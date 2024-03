Dobře udělali, že se distancovali. Vzpomínáte na Mečiara? Ivan Pilip připomenul 90. léta

Česká vláda pro příští měsíce, možná i na delší dobu odmítla konzultace s vládou Slovenské republiky. O tom, zda to může narušit nadstandardní vztahy, které Česko se Slovenskem mělo, hovořil v pořadu Partie PLUS někdejší ministr financí Ivan Pilip. Řeč byla i o evropských volbách, o nichž poté hovořili i politolog Jan Kubáček a komentátor Českého rozhlasu Plus Radko Kubičko.

„Naše vztahy to určitě nenaruší. Takováhle situace, napětí mezi Českem a Slovenskem, tady není poprvé. Vzpomínám si na časy pomlčkové války, kdy na slovenské scéně byly síly nepřátelsky argumentující. Vzpomínám si na situaci, kdy na Slovensku vládl Vladimír Mečiar a kdy Slovensko bylo v rámci Evropy zcela izolované," poznamenal k aktuální situaci mezi Českem a Slovenskem Pilip.

„Je normální, že máme-li na tak zásadní věc současné politiky rozdílné názory s vládou Slovenska, tak se nebudeme tvářit, že vše je dokonalé a nebe je bez mráčku. Myslím, že ty vztahy se mohou zase vylepšit," řekl Pilip. To, že se česká vláda proti názorům slovenské vlády takto zásadně vyhranila, považuje Pilip za správné. Mezi našimi zeměmi podle něj zůstávají dobré vztahy.

Řeč byla i o prezidentských kandidátech - Peterovi Pellegrinim a Ivanu Korčokovi. Co by znamenalo, kdyby uspěl Pellegrini? „Záleželo by na tom, kdyby se Peter Pellegrini vrátil k té umírněné politice, jakou dělal, když byl v čele státu. Kdyby se stal prezidentem, tak by se mu uvolnily ruce, protože by nebyl tolik závislý na Robertu Ficovi, na krajních silách, které na Slovensku existují," řekl Pilip.

Ten v minulosti hovořil o tom, že o demokracii se musíme starat. Vnímá, že by na Slovensku byla demokracie v ohrožení? „Slovensko má k tomuto výrazně blíže. To, co se dělo za vlády Vladimíra Mečiara, se výrazně podobalo autoritářské demokracii, kdy opravdu opozice byla zcela potlačována. Navázání na tuto tradici by bylo daleko snazší než v České republice. Za vlády Andreje Babiše a hnutí ANO, i když tu je velké napětí mezi ním a opačnou částí spektra, nedošlo k omezování demokracie," dodal Pilip. Na Slovensku je tak okleštění demokracie podle něj možné.

Lídři kandidátek koalice Spolu Alexandr Vondra (ODS) a Klára Dostálová (ANO) se v Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News shodli na tom, že by Evropský parlament v novém složení ještě mohl zrušit zákaz výroby aut se spalovacími motory plánovaný na rok 2035. Oba dva se shodli na tom, že nový Evropský parlament po eurovolbách bude méně zelený a více pragmatický.

„Jestli dojde k zemětřesení, to nevím, ale že dojde k posunu v těchto otázkách, to si myslím," podotkl Pilip, jenž se domnívá, že změna v oblasti Green Dealu bude i vzhledem ke zhoršující se ekonomické situaci výrazná.

Volby do Evropského parlamentu

Zda k evropským volbám přijde více voličů než před lety, je podle dalšího hosta Radka Kubička, těžká otázka. „Do hlav voličů nevidíme. Některá témata jsou závažná, tak je možné, že se k nim budou chtít voliči vyjádřit. Ale i v předchozích volbách bylo téma migrace. Evropský parlament zase nemá takové kompetence, svoji roli teprve hledá, lidé nemají příliš velkou povědomost, že by mohli v Evropském parlamentu něco změnit," podotkl Kubičko.

„Čekám mírně vyšší účast, přes 30 procent bychom se mohli přehoupnout," domnívá se pak politolog Kubáček. „Evropské volby jsou obecně postavené na těch tvrdých jádrech, na lidech, kteří se zajímají o politiku. Věřím, že se podaří oslovit i středové voliče, kteří nepovažují evropské volby za tak zásadní. Myslím si, že to bude částečně hlasování o důvěře vládě," poznamenal Kubáček, že se bude hlasovat o otázkách energetiky, ochrany vnější hranice a migrace. Rámujícím tématem je pak podle něj nejen Green Deal, ale i budoucnost českého průmyslu.

To, že by nadcházející volby mohly být „referendem” o vládě Petra Fialy (ODS), vnímá i Kubičko. „Na straně druhé se obávám, že evropské volby nejsou pro to referendum tím symbolem," sdělil Kubičko. Jako hlavní téma voleb pak Kubičko vidí válku na Ukrajinu, migraci i Green Deal. „Evropský parlament je braný jako diskuzní fórum, které však nemá zas až tak velkou pravomoc," dodal k tomu Kubičko.

