Šulda (KSČM): Neziskovky do politiky nepatří

10.11.2025 4:31 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k politickým neziskovým organizacím

Šulda (KSČM): Neziskovky do politiky nepatří
Foto: archiv KSČM
Popisek: Místopředseda Olomouckého krajského výboru KSČM Ludvík Šulda

Ředitel Člověka v tísni Šimon Pánek prý neví, co jsou to „politické neziskovky“. To je zvláštní. Protože když organizace bere peníze od USAID, tedy přímé agentury americké vlády, a působí v zemích jako Venezuela, Kuba nebo Gruzie, kde se Západ už léta snaží prosadit svůj vliv a svrhnout tamní vlády, těžko mluvit o čisté humanitě.

Ano, mluví se o „podpoře občanské společnosti“ a „lidských právech“. Ale všichni víme, co to v praxi znamená. Politická práce v cizích státech, šíření západního modelu a snahy o rozkládání a svrhnutí režimů, které se odmítly podřídit Washingtonu a Bruselu.

Tahle pomoc rozhodně není neutrální. Je to měkká moc imperialismu, místo bomb pochybné granty, místo tanků „workshopy o tzv. západní demokracii“. Takže až příště zase někdo bude tvrdit, že údajně neví, co jsou „politické neziskovky“, je potřeba mu připomenout:

To jsou právě ty, které se tváří jako charita, ale pracují pro zájmy mocných!

Ludvík Šulda, BBA

  • KSČM
  • Poctivost se musí vyplácet
  • krajský zastupitel
