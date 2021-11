Do silvestra dalších deset tisíc mrtvých, předpovídá expert Fialovy koalice

Následně se vyjádřil k očkování, kdy je podle něj potřeba si uvědomit, že v současné době očkujeme kolem 10 tisíc dávek denně. „Pokud bychom touto rychlostí očkovali dál anebo klidně ji i zdvojnásobili, tak budeme očkovat mnoho dalších měsíců před námi. I kdybychom zítra naočkovali jako mávnutím kouzelného proutku všechny, tak než tyto osoby navodí kompletní imunitu, tak budeme v podstatě na konci roku. Tedy tuto epidemickou vlnu masivním očkováním nelze zvládnout,“ poznamenal Hajdúch, který je zároveň přívržencem dobrovolnosti.

„Stát občany může v podstatě motivovat k tomu, aby se zaočkovat nechali, ale vnucování prostřednictvím omezování osobní svobody je podle mě už opravdu tak trochu za hranicí toho, co bych očekával, že lidé budou ochotní akceptovat,“ dodal Hajdúch.

Uvedl také to, že infekce podle něj začala ve školách. „To vidíme z toho, ve které věkové kategorii nám to začalo růst. Z těchto komunit těch mladých lidí to vystřeluje do dalších věkových kategorií. Nejsem si jistý, že to restauracemi a vším ostatním zastavíme. Druhá věc je za mě medicínská. Já si nejsem jistý, že člověk, který je očkovaný a není otestovaný, že o něm můžeme mluvit, že je bezinfekční. On prostě není. Má snížené riziko té infekce řekněme o 60 %, ale to neznamená, že ta infekčnost je nulová,“ doplnil také Hajdúch.

Očkování podle jeho slov funguje, ale nefunguje dlouhodobě, tak, jak jsme si mysleli. „Bude třeba dokončit tu třetí dávku a my nevíme, zda to třetí dávkou skončí. Doufám ale, že v určité fázi ano, ale je vysoce pravděpodobné, že budou další dávky v nějakém periodickém intervalu,“ zmínil Hajdúch.

Závěrem Hajdúch hovořil o tom, že v Česku je bohužel také velké množství dezinformací. „Nejsme schopni přesvědčit dostatek lidí k tomu, aby se zaočkovali. Bohužel to všechno spěje k tomu, že další Vánoce strávíme v práci. Není to věc, ze které bychom měli radost my, a už vůbec to není věc, ze které budou mít radost ti pacienti, kteří ty Vánoce tam stráví také. Pro některé to budou Vánoce poslední,“ uzavřel.