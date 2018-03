Diplomat Kolář se vyjádřil: Zemanovi dochází síly. Už jen tak slabě pšouká. Sice to ještě dost smrdí, ale...

Diplomat Petr Kolář vyjádřil na svém facebookovém profilu radost z vydání ruského hackera Jevgenije Nikulina do Spojených států.

„Zase jedna dobrá zpráva. Hodně dobrá. Nikulin byl vydán do USA. Mimo jiné to znamená, že i nadále můžeme být Spojenými státy pokládáni za solidního spojence, jakkoli se již dlouhodobě především z Hradu snaží ze všech sil nás tlačit úplně jinam. V poslední době se ale snad ukazuje, že Miloši Zemanovi síly dochází. Že už jen tak slabě pšouká. Sice to ještě pořád dost smrdí, ale ty jeho čínsko-ruské plyny už nás neotráví,“ řekl velmi zostra Kolář.

„Zdá se, že vláda, i když v demisi, se nechce nechat Zemanem vydírat a historicky se definitivně znemožnit. Ministr Pelikán se zachoval správně, principiálně a odpovědně. Já, coby občan, který ANO nevolí, smekám a děkuju! I premiéru Babišovi. V zahraniční politice mi dělá poslední dobou radost. A Zemanovi ukázal prostředník. Což je dobře,“ uzavřel.

Celý příspěvek Petra Koláře:

autor: vef