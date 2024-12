Dominik Hašek vyrazil na Ukrajinu

Hašek, který je známý svým nekompromisním postojem vůči ruské agresi na Ukrajině, se vydal do ukrajinského města Oděsy, kde se sešel s dalšími ruskými odpůrci. „Po nočním přejezdu vlakem jsem měl na Ukrajině ještě možnost navštívit Oděsu. Sešel jsem se s mnohými lidmi, kteří všichni do jednoho odsuzují ruskou agresi,“ uvedl Hašek na platformě X.

Sešel se také na ledě i po tréninku s mladými hokejisty a hokejistkami. A večer navštívil ligový zápas Storm Odessa – Sokil Kyiv.

„Bylo velmi emotivní účastnit se před zápasem minuty ticha za ty, kteří denně po desítkách či možná více umírají za svou vlast. Sláva Ukrajině,“ uzavřel Hašek.

FOTO: Facebook Dominika Haška

Bývalý hokejový brankář Dominik Hašek už v minulosti osobně podpořil sportovce na Ukrajině. „Kromě Ukrajiny jsem přijel podpořit i ukrajinský hokej. Budu dělat všechno pro to, aby se to v příští zimě, do budoucna, změnilo. Budu naléhat na různé lidi a různé federace, aby udělaly maximum, aby ukrajinský hokej neumřel,“ řekl Hašek loni v Událostech, komentářích s tím, že polovina tamních stadionů je buď zničena, nebo v oblastech, kde se nedá trénovat. „Víceméně padesát procent dětí se v loňské sezóně nedokázalo dostat na led, a to je velice smutné.“

Podotkl, že ukrajinští hokejisté místo sportování nyní bojují na frontě: „Setkal jsem se s kluky, kteří přišli o oči nebo oko, o nohu, ale jsou neskuteční hrdinové a pořád bojují,“ zdůrazňuje olympijský vítěz.

Od začátku ruské agrese na Ukrajině upoutal Hašek pozornost svými požadavky. Například zámořskou NHL označil za reklamu na válku a opakovaně vyzýval, aby finančně přispěla na obnovu Ukrajiny jako formu reparací za její rozhodnutí umožňovat účast ruských a běloruských hokejistů na soutěžích. „To, co dělá Mezinárodní olympijský výbor a NHL, je to nejhorší, co můžou dělat,“ dodává s tím, že NHL i další federace s takovými postoji by měly dát miliardy dolarů na obnovu Ukrajiny. „To, co NHL dělá, je hrozné a neodpustitelné. Vždy budu vinit NHL, její šéfy, majitele, protože ti nastavili pravidla tak stupidně, že NHL je dnes bohužel reklamou na válku,“ je přesvědčen někdejší reprezentant.

Dominik Hašek letos kandidoval do Senátu za TOP 09 ve volebním obvodu Benešov. Svou kandidaturu vysvětloval silným zájmem o společenské dění a možnost ovlivňovat politiku, svou kandidaturu popsal jako způsob, jak se podílet na rozhodování o budoucnosti České republiky. Haškova politická kampaň zahrnovala kritiku Ruska a důraz na podporu Ukrajiny, přičemž jeho volební heslo odráželo i potřebu ochrany demokratických hodnot v Česku. Ve volbách byl ale nakonec poražen kandidátem Janem Hrabou z ODS.

