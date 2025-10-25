Decroix (ODS): Jestli mají koule, pak jim poradím

26.10.2025

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k odmítnutí migračního paktu

Decroix (ODS): Jestli mají koule, pak jim poradím
Foto: Interview ČT24
Popisek: Eva Decroix

Odmítám deštivé dny, vždycky jsem byla proti. Ted si to sama sobě odhlasuji. Ale deštník radši nosím.

Tak přesně tuhle logiku má vyjádření o odmítnutí migračního paktu. Řekl mu někdo, že část jsme už implementovali, dost možná i jejich hlasy ve Sněmovně? Proč? Protože jde tím posílit naši bezpečnost. A řekl mu někdo, že odmítnout přijatou legislativu je jako jít si stěžovat na lampárnu?

Jestli mají koule, pak jim poradím. Odmítnutí migračního paktu znamená připravit a prosadit v EU novou a lepší legislativu. My jim k tomu na Evropské radě prošlapali cestu. Rukavice je hozena. Pusťte se do toho. (Turkovi určitě padne k nohám v Evropě kdekdo.)

Usnesení budoucí české vlády o odmítnutí migračního paktu je směšné, reálné vládnutí znamená vyjednání nové evropské legislativy.

Eva Decroix, Ph.D., MBA

  • ODS
  • ministryně spravedlnosti
autor: PV

Radek Koten byl položen dotaz

Ukrajinci

Často do vás slyšíme, jak chcete omezit příliv Ukrajinců, jak je chcete vracet zpět, sebrat jim dávky atd.. Budete na tom trvat i v rámci koaliční smlouvy?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

