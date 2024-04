Do Polska už ne? Útok na Poláky skončil bitvou o potraviny

Do Polska už nejezdit na nákupy, protože zatímco u nás se zlevňuje, v Polsku se bude zdražovat. Takové poselství předal českým zákazníkům šéf Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. Nad levnými polskými obchody, které braly zákazníky těm českým, udělal symbolicky křížek. Skončilo to však slovní bitvou o polské potraviny, za kterými prý Češi chtějí jezdit i nadále. Prouza byl obviněn, že lže.

Důvody rozdílů v ceně, kvalitě i balení zboží u nás a v Německu nebo dalších evropských zemích, na které na podzim upozorňoval premiér Petr Fiala, vysvětloval Prouza nejen rozdíly v DPH nebo v měnách, ale i ochotou Čechů připlácet si za západní značky. Kvůli tomu pak výrobci zkoušejí najít maximální cenu, kterou jsou lidé ochotni zaplatit, vysvětloval Prouza na podzim pro deník Forum 24.

Lidovecký ministr zemědělství Marek Výborný v uplynulých měsících obviňoval prodejce, že právě oni podle něj mohli za dražší ceny potravin v Česku. Producenty i prodejce potravin se snažil přimět ke zlevnění neformálními rozhovory. Začátkem roku pak v České televizi v Otázkách Václava Moravce ujišťoval, že ceny potravin v Česku jsou stabilizované a není žádný důvod, aby dál zdražily.

Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy se do cen promítlo snížení DPH na potraviny, které platí od začátku roku a nákupy v Polsku přestávají pomalu dávat smysl, protože ceny v českých a polských obchodech už se příliš neliší. „Polsko přichází o svou pozici ráje levných potravin. Končí tam nulové DPH na jídlo a dál se zdražuje. V Česku ceny naopak klesají. Výsledek je jasný, krom obyvatel polského příhraničí se nákupy u našich severních sousedů přestávají vyplácet,“ píše na Facebooku.

„Jasně, ceny v Polsku rostou z o něco nižšího základu, ale je dost pravděpodobné, že se brzy srovnají. Pokud tam nebudou lidi jezdit vyloženě lovit slevy, bude z toho časem spíš ,pozéřina' než spolehlivý způsob, jak šetřit rodinný rozpočet,“ doplnil šéf svazu obchodu a cestovního ruchu.

Jeho slova vyvolala ve facebookových skupinách, kde si Češi sdílí tipy a rady ohledně nákupu v Polsku, velkou diskusi.

„Máte někdo zkušenost, jestli tam jdou ceny fakt nahoru? Chystal jsem se, ale váhám...,“ zajímal se Petr Janda v souvislosti s tvrzením, že levným nákupům v Polsku je konec.

Jak se ale ukázalo, čeští zákazníci to vidí s nákupy v Polsku jinak, věří, že za hranice budou jezdit pro výhodnější nákupy i nadále. Často se Prouzova slova o tom, že v Česku bude brzy levněji než v Polsku, zpochybňovala.

Podle komentující Bronislavy Kvasnicové by lidé neměli brát Prouzova slova za bernou minci. „No, když to říká pravdomluvec Prouza, tak je to asi pravda, že pane Prouza. Ani se nezačervenáte od lhaní,“ ohradila se vůči Prouzovi.

V podobném duchu se vyjádřil Jiří Sroka: „Pan Prouza by si měl do Polska zajet, pak by nepsal nesmysly. V Česku Fialova drahota,“ konstatoval diskutér.

Tomáš Prouza si svými výroky vysloužil i slovo „ubožák“: „To může napsat jen ubožák, který si myslí, že u nás budou klesat ceny dlouho. Dovolte, abych se mohla zasmát, povídali, že mu hráli, v Polsku bude zdražení 5 %, stále se to vyplatí,“ uvedla Eliška Klusáková.

„V Polsku nezdražují, naše koruna oslabila, zlotý byl něco přes pětikačku a teď je 6,10. Byla jsem začátkem března a budu jezdit dál, kvalita potravin se vyplatí a cigarety nám zaplatí cestu," uvedla Dagmar Štěpánková.

„Co lžete, v Polsku se to vždy vyplatí a jde o kvalitní potraviny a ne ty sračky, které tu vozí ze zahraničí, když je tam jíst nechtějí. Obhajovat řetězce, to vám jde, a váš pohrdlivý smích vůči lidem v této zemi je odporný,“ hrozila se přispěvatelka Eva Liška Režná.

„Že jim ty prolhané držky neupadnou. Evidentně nejezdí nakupovat,“ neudržel se Vlastimil Vlk.

„Do Polska jezdím už mnoho roků. Vždy tam bylo levněji než tady. Já u nás ještě žádné zlevnění neviděla. To je jedna paní povídala," přidala svou zkušenost Jiřina Trgiňová.

„Pořád tam je o hodně levněji, budeme stále jezdit a nakupovat," souhlasil s ostatními Rudolf Dziak.

Lidé se v diskusi nad slovy Prouzy nejen rozčilovali, ale i velmi bavili: „Prouza opět perlí.“ „Můžu vědět, kde u nás ceny klesají, rád si tam zajedu.“

Upozorňovalo se i na kvalitu potravin, která je podle mnohých v Polsku vyšší než v naší kotlině. „Prouza, a co kvalita potravin?? Polsko i po zavedení DPH pořád lepší než některé sračky v ČR. To, co vidím v českých obchodech, by v Německu nedali ani prasatům. Ale chápu, že takové ztráty, co mají české řetězce a stát, musí někdo zastavit a tak píše nesmysly o Polsku,“ vyjádřil názor Libor Sebök.

„Jezdíme tam za kvalitními výrobky! Sem vozíte odpad, který tu prodáváte v 1. jakosti. Styďte se,“ vzkázala Prouzovi Renata Pokorná.

„Nejde jen o to, že je stále v Polsku levněji, ale i potraviny jsou kvalitnější a chutnější,“ napsal Josef Feik.

„Prouza, Prouza, buď to jen děláš, nebo jsi opravdu takový vůl a to je mně tě opravdu líto,“ rýpl si následně do prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Petr Zbytovský

Výhodné ceny potravin v Polsku podle Prouzy rychle mizí. Očekává, že tento trend nejspíše pomine do půl roku. „Z dat Eurostatu o inflaci potravin vyplývá, že za poslední tři měsíce jídlo na našich pultech zlevňuje, naopak za polskými hranicemi zdražuje. Rozevřené nůžky se tak začínají výrazně sbližovat,“ pronesl v pořadu Zprávy Plus.

Do Polska podle něj budou čeští zákazníci směřovat, ale jen za výhodnějšími cenami cigaret. „Důvodem je spotřební daň na tabák, kterou uvalila česká vláda. V minulosti tomu bylo naopak – za výhodnější koupí cigaret se jezdilo z okolních zemí k nám,“ připomněl prezident svazu.

Že v Česku končí růstu spotřebitelských cen upozorňoval také premiér Petr Fiala (ODS). „Právě se dívám na data z Eurostatu a ta jasně ukazují, že jsme v první třetině zemí s nejnižší inflací v EU. (…) Česko zvládlo boj s inflací. Končí stres a nejistota ze zdražování,“ napsal na sociální síť Facebook ministerský předseda.

