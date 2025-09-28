Do Partie poslali Lipavského. Málem z toho byla třetí světová

„My čtyři roky vidíme jeden skandál za druhým. My vidíme vládu, která za poslední čtyři roky pozvala do nejvyšších pater politiky mafii a korupci. Bohužel,“ vypálil hned v úvodu nedělní Partie Aleš Juchelka (ANO). Europoslance Jana Farského (STAN) označil za „hodného chlapečka“, kterého posílají do debat. Poslankyně Karla Maříková (SPD) volala po zrušení STAN a TOP 09. Farský a ministr zahraničí Jan Lipavský (Spolu) odráželi jeden slovní úder za druhým.

CNN Prima News odvysílala necelý týden před volbami speciální Partii Terezie Tománkové. Se čtyřmi zástupci politických stran. Ve studiu se sešli Jan Lipavský (SPOLU), Jan Farský (STAN), Aleš Juchelka (ANO), Karla Maříková (SPD).

Moderátorka představila nový průzkum, kde mělo hnutí ANO přes 29 % a koalice SPOLU 20,5 % hlasů.

„My čtyři roky vidíme jeden skandál za druhým. My vidíme vládu, která za poslední čtyři roky pozvala do nejvyšších pater politiky mafii a korupci. Bohužel,“ vypálil hned na úvod Juchelka. „Tyhle čtyři roky jsou z hlediska vlády nejšílenější, nejzkorumpovanější,“ pokračoval ve slovní palbě Juchelka. Zdůraznil, že hnutí ANO je jedinou politickou silou, která to reálně dokáže změnit.

Lipavský poznamenal, že volby nikdy nedopadly přesně tak, jak to naznačovaly průzkumy. Prý stále věří, že SPOLU může porazit Andreje Babiše (ANO).

Farský doplnil, že stávající vláda by se měla pokusit obnovit 101 hlasů, aby mohla pokračovat demokratická prozápadní vláda. Pár slov věnoval i kauze Dozimetr a konstatoval, že hnutí STAN se vyrovnává s kauzou Dozimetr a odmítá brečet, že u soudu řeší 14 dní před volbami. „My věříme v právní stát!“ volal Farský.

Juchelka se hned jal připomínat, že obžalován i byl i liberecký hejtman ze STAN Martin Půta.

„Pane Juchelko, v klidu dýchejte. To zvládnete. To chce klid. Buďte tak hodný a nechte mě domluvit. Já chápu, že je vám líto, když tady zazní pravda, ale zazní,“ pronesl Farský. A obratem připomněl, že Andrej Babiš také stanul před soudem v kauze Čapí hnízdo a hnutí ANO na to nereagovalo tím, že by snad Babiše vyloučilo, ale naopak z něj chce udělat premiéra.

Juchelka odvětil: „Aha, ten hodný chlapeček, kterého pouštějí do diskusí, a který se snaží zamlžit to šílené, co jsme tady slyšeli za uplynulý týden,“ obořil se na Farského.

„My jsme se od těch lidí odstřihli. Na rozdíl od vás,“ snažil se obhájit Farský. Slovní kopanec střídal slovní facku.

Maříková si ještě přisadila a zdůraznila, že vyplouvá na povrch, jak z kauzy Dozimetr získávaly peníze i STAN a TOP 09 – a proto SPD navrhla tyto strany zrušit. Podnět zamířil na stůl ministrovi vnitra Vítu Rakušanovi z hnutí STAN. I ona upozornila, že vytažení korupčníků do nejvyšších pater politiky není demokratické. „Pokud je někdo podezřelý, že přijímal peníze od organizovaného zločinu, tak takové subjekty v politice nemají co dělat,“ zdůraznila Maříková. A že dnešní vládní strany jen nálepkují své oponenty jako „nedemokratické“. „Vy to děláte proto, aby se lidé styděli, že některé strany volí,“ rozohnila se před kamerami Maříková.

Lipavský kontroval, že STAČILO! a SPD vystrkujou růžky ještě před volbami a naznačují, že po volbách chtějí zrušit to či ono. „Já považuji za extremistické chtít vystupovat z Evropské unie a z NATO,“ pravil Lipavský.

Maříková reagovala, že SPD chce, aby si lidé v referendu o NATO a o EU rozhodli sami.

Lipavský: Třetí světová válka nám nehrozí

Moderátorka Tománková poté přehodila diskusní výhybku k ruskému vpádu na Ukrajinu, kvůli němuž „se objevily ruské drony i nad Polskem“.

