Dřív jsem zločince posílal do kriminálu a nepotkával je v parlamentu. Tenkrát bylo líp, vzpomíná senátor Antl

V roce 2008 se právník a politik Miroslav Antl stal senátorem za ČSSD a o šest let později křeslo obhájil. „Když se tenkrát nabídla možnost jít do Senátu, nevěděl jsem, za jakou stranu. Oslovila mě sociální demokracie, šel jsem k nim a za ně jsem v Senátu. A tam jsem si také nedovedl představit, jak se moc chytím,“ uvedl a dodal, že nakonec ústavněprávní výbor a trestní kodex byl pro něj ideální.

Prozradil také, že důležitá je pro něj jak práce v regionu, tak stejně důležitá je i práce ve výborech. „Takové to hlasování v plénu už někdy je o tom, že člověk, ne já, zvedá ruku tak, jak zvedají ostatní, nebo má nějaké politické přikázání, ale v tom výboru je to konfrontace; a já mám rád celoživotně konfrontaci. A tam to je,“ řekl v rozhovoru pro Hradec.rozhlas.cz a doplnil, že můžete vyřešit všechno, kde máte pochybnosti, nebo naopak, kde jste přesvědčeni, že je třeba něco zrušit, vrátit a podobně.

„Práce ve výborech a práce s lidmi v tom regionu je pro mě důležitá i z toho důvodu, že jak už nemůžu hrát basketbal, tak musím nacházet dobré, radostné, optimisticky myslící lidi, abych si odpočinul,“ řekl.

Mezitím zavzpomínal ale i na období, kdy jako státní zástupce a prokurátor působil ve východních Čechách. „Vzpomínám na to rád. Začal jsem v Litoměřicích, pak chvíli Chrudim a pak Hradec Králové. A tady už vlastně přišla moje specializace – vraždy a závažná násilná trestná činnost, organizovaný zločin, drogy a tak dále,“ řekl a dodal, že to sice bylo psychicky náročnější, ale pomáhalo mu odreagování právě u zmiňovaného basketbalu a pak byla pohoda.

V souvislosti s tím ale poznamenal, že si teď udělal nepříjemnost v Senátu, když do rozhovoru pro časopis Senát řekl, že psychicky je to náročnější teď, protože tehdy bylo líp. „Bylo líp, když jsem v uvozovkách honil zločince a posílal je do kriminálu, než když je potkávám na chodbách Parlamentu,“ řekl a dodal, že kolegové z toho neměli moc radost. „Gaunery nemám pořád rád, ale teď se mění jejich oblečení a příslušnost,“ dodal.

Na závěr Antl sdělil, že jeho senátorská priorita pro rok 2018 je dokončit alespoň část trestního procesu, zejména přípravné řízení. Také by si přál dokončení civilního procesu a všech důležitých zákonů. „Ale to na nás nezáleží, to je na vládě. Teď v tuhle chvíli chci udržet vysokou výkonnost ústavněprávního výboru,“ uzavřel.

