Do Prahy zákaz! Neposlechne: Nechci být mučedníkem „dezolátů“. Klidně půjdu sedět. Lidé, nebojte se

„Chci ukázat lidem, aby se přestali bát. Ty kašpary z vlády totiž drží u moci strach obyčejných lidí. Až se ho zbavíme, začnou se bát oni nás!“ To sdělil ParlamentnímListům.cz protivládní aktivista Jaroslav Popelka. Před Strakovou akademií teď chce se souputníky pořádat demonstraci každou středu. Při dvou už uskutečněných ho hned zatkla policie. Má totiž Prahu soudně zakázanou. Uvědomuje si, že půjde nejspíš do vězení.

reklama

„Patříme ke generaci, která Pražské jaro zažila. Nebyli jsme dospělí, ale už jsme to chápali. S odstupem jsme zjistili, že to byl podvod na lidi této země a chceme to tentokrát dotáhnout do konce. Mělo by dojít k nápravě všeho špatného, co se zde od té doby událo. Politici, co kradli, ať jdou sedět anebo přijdou o majetek. Rozhodování o této zemi je třeba vrátit lidem, a ne aby rozhodovaly stranické sekretariáty, natož americká ambasáda,“ říká Slávek Popelka z Holešovské výzvy. S kolegou Miroslavem Kelnarem proto pořádají Pražské jaro 2024. Co to je?

Středeční protesty

Pražským jarem 2024 nazvali řadu po sobě jdoucích demonstrací, které by se měly konat v Praze každou středu od tří odpoledne před Strakovou akademií, v níž sídlí Úřad vlády. Doufají, že se ze současných desítek účastníků brzo stanou stovky a tisíce. Poslední lednovou středu, kdy tento „protestní maraton“ začal, byl Popelka, aniž stačil cokoliv říct, zadržen policií, odveden na služebnu, vyslechnut do protokolu a propuštěn opět na svobodu.

Proč? Na sklonku loňského roku mu soud zamítl odvolání a potvrdil trest odnětí svobody v trvání čtyř měsíců podmíněně a zákaz vstupu do Prahy na osmnáct měsíců. V červnu 2023 byl k němu odsouzen za podněcování k výtržnictví, když na jedné z demonstrací vyzýval dav ke stržení ukrajinské vlajky z Národního muzea.

Fotogalerie: - Jak zabásli Popelku

Nicméně Popelka s návštěvami pražských demonstrací přestat nehodlá. Nabízí se otázka, co tím chce dokázat? „Beru to jako zábavu, dobrodružství a adrenalin. Vlastně mě to baví. Doporučuji všem občanům občas se přetahovat s policajty, dobývat se do státních budov a tak,“ říká a dodává: „Policajti protokol postoupí státnímu zástupci a ten rozhodne o dalším postupu. Pokud se bude držet litery zákona, tak mě musí nechat zavřít. Podle mě ale přemýšlí, jestli by to nezpůsobilo více škody než užitku.“

Moravský chasník

Popelka v letech 1975 až 1979 navštěvoval fakultu strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně, ale studium nedokončil. Roku 1988 se začal stavět stále víc a víc proti komunistickému režimu. Tiskl letáky, vyzýval k demonstracím a Komunistickou stranu Československa k demisi, držel hladovky, přátelil se s Petrem Cibulkou. Mezi tím byl několikrát vězněn.

Anketa Funguje náš stát dobře? Jste spokojeni s úřady, zdravotnictvím, sociálními službami apod.? Ano 0% Částečně ano 1% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 18235 lidí

„Mnoho let jsem podnikal s bratrem a zbyly mi nějaké úspory. Ty ale rychle docházejí. Ač na to už mám věk, v důchodu ještě nejsem. Díky známému, Jirkovi Gruntorádovi, který držel hladovku za penze disidentů, bych měl naštěstí od května už pobírat důchod. Chybělo mi totiž kvůli věznění pár odpracovaných let. Jsem uznaným účastníkem protikomunistického odboje. S důchodem budu v pohodě a dál moci jezdit do Prahy na demonstrace,“ líčí. V současnosti žije, jak říká, u Uherského Brodu.

Nelegitimní vláda

Podle něj je vláda Petra Fialy nelegitimní, protože se dostala k moci volebním podvodem kvůli nezákonnému rozhodnutí Ústavního soudu zrušit část volebního zákona. Navíc ji většina obyvatel nechce. „Neuznávám ji a nebudu ji poslouchat,“ prohlásí s tím, že vládnoucí třídy jsou nelegitimní od rozpadu Československa.

„Naši politici tehdy porušili ústavní zákon, kde stojí, že o návrhu na rozdělení Československa lze rozhodnout pouze referendem. Když někdo poruší nejvyšší zákon, tedy Ústavu, tak to má své následky. Má to i výhody. Tato nezákonnost nám totiž dává možnost napravit špatná rozhodnutí, za která osobně považuji vstup do NATO a EU,“ podotýká.

Fotogalerie: - Hrstka za dezinformátory

Poslední, tedy Fialova vláda, je, jak říká Slávek Popelka, skupinou loutek ovládaných cizí mocí. To je pak dostatečným důvodem, aby se lidé zvedli od počítačů a z gaučů, přijeli do Prahy a politikům sami do očí řekli, co si o nich myslí. „Oni na nás kašlou, jsou to lidé bez morálky. Je třeba udělat něco, aby se jich to osobně dotklo. Dokud je nepolijeme močůvkou nebo nestrefíme salvou pukavců, tak se nic nezmění,“ doplňuje.

Šéfem ve vězení?

Odpůrci protivládních demonstrací ho častují přízvisky jako psychopat, šílenec, magor a tak dále. Nic si z toho prý ale nedělá: „Je mi lhostejné, co si o mně podporovatelé vlády Petra Fialy myslí, protože už ta podpora je důkazem, že jsou mdlého rozumu. Jejich názor mě proto nezajímá.“

Popelka přišel i na demonstraci první únorovou středu. Přestože mu kolegové přichystali masku jako vystřiženou z amerického hororu Vřískot, aby ho policisté hned nepoznali, odmítl ji se slovy: „Chci ukázat lidem, aby se přestali bát. Ty kašpary z vlády totiž drží u moci strach obyčejných lidí. Není k němu ale důvod. Až se ho zbavíme, začnou se bát oni nás!“

A zase ho zabásli. Nasnadě je otázka, jestli se nechce stát mučedníkem dezolátů, jak se protivládním a protiamerickým aktivistům říká. „Nechci být mučedníkem. Raději budu doma, než ve vězení. Když to ale bude nezbytné, půjdu sedět. Pokud to prospěje naší věci, národu a zemi, tak proč ne. Já se toho nebojím. Za komunistů jsem byl v lochu šestkrát. Funguje to tam tak, že se vás staří muklové na přivítanou zeptají: ,Hej zmrde, pokolikáté sedíš?‘ Řeknu: ,Odpal zmrde, posedmé.‘ A budu tam šéfem.“

Psali jsme: Koudelka (Trikolora): Za Petra Fialy jako za Gustáva Husáka zavřou Slávka Popelku „Pojďte se mnou.“ Na akci před Strakovkou se zavíralo. A byl rachot Ivan Černý: Ďábelský útok křepelčími vejci Ukrajinská vlajka potřísněná. „Běž s tím někam, ty d****e!“ Pak zásah policie

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE