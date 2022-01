Do žumpy. Kubek v TV narazil na soupeře, který se nedal

Na CNN Prima News se střetl šéf ČLK Milan Kubek s biochemikem Zdeňkem Hostomským. Nesouhlasili spolu například pokud jde o délku karantény. Vláda navrhuje 5 dní. Kubek by chtěl celý týden. A Hostomský navrhuje, aby byla karanténa zrušena a hledělo se jen na příznaky. Také nesouhlasí s plošným testováním. „Každý test něco stojí, a to jsou peníze vyhozené do žumpy,“ řekl. Lidi, kterým není nic až na to, že měli pozitivní test, by podle něho stát zavírat neměl. Ale Kubek tvrdil, že „testování není žádná samoúčelná buzerace“.

A dodal, že vláda musí vydat taková opatření, aby byl zajištěn chod ekonomiky, protože pokud by omikron nakazil milion lidí a další dva miliony byly v karanténě, tak by se ekonomika zhroutila, protože by neměl kdo chodit do práce. Zkracování doby karantény tak považuje za rozumný kompromis, sám považuje za vhodné 7 dní.

Ovšem Hostomský považuje i takto dlouhou dobu karantény za potenciálně nebezpečnou. Pět dní je podle něho samozřejmě lepších než 14 dní. „Ale co to udělat na nula?“ navrhl. Připomenul, že se vir prohnal Jihoafrickou republikou a teď v ní „není nic“ a uvolnila se opatření. „Ta ekonomika musí fungovat. Ty školy musí fungovat, to řekněme předem.“

Doslechl se, že vláda má problém sehnat půl miliardy korun na předplatné antivirotik od Pfizeru, a ptá se, proč se tedy utrácí za nesmyslné testování. „Teď jsem se dozvěděl, že se bude testovat dvakrát týdně, povinně. Každý test něco stojí, a to jsou peníze vyhozené do žumpy, které pak nemůže použít na nákup těch zachraňujíích léků,“ vysvětlil a souhlasil s Kubkem, že nejúčinnější ochrana je třetí dávka vakcíny.

Šéf ČLK vysvětlil, že problém s nákupem antivirotik pochází z toho, že Česká republika je v rozpočtovém provizoriu a věří, že vláda peníze najde, protože je prý „najít musí“. Připustil, že testování bude náročné, ale obhajoval ho, že je to cesta jak zabránit lockdownu. „V momentě, když necháme tu epidemii projít úplně nadivoko, tak budeme mít naráz minimálně milion nemocných, další lidé budou v karanténách a opravdu se ta ekonomika může zhroutit,“ řekl a dodal, že „testování není žádná samoúčelná buzerace“ a má za cíl roztáhnout epidemii na delší dobu a snížit maximum ve vlně.

Hostomský si ovšem nemyslí, že testování pomůže, zvláště když u antigenních testů významná část ukazuje falešnou pozitivitu. „Já si myslím, že většina lidí bude bezpříznaková. Já bych se nedíval na pozitivitu testů, já bych se díval na příznaky. Pokud máte příznaky, které vypadají jako covid, nechte se testovat a zůstaňte doma. Nasaďte si roušku, ať neohrozíte druhé, to je ta nejinfekčnější fáze. Ale abychom ukládali (zavírali) lidi, kterým nic není, ale mají prostě škrtnuté, že mají pozitivní test...“ doporučil s tím, že řada lidí okolo něho se vyhýbá testování, aby nemuseli do karantény. „Nic jim není. Je to prostě administrativní věc, která nemá s tou biologií nic moc společného. Ani s tou medicínou, bohužel,“ pokračoval biochemik.

Kubek ovšem varoval před tím, aby byl omikron označován za zcela neškodnou variantu, prý je „mnohem nebezpečnější“ než běžná chřipka. A posteskl si, že svátky jsme si prožili v „bezvědomí“. „Málo se testovalo, tvářili jsme se, že se nic neděje, teď se budeme divit,“ posteskl si lékař a předpověděl nárůst 20 tisíc pozitivně testovaných denně, spolu s nárůstem počtu hospitalizovaných. Řekl také, že by ze strany vlády očekával mnohem větší podporu, než jaké se zdravotnictví dostává. Biochemik neočekává, že by se zdravotnictví z varianty omikron zhroutilo a podle něho je potřeba se oprostit od sledování počtu testovaných, protože stejně nic nevypovídá.

