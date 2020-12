Do p*či, to jsou Vánoce! Kolaps v Alze: Hlášená bomba, vzteklý dav, nakonec šok. To jsme nezažili

REPORTÁŽ Vánoční pohoda? Spíš apokalypsa, naštvanost, zmatky a zoufalství. Tak by se dala popsat atmosféra, která v úterý odpoledne, dva dny před Štědrým dnem, panovala před sídlem internetového gigantu Alza v pražských Holešovicích. Nejdříve evakuace kvůli nahlášené bombě, později kompletní výpadek systému a zavíračka. „Možná zítra, dnes se omlouváme,“ trpělivě vysvětlovali pracovníci obchodu naštvaným nakupujícím. Ti mnohdy ztráceli nervy. „Do píči! Co budu dělat, všechno v hajzlu,“ zaznělo výrazným hlasem z fronty.

Řada lidí nechává vánoční nákupy na poslední chvíli. Pokud k takovým patříte v Praze, můžete zaplakat. Nejenže první dva dny tohoto týdne hlavní město čelí enormní dopravnímu vytížení, které místy v mnoha časech spíše připomíná totální kolaps.

Plní se obchodní centra, která ještě nedávno zela prázdnotou. Lidé nakupují jídlo na svátky, ale i vánoční dárky pro své blízké.

Mnoho z občanů jako každoročně zvolilo pro svůj nákup jeden z nejznámějších českých internetových obchodů, Alza.cz, který má řadu fyzických výdejen. Největší z nich včetně showroomu se nachází v pražských Holešovicích. Tam je těsno nezřídka i za běžného provozu, nemluvě o době „covidové“. Co ale výdejna zažívá pouhé dva dny před Štědrým dnem, je snad historický kolaps.

Prodejce nejprve ve své největší provozovně čelil nucené evakuaci. Anonym totiž v místě nahlásil bombu, na místo dorazili policisté a pyrotechnici a celý prostor vyklidili, aby ho mohli prohledat. Už toto výrazně stovkám, možná tisícům nakupujících znepříjemnilo život.

Krátce poté přišla druhá tragédie, která může řadě lidí zkazit Vánoce a prodejci tržby. Alze se totiž podle sdělení pracovníků zhroutil systém a výdejna musela být uzavřena. Redakce situaci mapovala v místě.

Utrpení bylo i dostat se pouze k sídlu Alzy v pražské holešovické tržnici. Příjezdové cesty ucpané, vše se ještě zhoršilo v přilehlých ulicích, kdy většina řidičů mířila právě do areálu Alzy a musela stát frontu před vjezdem.

Před obchodem se tvořily celkem dvě fronty. Ta první a podstatně delší (čítající většinou zhruba šest desítek lidí) byla před vstupem do prostor showroomu Alzy, kde je možné si zboží i fyzicky prohlédnout, domluvit nákup na splátky apod. Druhá fronta se pak tvořila u druhého vstupu na výdej již objednaného a případně i zaplaceného zboží.

Pro větší komfort nakupujících prodejce již před časem před vstupem postavil velký stan, aby lidé čekající venku nemuseli stát třeba v dešti. Fronta však byla i mimo stan. Lidé pomalu a po jednom vcházeli dovnitř, kde dále čekali, až jejich zboží doputuje ze skladu k výdejnímu pultu.

Po čase však přišel šok. „Prosím vás, pro dnešek zavíráme, kdo nemá již vyjeté pořadové číslo na vyzvednutí zboží, prosím vás, jděte domů a zkuste to zítra. Dnes zavíráme,“ zazněl od dveří od jednoho z pracovníků směrem k venku čekajícím lidem. Ti nechápali. Následovalo další a podrobnější vysvětlení.



„Zhroutil se nám výdejní systém, stojí tu tisíc objednávek na hromadě a nelze je odbavit. Nejdřív tu někdo nahlásil bombu a teď výpadek. Bohužel s tím nic neuděláme. Technika zradila,“ zdůvodňoval trpělivě zaměstnanec Alzy zklamaným zákazníkům. Ti se pomalu začali rozcházet. „Přijďte zítra, to už snad vše bude v pořádku,“ uklidňoval dále pracovník. Vysvětlení stále opakoval dále přicházejícím zákazníkům, kteří netušili, co se děje.

„Jsem nasraná jak svině, to jsou Vánoce, fakt,“ utrousila mladší zákaznice, která se po vystání fronty musela s nepořízenou dát na odchod. „V píči to je. Jsme všichni zavřený doma jak krysy a ani dárky nekoupíme. Chtěl bych toho zmrda, co nahlásil bombu, dostat do ruky,“ ulevil si vulgárně mladík, který rovněž musel odejít, aniž si vyzvedl již zakoupené zboží. Většina dalších lidí místo nadávek spíše zklamaně odcházela.

Do jaké míry se Alze povedlo problém vyřešit dříve, těžko říct. Faktem ale je, že pro stovky, možná tisíce lidí tento problém znamená další předvánoční stres a nepříjemnosti. K tomu všemu bude ve středu vláda rozhodovat o přepnutí systému PES do pátého, nejvyššího stupně. Tím by se nejspíš zavřely veškeré obchody kromě potravin a zavedl noční zákaz vycházení od deváté hodiny večer.

