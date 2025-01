Diskuse je proti našim zájmům, spustil Foltýn. Slova dochází už i Marvanové

Navrhovaný § 318a počítá s odnětím svobody až na pět let pro toho, „kdo v úmyslu ohrozit nebo poškodit ústavní zřízení, svrchovanost, územní celistvost, obranu nebo bezpečnost České republiky anebo obranu nebo bezpečnost mezinárodní organizace, k ochraně jejíchž zájmů se Česká republika zavázala, vykonává na území České republiky činnost pro cizí moc“, „naruší svrchovanost České republiky tím, že na jejím území pro cizí moc sleduje jiného zpravodajskými prostředky“ nebo „vykonává mimo území České republiky činnost pro cizí moc“. Pokud získá tímto činem „značný prospěch nebo spáchá-li takový čin ve značném rozsahu“, hrozí až osm let vězení. Jestliže čin spáchá „za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu“, může strávit v kriminále až patnáct let. Trestná je i příprava.

Schillerová: Obrátíme se na Ústavní soud

Kritici poukazují na riziko zneužití zákona, který mnohým dokonce připomíná paragrafy z dob totality. Nový zákon by mohl umožnit trestní stíhání novinářů nebo aktivistů.

„Náš senátorský klub má jasno, ten bude samozřejmě proti. Pevně věřím, že by se to mohlo vrátit do Poslanecké sněmovny a že nás čeká ta diskuse znovu. Pokud to projde Senátem, pan prezident to podepíše, tak my velmi vážně uvažujeme, a budeme se radit s našimi experty na ústavní právo, kteří nám zpracovávají všechna podání, která činíme k Ústavnímu soudu, že bychom zvážili obrátit se na Ústavní soud,“ uvedla pro Deník TO Alena Schillerová, poslankyně a členka stínové vlády ANO.

Nemá se ani diskutovat?

Spokojená s návrhem není ani senátorka Hana Kordová Marvanová a nelíbil se jí ani rozhovor, který Otakar Foltýn, vládní koordinátor strategické komunikace, poskytl Týdeníku Respekt.

„Všichni jsme se setkali s tím, že na diskusních fórech anebo v diskusích pod zpravodajskými servery jsou poměrně velmi agresivní vyjádření řekněme té proputinovské scény a ta v českém prostředí píše několik nižších tisíc užitečných idiotů ruské propagandy. To znamená, deseti a půl milionový národ má několik tisíc opravdových šmejdů, kteří ať už vědomě, nebo nevědomě multiplikují ruskou propagandu tak, že to je vidět,“ řekl mimo jiné Foltýn.

„K diskusi o trestním paragrafu neoprávněná činnost pro cizí moc řekl Otakar Foltýn, že ‚věci, které jsou bytostným zájmem českého státu, si necháme rozvrátit diskusí, která je proti našim vlastním zájmům‘. Takže o některých věcech se nemá ani diskutovat?“ podivila se senátorka.

K diskusi o trestním paragrafu neoprávněná činnost pro cizí moc řekl @FoltynOtakar, že "věci, které jsou bytostným zájmem českého státu, si necháme rozvrátit diskusí, která je proti našim vlastním zájmům". Takže o některých věcech se nemá ani diskutovat?https://t.co/jiI9FjtCGk — Hana Kordová Marvanová (@HanaMarvanova) January 18, 2025

Zákon na objednávku?

Bývalý europoslanec a člen ODS Jan Zahradil se o návrhu nového zákona vyjádřil: „Je to nebezpečný paskvil, formálně i obsahově. Pokud dokonce vznikl – jak praví zatím neověřené spekulace – z popudu jedné naší zpravodajské služby, bylo by to i skandální z hlediska dělby moci.“

Bylo mi potěšením se pohádat se senátorem Láskou o “přílepek” k tzv. lex Ukrajina. Je to nebezpečný paskvil, formálně i obsahově.

Pokud dokonce vznikl - jak praví zatím neověřené spekulace - z popudu jedné naší zpravodajské služby, bylo by to i skandální z hlediska dělby moci. https://t.co/R9vbRCBepN — Jan Zahradil (@ZahradilJan) January 18, 2025

