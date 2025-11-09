Rakušan (STAN): I soukromí Jindřicha Rajchla je nedotknutelné

10.11.2025 6:23 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k útoku na rodinu předsedy strany PRO Jindřicha Rajchla

Rakušan (STAN): I soukromí Jindřicha Rajchla je nedotknutelné
Foto: Repro X
Popisek: Vít Rakušan

Jindřicha Rajchla vnímám jako jednoho z nejnebezpečnějších lidí na naší politické scéně. Nesouhlasím snad s ničím, co prezentuje a svou politikou představuje. A snad tím spíš považuji za nutné odsoudit brutální průlom do jeho soukromí.

Mělo by nás zajímat, co říká a jak se chová ve veřejném prostoru, na to budu poukazovat bez slitování. Jeho soukromí je ale nedotknutelné jako soukromí kohokoliv jiného ve svobodné zemi.

Mgr. Vít Rakušan

  • STAN
  • 1. místopředseda vlády v demisi
autor: PV

