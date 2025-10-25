Vlajka Ukrajiny se na muzeum nevrátila. Kavárna zuří

Modro-žlutý pruh byl vyvěšen na Národním muzeu krátce po ruské invazi v únoru 2022. Umístění vlajky napadené země na významné historické budově se mělo stát symbolem solidarity České republiky, která přijala přes půl milionu ukrajinských uprchlíků.
Nicméně vlajka brzy vyvolala kontroverze. Již v březnu 2023 aktivista Jaroslav Popelka na protivládní demonstraci vyzval k jejímu stržení, což vedlo k pokusu skupiny demonstrantů proniknout do budovy muzea. Předseda SPD Tomio Okamura tehdy uvedl: „Pakliže bude SPD po letošních volbách ve vládě, tak půjdou ukrajinské vlajky ve vteřině ze všech státních budov dolů.“
Naopak ministr kultury Martin Baxa (ODS) sliboval, že vlajka zůstane, ačkoli její vyvěšení nebylo jeho rozhodnutím.
V srpnu 2023 byla vlajka stažena, aby uvolnila místo pro banner propagující prestižní výstavu fosilií Lucy a Selam, zapůjčených z Etiopie. Mluvčí Národního muzea Kristina Kvapilová uvedla: „Aktuálně tato plocha bude využita k propagaci světové výstavy ‚100 pokladů, 100 příběhů‘.“
Muzeum popřelo spekulace o politickém tlaku, včetně tvrzení ruských médií, že na odstranění naléhala etiopská diplomacie kvůli napětí mezi Etiopií a Ukrajinou. Po skončení výstavy Lucy a Selam, která přilákala desetitisíce návštěvníků, mnozí očekávali návrat vlajky.
Místo toho se na fasádě objevily nové bannery s motivem hlávky zelí – artefaktu z dynastie Čching, který je součástí výstavy „100 pokladů, 100 příběhů“. Tato expozice, pořádaná ve spolupráci s Národním palácovým muzeem v Tchaj-peji, trvá od 12. září do 31. prosince a představuje císařské klenoty a umění čínské historie. Národní muzeum ji představuje jako jedinečnou cestu do světa asijských pokladů a zdůrazňuje její mimořádný kulturní význam.
Padla i výzva k odvolání ředitele
Absence vlajky vyvolala vlnu reakcí na sociálních sítích, zejména na platformě X. Někteří lidé chtějí, aby se vrátila zpět, jiní jsou naopak rádi, že už na muzeu nevisí.
„Může nám pošahanec z vládních Novinky.cz vysvětlit, co má UA vlajka dělat na českém Národním muzeu, symbolu české státnosti a národa? Ať si ji pověsí v Kyjevě!?“ napsal komentátor Petr Holec.
Komentátor Martin Schmarcz naopak vyzývá: „Vraťte ukrajinskou vlajku na Národní muzeum. Nebo se bojíte? Čeho? Koho? Kremrole prohrály volby, když už někdo... Když začneme ustupovat zlu ve chvíli, kdy je ještě slabé, ono zesílí a pak už ho možná neporazíme.“
Nebo se bojíte?
Čeho? Koho?
Kremrole prohrály volby, když už někdo...
Další uživatel sítě X se rozčílil: „Tady není Ukrajina. Magore. Fakt není důvod, aby zde visela ukrajinská vlajka na věčné časy a nikdy jinak. Soucítím s Ukrajinou a odsuzuji agresi Ruska proti UA, ale to neznamená, že se kvůli tomu staneme ukrajinským protektorátem a žlutomodrou všude.“
Fakt není důvod, aby zde visela ukrajinská vlajka na věčné časy a nikdy jinak.
Soucítím s Ukrajinou a odsuzuji agresi Ruska proti UA, ale to neznamená, že se kvůli tomu staneme ukrajinským protektorátem a žlutomodrou všude.
Jiný je natolik nespokojen s tím, že se ukrajinská vlajka na fasádu muzea nevrátila, že se rovnou obrací na předsedu vlády: „Pane premiére, ministr Martin Baxa sliboval, že po skončení výstavy kostí Lucy a Selam se na budovu Národního muzea vrátí ukrajinská vlajka. Nestane se, odvolejte ředitele Národního muzea M. Lukeše!!!“
????♥?????
„Tohle za mne byl jeden z nejsymboličtějších (ano, symbolický, ale ohromně silný) znaků našeho odhodlání stát za Ukrajinou. Mrzí mne, ze zmizel. Hodně,“ přidal se další přispěvatel.
Hlávka zelí je slavná jako Mona Lisa
Bannery na historické budově Národního muzea propagují projekt „100 pokladů, 100 příběhů“, který vznikl ve spolupráci s Národním palácovým muzeem. Více než sto vystavených předmětů představuje poklady ze sbírek čínských císařů, především z dynastie Čching, která vládla od poloviny 17. do počátku 20. století. Výstava je členěna do deseti tematických celků, které představují různá hlediska tradiční čínské kultury. Zároveň je doplněna interaktivními prvky a moderními technologiemi.
K nejznámějším exponátům a k jednomu z nejobdivovanějších pokladů patří řezba hlávky zelí s kobylkou a sarančetem, vyrobená z jadeitu. Jedná se o vzácné dílo řemeslného umění, jednu z nejcennějších kulturních památek. Národní palácové muzeum opouští jen zcela výjimečně a v Evropě je tato skvostná řezba vystavena vůbec poprvé. Svou popularitou je tento dekorativní předmět srovnatelný s Monou Lisou v pařížském Louvru.
Jadeit je přírodní minerál ceněný jako drahokam. Používá se k výrobě šperků a ozdobných předmětů.
