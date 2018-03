Do Česka by měl přijet francouzský prezident Macron

30.03.2018 8:15

Do České republiky by měl letos přijet francouzský prezident Emmanuel Macron. Novinářům to po schůzce na Pražském hradě s prezidentem Milošem Zemanem řekl ministr zahraničních věcí v demisi Martin Stropnický (ANO).