Dominiku Haškovi se chce zvracet

„On pořád shání rakety Patriot. Podívejte, válku můžete rozpoutat jen tehdy, když předpokládáte, že ji můžete vyhrát. Nemůžete začít válku proti někomu, kdo je dvacetkrát silnější než vy a pak doufat, že vám někdo další dodá rakety,“ poznamenal Trump.

Jedním dechem dodal, že on sám během svého prvního funkčního období dodal Ukrajině protitankové střely Javelin a s jejich pomocí Ukrajinci zastavili první ruské útoky na počátku války. „Takhle vyhráli svoji první velkou bitvu s tanky. Tyto tanky uvázly v bahně a javeliny je zlikvidovaly. „Obama jim dal prostěradla, já jsem jim dal javeliny,“ doplnil posléze Trump.

Když Trumpovo vyjádření uslyšel jeden z nejslavnějších českých hokejových brankářů Dominik Hašek, od plic Trumpovi vynadal.

„Z těchto slov amerického prezidenta se mi chce zvracet. O hrdinovi a vůdci demokratického světa by takhle mluvila jen lidská spodina. Donalda Trumpa sžírá závist, že ho svět neobdivuje tak jako Zelenského,“ konstatoval Hašek.

These words from the American president make me want to puke. Only human scum would speak like this about the hero and leader of the democratic world. @realDonaldTrump envy that the world doesn't admire him like @ZelenskyyUa must be insane.

