EU by si měla dát pozor. Na konferenci padla důležitá slova

Praha hostí mezinárodní konferenci Střední Evropa vlastní cestou, kde vystupují národně-konzervativní zástupci nejen zemí Visegrádské skupiny, ale širšího blízké regionu včetně Maďarska, Rakouska, Itálie, Srbska, Rumunska a dalších států.
Moderátor konference Petr Holec zdůraznil, že jsme plně zakotveni v našem regionu střední a východní Evropy, který nelze nikam přenést. Na západ ani na východ. „Geografii neutečeme. Z ní se odvíjí naše tradice, historie, ale i národní zájmy, které musíme hájit,” uvedl Holec.
Ve své úvodní řeči hovořil o nutnosti rozšíření středoevropského bloku tak, aby měl co největší vliv ve světě. „Potřebujeme sjednocující doktrínu, která musí být politická, ekonomická, energetická, bezpečnostní, ale i společenská, abychom dokázali většinu společnosti přesvědčit o tom, že se doba změnila a musíme jít vlastní cestou. Jedině tak budeme schopni hájit své zájmy,” konstatoval Holec.
Bývalý a patrně i budoucí vicepremiér Karel Havlíček zdůraznil, že je třeba si přestat lhát o tom, v jakém stavu se nachází EU a co všechno v uplynulých letech způsobila.
„Místo sebereflexe vidíme výmluvy a místo řešení prázdná slova. Typickým příkladem je dnešní EU, která není v dobré finanční situaci. Pokulháváme za USA a Čínou. Před 25 lety měla Evropská unie 26 procent světového HDP a Čína pouze 4 procenta, USA měla 27. Nyní EU klesla na 16 procent. Firmy odcházejí z Evropy do Spojených států. Nejhorší je, že si to nepřiznáváme. Měli bychom o tom mluvit a ukázat východiska, ale místo toho předstíráme, že to je pouze krátkodobý problém. EU selhala a pokud se k tomu nepostavíme čelem, nemůžeme v globálním světě uspět. EU selhává, protože se zaměřuje na politiku migrace, klimatické změny atd. Selhává v energetické politice,” uvedl Havlíček.
Jenže podle něho evropští politici v čele s Evropskou komisí místo pojmenování problému a návrhu změn strkají hlavy do písku a navrhují pouze kosmetické změny. „Zřejmě věří, že EU je perpetuum mobile, jejíž úspěchy rostou. Čím méně vyděláváme, tím více utrácíme a zároveň podceňujeme globální konkurenty z Latinské Ameriky i USA. Neuznáváme, že globální jih je produktivnější a výkonnější a my pokulháváme. Jak z toho? Přiznejme si, že situace je kritická a EU není středem světa. Jsme nekonkurenceschopným regionem, který firmy opouští místo toho, aby sem přicházely. Stát není hlavním hybatelem ekonomického rozvoje, ten může nastartovat pouze soukromý sektor a vlády mu musí poskytnout předvídatelné podmínky. Musíme i drasticky omezit regulace. Bez zdravého obchodního sektoru nebude fungovat nic,” uvedl důrazně.
„Zatímco se EU snaží zachránit svět před klimatickou změnou, Čína a USA se řídí svými vlastními zájmy. Bude obtížné se vrátit mezi šampiony, protože nám v mnoha odvětvích ujel vlak. Je nutné pracovat na nápravě a nepřejímat slepě diktát Bruselu. K tomu potřebujeme spojence, kterým je například V4, která může být v čele evropské transformace, odmítat absurdity jako ETS2, zákaz spalovacích motorů nebo migrační pakt. Budoucí Evropa nebude postavená na regulacích, ale na lidech, kteří vytvářejí a inovují. Musíme jim k tomu dát svobodu,” dodal Karel Havlíček.
Slovenský vicepremiér a ministr životního prostřední Tomáš Taraba úvodem svého vystoupení poznamenal, že Evropská unie je ekonomicky potápějící se loď a jde o fakt, který všichni vidí a není třeba ho důkladněji rozvádět. Klíč pro přežití a úspěšné fungování našich zemí vidí v zachování vlastní identity, kterou musíme chránit i v podobě ochrany křesťanských tradic, což se následně přetaví do dalších politik včetně pohledu na migraci, sociální a další politiku.
Na počátku svého vystoupení Taraba na dálku popřál patronovi konferenci kardinálu Dukovi brzké uzdravení. „Máme ho rádi a chováme ho na Slovensku ve velké úctě,” řekl.
Střední Evropu od té západní podle jeho slov v současnosti dělí přirozená linie. Zatímco v našem prostoru panuje zdravý selský rozum, v západních zemích se prakticky vytratil. Narážel kromě jiného i na tzv. genderové šílenství, uznávání bezpočtu údajných pohlaví apod. „My si stále zachováváme zdravý rozum,” podotkl.
Místopředseda slovenské vlády řekl, že Brusel nesmí diktovat pravidla hry a musí to být členské státy a jejich představitelé, kdo tvoří politiku EU. Názorně to ukázal na příkladu emisních povolenek pro dopravu a domácnosti ETS2. „Proti ETS2 vystupovalo v březnu tohoto roku jen Slovensko, Maďarsko a Itálie a EU říkala, že se s tím nic měnit nebude. Teď už to odmítá 19 států. Autonomie Bruselu není nekonečná. Musí vidět, že tady je organizovaná skupina států, která jim řekne, že nebudou určovat pravidla. Absolutním fundamentem spolupráce je Visegrádská čtyřka, protože fragmentace střední Evropy vyhovuje právě těm zemím, které se označují za ten správný západ. Sedíme tu dnes proto, že máme vůli spolupracovat a věci měnit,” vyzdvihl Tomáš Taraba.
