Rakušan (STAN): I soukromí Jindřicha Rajchla je nedotknutelné

Jindřicha Rajchla vnímám jako jednoho z nejnebezpečnějších lidí na naší politické scéně. Nesouhlasím snad s ničím, co prezentuje a svou politikou představuje. A snad tím spíš považuji za nutné odsoudit brutální průlom do jeho soukromí.
Mělo by nás zajímat, co říká a jak se chová ve veřejném prostoru, na to budu poukazovat bez slitování. Jeho soukromí je ale nedotknutelné jako soukromí kohokoliv jiného ve svobodné zemi.
Mgr. Vít Rakušan
autor: PV