Lipavský se vyjádřil, že Poláci mají právo sestřelit každý stroj, který nepovoleně naruší jeho vzdušný prostor. „Jasné stanovisko české vlády je, že země mají právo bránit svůj vzdušný prostor,“ řekl Lipavský

„Do Polska přiletělo dvacet strojů. To už není náhoda, to je provokace,“ přidal se Juchelka.

Maříková nabádala k rozvážnému chování, aby se vše vyšetřilo. A že zároveň nesouhlasí s tím, že vzdušný prostor suverénního státu by mohl být kýmkoliv narušen. „My vidíme, že ten konflikt nekončí posíláním zbraní, že skončí u jednacího stolu. A my opravdu nechceme třetí světovou válku,“ zdůraznila znovu Maříková

„Ten, kdo přivedl válku do Evropy, je Putin,“ ozval se v tu chvíli Farský. A že „zahájil válku na Ukrajině už v roce 2014 a tvářil se přitom, že na Krym i do dalších částí Ukrajiny vůbec nevtrhli Rusové. A až ty stíhačky budou nad Prahou, tak také budeme říkat, že nesmíme to eskalovat, raději jim dáme, co chtějí?“ obracel se Farský na Maříkovou.

„Ale já tady neříkám, že by země neměla bránit svůj vzdušný prostor. Vy překrucujete má slova,“ rozčílila se Maříková.  

Juchelka připomněl, že hnutí ANO je falešně nálepkováno, jako nějaký možný partner Ruska, „což ale nikdy nebyla pravda a někteří voliči bohužel těmto dezinformacím věří. Vy jen strašíte obyvatele lživou předvolební kampaní,“ rozčílil se Juchelka. Současná vláda podle něj nechce slyšet kritiku armádních zakázek a věcnou kritiku obrací v to, že jde o ‚proruskou rétoriku“.

Lipavský hlásal, že „postoj vládních stran odpovídá realitě, protože zatímco koalice SPOLU nikdy neuhnula od snah zajistit bezpečnost Česka, tak Andrej Babiš naproti tomu kritizuje nákup stíhaček F-35, zpochybňuje muniční iniciativu, která pomáhá Ukrajině, a v minulosti se také nechal slyšet, že by Polsku nepomohl, kdyby bylo v nebezpečí“.

Farský doplnil, že v této situaci musí být bezpečnost země na prvním místě. „V tuto chvíli nejsme vydíratelní Ruskem,“ řekl Farský.

Maříková na to konto poznamenala, že se jí někteří zástupci současné vládní koalice zdají válkychtiví. A až na Ukrajině proběhnou volby, pak bude na čase, aby začala jednání prezidenta Putina s novými ukrajinskými politickými lídry.

Lipavský na to reagoval, že pokud někdo nechce jednat, je to Vladimir Putin, který místo diplomacie posílá na Ukrajinu další a další rakety a bomby. Česká vláda to podle Lipavského vnímá a posiluje vlastní obranu. „Třetí světová válka nám nehrozí, když budeme posilovat naši obranu,“ prohlásil Lipavský. A že „naší největší pojistkou bezpečnosti je členství v Severoatlantické alianci, ze které chce šéf SPD Tomio Okamura vystoupit a SPD jako celek o tom chce pořádat referendum“.

Když se znovu dostal ke slovu Juchelka, konstatoval, že potřebujeme více vojáků, ale také více policistů a hasičů. Kvůli vnitřní bezpečnosti. „A my tady máme jeden skandál vedle druhého. Ministr vnitra Vít Rakušan jede v kauze Dozimetr,“ chystal se znovu Juchelka rozjet.

„Co to tady melete za nesmysly,“ zarazil ho Farský. A že „pokud jde o Rusko, to jediné, čemu Putin rozumí, je síla, se kterou budeme ochotni se bránit. Ukrajina už dnes dává na obranu přes 30 % svého HDP,“ pravil Farský. A Česko by podle Farského mělo být schopno vydávat na obranu pět procent HDP.

„Když nás srovnáváte s jednou z nejzkorumpovanějších zemí, tak už se nedivím, že jste přitáhli tu korupci do nejvyšších pater politiky,“ vmetla Maříková Farskému.

Lipavský vyprávěl, že „se daří do armády přilákat nové vojáky. Nábory probíhají i u policie. Všechny tyhle věci jsou na dobré cestě.“ 