„Jsme připraveni na velmi úzkou spolupráci s novou českou vládou a uděláme vše, aby V4 fungovala a uměla v Bruselu velmi jasně definovat naše společné priority,” deklaroval významný člen vlády Slovenské republiky. „Není to tak dávno, že při Evropské radě to probíhalo tak, že se nejprve Německo dohodlo s Francií a hned poté museli jít za státy V4. Když si sečteme počet obyvatel Maďarska, České republiky, Polska a Slovenska, je to síla, bez které nemohli přijmout žádné významné rozhodnutí. To v posledních letech neplatilo, protože V4 byla rozbita. Věříme, že budoucí vláda pana Babiše tuto spolupráci opět posílí,” konstatoval slovenský ministr.
Tomáš Taraba sklidil dlouhý potlesk stovek hostů v sále po připomínce, že se Slovensku podařilo změnit Ústavu, která nově obsahuje potvrzení, že stát uznává pouze dvě pohlaví, muže a ženu. Od toho se dle něho například automaticky bude odvíjet i nepřijatelnost státního financování pro politické neziskovky, které tvrdí, že existuje víc pohlaví.
Srbský ministr informací a telekomunikací Boris Bratina zdůraznil potřebu nalézat společná témata a zájmy, které budeme jednotně hájit. Jedině tak podle něho můžeme čelit případnému diktátu velmocí. „Samou podstatou mezinárodní spolupráce je naše diverzita a tyto rozdíly naši budoucnost nijak neohrožují. Charta OSN dává jasné pokyny. Jde o suverenitu jednotlivých členů, povinnost nezasahovat do vnitřních záležitostí druhých států a vyhnout se veškerým sporům mírovými prostředky. Nejde o pouhé ideály, ale realistické základy vyrovnaného mezinárodního systému. Kde je dialog nahrazen dominancí, objevuje se nátlak. Při respektování těchto principů můžeme globálně fungovat, v opačném případě činí rozhodnutí jen pár vyvolených,” varoval Bratina.
„Otázkou není, zda bychom měli spolupracovat, ale jak spolupracovat. Musí to být založeno na vzájemném respektu. Musíme si položit i otázky, jak chránit naši soběstačnost, svébytnost a identitu. Je třeba jasně identifikovat naše místo ve světě. Nejde o izolaci, ale hledání rovnováhy,” dodal Boris Bratina s tím, že se nelze nikam posunout, dokud si nebudeme vědomi vlastní identity, kterou budeme vzájemně respektovat.
Poslankyně Svobodné strany Rakouska (FPÖ) Susanne Fürst, které je zároveň stranickou mluvčí pro zahraniční politiku, popisovala tlak, jakým Rakousko čelilo při snaze vyřadit FPÖ z podílu na vládě, přestože strana vyhrála volby. „Dříve nebo později povedeme naši zemi. Důležité ale je, proč jsme vyhráli. Lidé nám důvěřují, protože řešíme jejich skutečné problémy, obavy, válku, ilegální migraci, bezpečnost, dostupné živobytí, individuální svobody a suverenitu naší země. Evropu chceme vrátit na správný směr a jsme přesvědčeni, že se nám to podaří. Pomůže k tomu spolupráce střední Evropy, kde vládne selský rozum, což je pro nás velmi důležité. Jsme společenství, které spojuje stejný osud a historie. Máme silné vzájemné vazby, které musíme dál budovat a odložit stranou to, co nás rozděluje. Naším společným zájmem je především vystupovat proti centralizačním tendencím,” míní Susanne Fürst.
„EU selhává ve všech oblastech. V ekonomice i konkurenceschopnosti, při zajišťování surovin potřebných pro dodavatelské řetězce a EU nesehrává vůbec žádnou úlohu v geopolitickém boji o ekonomickou nadvládu mezi USA a Čínou. Evropská unie navíc usilovně pracuje na tom, aby ještě více zničila a poškodila naše ekonomiky pomocí Green Dealu. I přesto, kolik nás to stojí, Brusel si stále trvá na svém cíli snížit emise CO2 o 90 procent. Fakticky to znamenaná snížení naší prosperity o 90 procent. Nemůžeme to dopustit. EU selhává také v oblasti bezpečnosti a udržování míru a není schopna chránit naše zájmy v různých konfliktech. Není schopna ani ochotna přispět k ukončení válek v našem sousedství a naopak se zasazuje o pokračování těchto válek a členské státy do nich byly vtahovány. Arogantní vystupování Evropské komise nás v očích celého světa činí směšnými. Všichni si pamatujeme obrázky z letošního léta, kdy byla von der Leyenová po boku prezidenta Trumpa, který s ní vůbec nevyjednával. Pouze jí nadiktoval podmínky a Leyenová mu poděkovala. Je slabá, nekompetentní a arogantní. Takové je celé vedení EU a nelze dopustit, aby mělo nadále jakékoli slovo,” dodala rakouská poslankyně.
V rámci úvodního panelu plenárního jednání schůze vystoupil také vicemaršálek polského Sejmu Krysztof Bosak, právník řeckého Nejvyššího soudu Dimos Thanasoulas nebo rumunský poslanec George Siminon, který se letošních prezidentských volbách v Rumunsku ucházel o zvolení jako náhradník soudem zakázaného Calina Georgesca. Dorazili i účastníci z Itálie, Maďarska nebo Bulharska.
Již během pátečního večera, kdy byla konference slavnostně zahájena, došlo k tradičnímu udělení Ceny svatého Vojtěcha. Letošním laureátem je polský filozof a politik Ryszard Legutko. Účastníkům konference požehnal pražský světící biskup Zdenek Wasserbauer, který omluvil kardinála Dominika Duku, patrona konference, který je hospitalizován a zotavuje se z akutní operace.
autor: Radim Panenka