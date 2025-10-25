Němcová s Pekarovou se rozplývají nad Bartoškem. „Blázen,“ namítá Petrov

25.10.2025 11:50 | Monitoring

Lidovci oznámili, že do volby předsedy Poslanecké sněmovny postaví vlastního kandidáta – Jana Bartoška. Někteří, mj. představitelé vládních stran, jeho nominaci vítají jako volbu zkušeného a důstojného politika. Kritici však mluví o „regulérním bláznovi“ a tvrdí, že Bartošek symbolizuje spíše vyčerpanou starou politiku než novou energii.

Foto: ČT24
Popisek: Jan Bartošek

Podle dosavadních informací by se novým předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR měl stát předseda hnutí SPD Tomio Okamura. Lidovci mířící do opozice však tento návrh jednoznačně odmítli a oznámili, že postaví vlastního kandidáta. Předseda KDU-ČSL Marek Výborný po jednání poslaneckého klubu uvedl, že strana navrhne bývalého místopředsedu dolní parlamentní komory Jana Bartoška. Lidovci odsuzují zejména Okamurovy kritické postoje k Evropské unii a k NATO.

Podpora lidoveckého kandidáta na předsedu Poslanecké sněmovny přichází i z řad ODS. Senátorka Miroslava Němcová na síti X uvedla, že stojí za nominací Jana Bartoška do čela dolní parlamentní komory. „Je osobností, která garantuje, že bude dbát na důstojnost a nezávislost této instituce. Nebude její význam devalvovat ve prospěch kohokoliv. Nebude zavázaným služebníkem Andreje Babiše jako Tomio Okamura,“ napsala na síti X Němcová.

Podporu Bartoškovi vyjádřil i exministr financí a někdejší předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Bartošek by byl podle něj pro tuto funkci vhodným adeptem: „Jistě bys byl vynikající předseda sněmovny, respektovaný doma i v zahraničí. Snad se pro ten výsledek udělá i o kousek víc, než jen ta nominace,“ vzkázal Bartoškovi.

V podobném duchu se vůči Bartoškovi v čele sněmovny vyjádřila také předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Ocenila jeho zkušenosti i schopnost zachovat nestrannost při řízení jednání Sněmovny. „Honza Bartošek zná sněmovní procesy a jednací řád jako málokdo jiný. Jen o tom to ale není. Nikdy se nebál zaujmout jasný postoj, stál na straně principů, jako místopředseda sněmovny byl nestranný a dobře reprezentoval celou instituci doma i v zahraničí. Byl by skvělý předseda Poslanecké sněmovny,“ napsala Pekarová Adamová.

 

Místopředseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, hudebník a manažer Vadim Petrov v rozhovoru pro XTV zkritizoval povolební chování představitelů vládních stran. „Pořád mluví do toho, kdo má být ministr, kdo nemá být ministr,“ uvedl Petrov. Podle něj se podobné projevy ukazují i na příkladu lidovců, kteří nominovali Jana Bartoška na post předsedy Poslanecké sněmovny. „Teďka KDU-ČSL nominovala pana Bartoška na předsedu sněmovny. Že to je ten správný člověk. Podle mě je to regulérní blázen, tento člověk,“ prohlásil Petrov.

 „Když ho poslouchám v debatách, tomu tak těkají oči a říká, že když bude Okamura předsedou sněmovny, všichni se s námi přestanou bavit, nikdo sem nepřijede, jeho nikam nepustí. On říká nesmysly. On říká opravdu nesmysly,“ dodal Petrov na adresu lidovce Bartoška.

K situaci se vyjádřil i komentátor Lidových novin Martin Zvěřina, jenž upozornil, že Tomio Okamura má pro vedení Poslanecké sněmovny zkušenosti z minulosti, kdy působil jako místopředseda. „Není pochyb o tom, že poslanec Okamura by post předsedy sněmovny zvládl, jelikož byl v předminulém období místopředsedou sněmovny a zkušenosti má. Lze očekávat i to, že ví, jak by se měl chovat,“ napsal Zvěřina.

Podle něj odpůrcům předsedy SPD vadí především jeho pověst a styl komunikace. „Na Okamurovi podle nich vadí hlavně to, že je zkrátka Tomiem Okamurou – tedy, v uvozovkách, populistou a extremistou, a tedy by neměl prezentovat zemi,“ poznamenal.

Zvěřina zároveň komentoval i krok lidovců, kteří proti Okamurovi postavili svého kandidáta Jana Bartoška. „Lidovci se nezbláznili, vědí, že neuspějí a též dopředu slíbili, že budou respektovat výsledek tajné volby. Chtějí voličům hlavně ukázat, že nerezignovali a chtějí jim naznačit, jak si představují budoucí opoziční práci,“ vysvětlil.

Nakonec si však neodpustil kritickou poznámku směrem k samotnému Bartoškovi. „Je pan Bartošek, jeden z typických lidoveckých věčných vyhledavačů funkcí, tou správnou osobou symbolizující budoucnost? Řeknou si voliči, když si na tenhle nápad vzpomenou: kdyby tam byl Bartošek, to by byla jiná káva? Je mi líto, ale tenhle pán spíš symbolizuje vše, proti čemu nemalá část i lidoveckých voličů protestovala, když kroužkovala mladé a zejména ženy. Žádali novou krev ve sněmovně a od ní si slibovali i jinou politiku. Lidovci si řekli, že nové politiky jim není třeba,“ dodal Zvěřina.

autor: Natálie Brožovská

