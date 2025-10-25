Němcová s Pekarovou se rozplývají nad Bartoškem. „Blázen,“ namítá Petrov

Podle dosavadních informací by se novým předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR měl stát předseda hnutí SPD Tomio Okamura. Lidovci mířící do opozice však tento návrh jednoznačně odmítli a oznámili, že postaví vlastního kandidáta. Předseda KDU-ČSL Marek Výborný po jednání poslaneckého klubu uvedl, že strana navrhne bývalého místopředsedu dolní parlamentní komory Jana Bartoška. Lidovci odsuzují zejména Okamurovy kritické postoje k Evropské unii a k NATO.
Podpora lidoveckého kandidáta na předsedu Poslanecké sněmovny přichází i z řad ODS. Senátorka Miroslava Němcová na síti X uvedla, že stojí za nominací Jana Bartoška do čela dolní parlamentní komory. „Je osobností, která garantuje, že bude dbát na důstojnost a nezávislost této instituce. Nebude její význam devalvovat ve prospěch kohokoliv. Nebude zavázaným služebníkem Andreje Babiše jako Tomio Okamura,“ napsala na síti X Němcová.
Podporuji nominaci Jana Bartoška do funkce předsedy Poslanecké sněmovny. Je osobností, která garantuje, že bude dbát na důstojnost a nezávislost této instituce. Nebude její význam devalvovat ve prospěch kohokoli. Nebude zavázaným služebníkem AB jako T. Okamura.— Miroslava Němcová (@Nemcova_Mirka) October 24, 2025
Podporu Bartoškovi vyjádřil i exministr financí a někdejší předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Bartošek by byl podle něj pro tuto funkci vhodným adeptem: „Jistě bys byl vynikající předseda sněmovny, respektovaný doma i v zahraničí. Snad se pro ten výsledek udělá i o kousek víc, než jen ta nominace,“ vzkázal Bartoškovi.
Držím palce, @honzabartosek. Jistě bys byl vynikající předseda sněmovny, respektovaný doma i v zahraničí. Snad se pro ten výsledek udělá i o kousek víc, než jen ta nominace. pic.twitter.com/FR1F8wLIUw— Miroslav Kalousek???????????? (@kalousekm) October 24, 2025
V podobném duchu se vůči Bartoškovi v čele sněmovny vyjádřila také předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Ocenila jeho zkušenosti i schopnost zachovat nestrannost při řízení jednání Sněmovny. „Honza Bartošek zná sněmovní procesy a jednací řád jako málokdo jiný. Jen o tom to ale není. Nikdy se nebál zaujmout jasný postoj, stál na straně principů, jako místopředseda sněmovny byl nestranný a dobře reprezentoval celou instituci doma i v zahraničí. Byl by skvělý předseda Poslanecké sněmovny,“ napsala Pekarová Adamová.
Honza Bartošek zná sněmovní procesy a jednací řád jako málokdo jiný. Jen o tom to ale není. Nikdy se nebál zaujmout jasný postoj, stál na straně principů, jako místopředseda Sněmovny byl nestranný a dobře reprezentoval celou instituci doma i v zahraničí. Byl by skvělý předseda… https://t.co/o0N6cgGlZa— Markéta Pekarová Adamová (@market_a) October 24, 2025
Místopředseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, hudebník a manažer Vadim Petrov v rozhovoru pro XTV zkritizoval povolební chování představitelů vládních stran. „Pořád mluví do toho, kdo má být ministr, kdo nemá být ministr,“ uvedl Petrov. Podle něj se podobné projevy ukazují i na příkladu lidovců, kteří nominovali Jana Bartoška na post předsedy Poslanecké sněmovny. „Teďka KDU-ČSL nominovala pana Bartoška na předsedu sněmovny. Že to je ten správný člověk. Podle mě je to regulérní blázen, tento člověk,“ prohlásil Petrov.
„Když ho poslouchám v debatách, tomu tak těkají oči a říká, že když bude Okamura předsedou sněmovny, všichni se s námi přestanou bavit, nikdo sem nepřijede, jeho nikam nepustí. On říká nesmysly. On říká opravdu nesmysly,“ dodal Petrov na adresu lidovce Bartoška.
K situaci se vyjádřil i komentátor Lidových novin Martin Zvěřina, jenž upozornil, že Tomio Okamura má pro vedení Poslanecké sněmovny zkušenosti z minulosti, kdy působil jako místopředseda. „Není pochyb o tom, že poslanec Okamura by post předsedy sněmovny zvládl, jelikož byl v předminulém období místopředsedou sněmovny a zkušenosti má. Lze očekávat i to, že ví, jak by se měl chovat,“ napsal Zvěřina.
Podle něj odpůrcům předsedy SPD vadí především jeho pověst a styl komunikace. „Na Okamurovi podle nich vadí hlavně to, že je zkrátka Tomiem Okamurou – tedy, v uvozovkách, populistou a extremistou, a tedy by neměl prezentovat zemi,“ poznamenal.
Zvěřina zároveň komentoval i krok lidovců, kteří proti Okamurovi postavili svého kandidáta Jana Bartoška. „Lidovci se nezbláznili, vědí, že neuspějí a též dopředu slíbili, že budou respektovat výsledek tajné volby. Chtějí voličům hlavně ukázat, že nerezignovali a chtějí jim naznačit, jak si představují budoucí opoziční práci,“ vysvětlil.
Nakonec si však neodpustil kritickou poznámku směrem k samotnému Bartoškovi. „Je pan Bartošek, jeden z typických lidoveckých věčných vyhledavačů funkcí, tou správnou osobou symbolizující budoucnost? Řeknou si voliči, když si na tenhle nápad vzpomenou: kdyby tam byl Bartošek, to by byla jiná káva? Je mi líto, ale tenhle pán spíš symbolizuje vše, proti čemu nemalá část i lidoveckých voličů protestovala, když kroužkovala mladé a zejména ženy. Žádali novou krev ve sněmovně a od ní si slibovali i jinou politiku. Lidovci si řekli, že nové politiky jim není třeba,“ dodal Zvěřina.
autor: Natálie Brožovská