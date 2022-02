Dezinformační poradce Petra Fialy

reklama

Je to možná opravdu muž na svém místě. Vezměme si na pomoc jeho vlastní slova, která vetknul do svého článku na portálu Forum24, který dělá řadu let propagandistickou práci pro Fialovu ODS. Klíma je zde pilným autorem. Možná i proto se mu dostalo té cti být poradcem premiéra.

Anketa Má Miloš Zeman v tuto chvíli vaši důvěru? (Ptáme se od 3. 2. 2022) Má 78% Nemá 18% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 40140 lidí Co tedy Klíma napsal v článku s titulkem Bez svobodných a nezávislých médií by volby dopadly opačně ? Příkladně: „Jsem přesvědčen, že malé rozdíly, které vedly k porážce hnutí ANO a jeho potenciálních spojenců, jsou výsledkem mimořádné práce nezávislých médií a těch novinářů z veřejnoprávních médií, kteří zůstali profesionální a přinášeli pravdivé informace o skutečném stavu společnosti i o obřím konfliktu zájmů premiéra Babiše. Andrej Babiš se stal vlastníkem významné části médií a další významnou část ovládli oligarchové, kteří byli manipulovatelní skrze svou potřebu mít dobré vztahy s vládou, a tedy s Andrejem Babišem. Ve stejné době se naše společnost stala terčem masivní dezinformační kampaně podporované z Ruska, které stát nejen nečelil, ale naopak populističtí politici, ANO nevyjímaje, multiplikovali její sdělení opakováním a dokonce využíváním ve volební kampani. Jak jinak hodnotit to, že se strašení imigranty, kteří obsadí české chalupy, dostalo z řetězových mailů na billboardy parlamentních stran?

Této masivní síle manipulovaných médií a dezinformačních kampaní čelila nezávislá média fungující v téměř disidentských podmínkách a se zcela minimálními prostředky. Na rozdíl od oligarchických médií neměla šanci získat inzerci státních organizací a inzerovat se v nich často báli i podnikatelé obchodující se státem. Inzerce je totiž vidět, a strach, že si tím uzavřou cestu k zakázkám, byl silnější, než vůle inzerovat. Přesto postupně vznikla plejáda nezávislých médií od levicového Deníku Referendum a A2larmu, přes Deník N, Magazín Reportér, Neovlivni.cz, Investigace.cz, Echo 24 a Hlídacího psa po FORUM 24 a Týdeník FORUM.

Velmi významnou roli hrají Seznam a Seznam Zprávy a také vydavatelství Economia s Respektem a s Hospodářskými novinami. Spolu s některými pořady České televize a Českého rozhlasu tato média brání tomu, aby informační scéna byla plně manipulována oligarchickými médii a dezinformačními kanály. Právě volební výsledky a čísla, která jsem uvedl, ukazují, že i omezený vliv, který logicky proti mnohanásobné přesile nezávislá média mají, hraje zásadní roli.

Fotogalerie: - Šibenice před sněmovnou

Pokud nechceme tvrdit, že média mají nulový vliv na informovanost, pak je jasné, že bez práce nezávislých a profesionálních novinářů by výsledky voleb byly jiné. Opačné.“

V těchto několika větách se vyskytuje velké množství nepravd. Ta nejokatější z nich je, že média, která Klíma vydává za „nezávislá“, pracují v disidentských podmínkách. Příkladně právě Forum24 opravdu nepůsobí „disidentsky“. Má devět stálých redaktorů (o graficích a technickém zázemí nemluvíme), dále přes dvacet stálých externistů. Lze důvodně předpokládat, že ti všichni jsou za svou práci placeni. Kdo jen trochu zná mzdové poměry v médiích, tuší, že to představuje přinejmenším šesticiferné částky měsíčně.

Anketa Pokud byste byl(a) sportovcem, měl(a) byste morální problém jet na olympiádu v Číně? Ano 7% Ne 91% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 18463 lidí Další náklady představují příprava, tisk a distribuce tištěného Týdeníku Forum. Kolik je to přesně, se nedá říci, už i proto, že se nedozvíme skutečná čísla prodaného nákladu. Ani oficiální statistiky agentury ABC ČR, která zveřejňuje statistiky prodaných nákladů periodických tiskovin, Týdeník Forum neuvádí. Víme jen, že vstoupil na trh v srpnu 2021 (pár týdnů před volbami, dodejme) v nákladu 70 tisíc výtisků. Kolik se ho ale prodalo doopravdy a kolik skončilo v remitendě, čili ve sběru? Předvolební číslo Týdeníku Forum dokonce vyšlo – podle sdělení na webu Forum 24, v nákladu 2 miliony výtisků. Jak se Pavel Šafr, šéfredaktor projektu Forum, chlubil, přetáhl do tištěné verze Fora elitní novináře z Reflexu, třeba Milana Tesaře a Dana Hrubého. Jak je asi motivoval, když oba dva patřili před 30 lety k jeho zakladatelům? Ideově? Těžko. Tedy je musel jedině přeplatit. Tak tomu se u Michala Klímy říká „disidentské podmínky“. Myslím, že by se měl stydět, aspoň při vzpomínce na svého otce Ivana Klímu, který doopravdy poznal, co to jsou disidentské podmínky.

Nicméně pokračujme v citování samotného Michala Klímy: „Vítězství demokratických sil musí vést k tomu, aby se situace médií v naší zemi změnila. Je třeba co nejdříve přijmout nové zákony o České televizi a Českém rozhlase, které zakotví nový způsob voleb do rad těchto veřejnoprávních médií. Nesmí se opakovat situace, kdy v radách zasedají lidé úkolovaní k rozvracení a poškozování těchto médií místo toho, aby garantovali jejich nezávislost a rozvoj. Je třeba vyřešit financování médií veřejné služby, aby se škrcení jejich financí nemohlo už nikdy stát prostředkem nátlaku k manipulaci obsahu. Je také současně třeba podporovat širokou pluralitu mediální scény. Ve spolupráci s Evropskou komisí, která má podporu plurality jako jeden z cílů, který má na starosti místopředsedkyně EK Věra Jourová, by vláda měla najít způsob, jak finančně podporovat mediální scénu při zachování nezávislosti médií.Demokratičtí politici, vítězové voleb, by neměli zapomenout na to, že bez nezávislých médií by volby zcela jistě nevyhráli. Pokud se nepodaří širokou mediální scénu udržet, už by to tak příště nemuselo dopadnout.“

Takže zde to máme. Je nezbytné prostřednictvím změny zákonů o veřejnoprávních médiích tato média opanovat stávající (novou) politickou elitou, zajistit, aby je nikdo nemohl kontrolovat a kritizovat, a nadto zahnat do offsidu všechna nepohodlná média, k čemuž nám dopomáhej vrchní euro-cenzurka Jourová. Protože kdyby ne, představme si, že by příští volby mohl vyhrát někdo jiný, než dnešní Klímův chlebodárce a jeho družina. Tak generální coming out se asi od Michala Klímy nedal čekat. Je nutno mu za něj poděkovat. Řekl naprosto jasně a transparentně, oč této vládě a tedy i jemu v jejích službách na mediálním poli půjde. A jistě právě u toho ani slůvkem nelže a neprodukuje dezinformace. Tak je tedy asi opravdu mužem na svém místě „poradce pro dezinformace“.

