled o tom, co trápí obyvatele Prahy 4, a staví na politickém marketingu. Ona naproti tomu hodlá stavět na zlepšení poskytování zdravotní péče ve svém obvodě a na zlepšování situace ve školství.

Právě školství se týkaly dotazy, na které senátorka odpovídala nedávno. Vyjadřovala se k otázce, zda je podle jejího názoru v pořádku, aby se k politické situaci v zemi a k počínání premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO) a prezidenta Miloše Zemana vyjadřovaly i děti, jak jsme to viděli na nedávné výstražné stávce namířené proti dvěma již zmíněným politikům.

„Dobrý den, dost mě dráždí, jak někteří zpochybňují názor dětí. Právě jen děti mluví a jednají vždy upřímně na rozdíl od dospělých, kteří se často chtě nechtě přetvařují. Vždyť to byli právě studenti, kdo v minulosti vždy bojoval za naši svobodu a demokracii, i když ostatní měli strach. A já s nimi vlastně částečně souhlasím. Nebo vám se líbí, jakým směrem se naše politika ubírá?“ zeptala se jedna ze čtenářek serveru ParlamentníListy.cz.

Syková odvětila, že nemá nic proti tomu, když mladí lidé projevují své názory. Dodala však, že nás zkušenost také učí, jak snadno lze některé mladé lidi ovlivnit.

„Rozhodně nezpochybňuji práva dětí. Vždy jsme doma i s našimi dětmi vedli vášnivé diskuse o celé řadě témat i o politice. Studenti, které jsem léta učila, jsou někdy velmi odvážní a dovedou se postavit za ideály a za svobodu, prokázali to již mnohokrát. Věřím, že se mladým lidem politika nelíbí, to je celosvětový jev, často mají pravdu a mohou vést nás, politiky, nejen k zamyšlení, ale také k zodpovědnosti. Vím to podle sebe, studenti často jsou na středních a vysokých školách velmi vyspělí, ale někteří z nich také velmi ovlivnitelní. Je jistě dobré jim naslouchat. Já ale myslím, že děti na základních školách by neměly chodit demonstrovat, pro tyto děti by učitelé měli pořádat besedy, vysvětlovat jim současné dění a naučit je diskutovat,“ odvětila senátorka.

Čtenáři serveru ParlamentníListy.cz ovšem mají rozličné názory, takže o chvíli později politička odpovídala na dotaz, zda by nebylo namístě potrestat toho, kdo zneužil dvanáctileté děti na politické demonstraci. Senátorka dala druhé tazatelce za pravdu, že dvanáctileté děti na politickou demonstraci nepatří.

