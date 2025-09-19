Disney „zařízl“ Kimmela a jeho show. Kvůli Kirkovi

19.09.2025

Situace po atentátu na amerického konzervativního aktivistu Charlieho Kirka stále eskaluje. Komediální moderátor Jimmy Kimmel se odmítl omluvit za své kontroverzní výroky. Tvrzení, že stoupenci Donalda Trumpa jeho slova „úmyslně překroutili“, mu nepomohlo a vedení společnosti Disney stáhlo jeho pořad z vysílání. Kritici hovoří o cenzuře a narušení svobody slova.

Disney „zařízl“ Kimmela a jeho show. Kvůli Kirkovi
Foto: Hans Štembera
Popisek: Mše za zavražděného konzervativního influencera Charlieho Kirka v Týnském chrámu v Praze

Společnost Disney pořad moderátora Jimmyho Kimmela stáhla „na neurčito“ z programu kvůli problematickým komentářům o atentátu na Charlieho Kirka, konzervativní ikonu Ameriky. K tomuto kroku došlo v době, kdy společnost Disney čelila rostoucímu tlaku ze strany přidružených stanic ABC po celé zemi a také Federální komunikační komise (FCC). Situace vyústila v celostátní debatu o svobodě projevu a údajné cenzuře.

Incident, který vyplynul z Kimmelových kontroverzních komentářů k nedávnému atentátu na aktivistu Charlieho Kirka, vyvolal vlnu reakcí ze strany konzervativců i liberálů. Kimmel se nehodlal omluvit, naopak plánoval ve svém pořadu obhajovat své výroky a dále útočit na příznivce Donalda Trumpa, ale vedení Disney zasáhlo a vysílání zrušilo.

Kimmel kritizoval konzervativce za údajné zkreslování politické orientace 22letého atentátníka Tylera Robinsona. „O víkendu jsme dosáhli nových hlubin, když se gang MAGA zoufale snažil charakterizovat toho kluka, který zavraždil Charlieho Kirka, jako něco jiného než jednoho z nich a dělal vše pro to, aby z toho získal politické body,“ řekl Kimmel.

Podle FBI a guvernéra Utahu Spencera Coxa však Robinson vyznával „levicovou ideologii“ a radikalizoval se. Kimmel chtěl ve svém pořadu tvrdě zaútočit na Trumpovi příznivce a obvinit je z úmyslného zkreslení jeho slov. Vedení společnosti Disney však zasáhlo a rozhodlo o časově neomezené pauze pro vysílání Kimmelova pořadu.

Aféra se odehrává na pozadí dlouhodobého poklesu sledovanosti pořadu Jimmy Kimmel Live!, která se snížila z 2,4 milionu diváků v roce 2015 na 1,6 milionu v letošním roce. Mezi demografickou skupinou 25–54 let došlo k propadu o 72 procent, což vyvolává spekulace, zda pozastavení pořadu není i taktikou k oživení show nebo řešením poklesu popularity.

Kimmelova kauza spustila celonárodní debatu o svobodě slova a údajné cenzuře ze strany korporací jako Disney. Konzervativci slaví vítězství nad „liberálními médii“, zatímco Kimmelovi příznivci obviňují pravici z politické motivace.

Zatím není jasné, kdy se Kimmel vrátí do vysílání, ale zdroje naznačují, že Disney bude sledovat reakci veřejnosti. Tento případ připomíná, jak rychle může v éře sociálních sítí a politického napětí jeden monolog změnit kariéru. Zda jde o dočasnou pauzu, nebo konec kariéry, ukáže čas, ale je jisté, že debata o hranicích humoru a politiky v amerických médiích teprve začíná.

autor: Naďa Borská

