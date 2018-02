Dnes už by statisíce lidí na podporu ČT demonstrovat nešly, řekl Respektu expert

Podle sociologa a odborníka na média Jaromíra Volka důvěra v média mezi lidmi neustále klesá. Jedněmi z nějvětších slabin veřejnoprávních médií jsou podle sociloga ty, které jsou dány mediální legislativou a činí veřejnoprávní média přímo závislými na sněmovních politických stranách. „Ty mohou snadno jejich pozici destabilizovat, mohou si vynutit změnu jejich fungování prostřednictvím mediálních rad, které mají klíčovou pravomoc volit generálního ředitele,“ dodal.

Druhou klíčovou páku na média veřejné služby, která má silný vydírací potenciál, pak podle Volka mohou nasadit sněmovní strany formou rozhodnutí o výši poplatku za rozhlasové a televizní vysílání. „Nejenže zde neexistuje automatická indexace poplatku, která by kopírovala například inflaci, ale čistě teoreticky může sněmovní většina poplatek i snižovat,“ řekl socilog médií a dodal, že to by znamenalo spuštění procesu řízené likvidace ČT a ČRo.

Pokud by k něčemu takovému skutečně došlo a České televizi či Českému rozhlasu hrozila likvidace ze strany politiků, záleželo by prý, kolik lidí by se za tato média postavilo. „Záleželo by, jestli by jich bylo tolik, aby rozhodující politické síly usoudily, že by jim oslabování médií veřejné služby ubralo voliče,“ míní Volek. A postavili by se občané za veřejnoprávní média? ,,,Otázka není, zda by se někteří lidé za ČT či ČRo postavili, ale zda by jich bylo tolik, aby rozhodující politické síly usoudily, že by jim oslabování médií veřejné služby ubralo voliče. Nejsem si tím tak jistý. Situace se od doby boje o Kavčí hory v roce 2000 zhoršila. Tehdy se počet podporovatelů ČT pohyboval ve statisících. Dnes zjevně není podpora tak silná," obává se odborník.

„Média veřejné služby mohou sloužit jako relativně neškodný úplatek či dárek při koaličních jednáních,“ zdůraznil Volek v rozhovoru pro Respekt a dodal, že je to jako hračka, se kterou lze efektivně kupčit. „Lze relativně snadno zobchodovat sněmovní podporu výměnou za ‚dohled‘ nad médii veřejné služby, zvláště SPD má o tuto agendu dlouhodobý zájem,“ je si jistý sociolog médií Volek.

Nyní jsou na tom Česká televize a Český rozhlas podle Volka ekonomicky velmi dobře a technologicky se drží na vlně hlavních trendů. „Kvalita zpravodajství je ve srovnání s ostatními postkomunistickými médii veřejné služby nejvyšší. Porovnáme-li ale náklady na tvorbu zpravodajství například s náklady BBC, ORF či ZDF, jsou v ČT a ČRo velmi efektivní,“ řekl.

Hlavní problém podle Volka zde představuje mediální zákon, tedy způsob, jak jsou Rady ČT a ČRo voleny. „Nejde jen o fatální závislost na sněmovních dohodách, respektive na klientelistických vztazích mezi některými jejich členy a sněmovními stranami,“ vysvětloval a dodal, že celá konstrukce zákona stále víc koliduje se skutečnými očekáváním, co by radní měli dělat.

Na závěr nezapomněl Volek upozornit, že veřejnoprávní média se mohou situaci opravdu přizpůsobovat bez většího zásahu politiků. V české společnosti je prý silně zakódovaná schopnost k autocenzuře a odezírání z gest mocných, kteří často nemusí ani naznačovat. „Někomu stačí symbolická gesta, například v podobě skupinové fotografie s prezidentem. Zátiší ve stylu socialistického realismu svého druhu. V Čechách se vždy najdou nové elity a výměna stráží zde většinou probíhá potichu,“ uzavřel.

autor: nab