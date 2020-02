Drží vaše mozky jako rukojmí! Německo: Objevila se „Antigreta“. Klima, rušení státní TV, ne feminismu... Sledujte VIDEO

reklama

Server Lidovky.cz přišel s článkem, který informoval o mladé německé aktivistce Naomi Seibtové. Ta se též jako její švédský protějšek Greta Thunberg zabývá klimatem. Nakonec i o to mladé Němce jde, aby se stala stejně populární jako Greta. Ovšem na rozdíl od ní působí proti změně klimatu. „Snahu bojovat proti klimatickým změnám nazývá nelidskou ideologií, a dokonce ve svém útoku na veřejnoprávní média využívá i slavný výrok Thunbergové: Jak se opovažujete?“ uvedl server.

Celý článek ZDE

Anketa Souhlasíte s přejmenováním náměstí u ambasády Ruské federace na náměstí Borise Němcova? Ano 2% Ne 98% hlasovalo: 3809 lidí

Německá „Antigreta“ neušla pozornosti vlivného amerického think tanku Heartland Institute. Mezi konzervativní a libertariánské kruhy se dostala v prosinci roku 2019, kdy se stala představitelkou jejich kampaně. Institut doufá, že bude mít stejný úspěch jako švédská „klimatická alarmistka“ Greta Thunbergová. Cílem kampaně Seibtové by dle Lidovek mělo být upozorňovat na pochybnosti ve vědě. Konkrétněji by měla upozorňovat na nedostatky vědecké teorie, že za globálním oteplováním stojí člověk.

„Je fantastickým hlasem svobodného trhu a klimatického realismu,“ uvedl o Naomi pro deník The Washington Post James Taylor, ředitel Centra pro klimatickou enviromentální politiku při Heartland Institute.

Psali jsme: Moje máma, zlá ženská... Jiří X. Doležal po konci v Reflexu šokoval čtenáře. Jde o Gretu Toto vám vezmou zelení magoři! Docent Ševčík drtivě. „Nedochůdče“ Greta ať nečte, ale vás taky nepotěší Už i na Slovensku: „Gretina mládež“ jde nutit politiky k akci Jan Campbell: Telata tleskají svým řezníkům

V Naomi Seibtová se politický aktivismus probudil před několika lety, kdy ve škole začala napadat liberální politiku vlády ve vztahu k migraci. Dle jejích slov tehdy poprvé pocítila, že na rozdíl od svých spolužáků a učitelů stojí na jiné straně názorového spektra, a začala pochybovat o hlavním proudu německého myšlení.

Poté dívka začala vystupovat proti německým médiím či proti existenci veřejnoprávních médií, jelikož jsou placené z peněz daňových poplatníků. Svůj skepticismus projevila i ve vztahu s feminismem, což jí od německých médií vysloužilo nálepku sympatizantky s německou stranou Alternativa pro Německo.

Fotogalerie: - Terezín a Aida

Proti klimatickému aktivismu se začala vymezovat údajně poměrně nedávno, když pozorovala v pátku davy dětí v ulicích protestujících v rámci „Friday For Future,“ neboli Pátků za budoucnost, jež jsou spojené s Gretou Thunbergovou. „Mrazilo mě, když jsem viděla tyto mladé lidi. Křičeli a řvali, že nechtějí, aby skončil svět,“ pověděla v jednom z rozhovorů pro média Seibtová, která údajně nepopírá, že by lidé měli na klima vliv. „Ale opravdu mají emise CO2 takový vliv?“ táže se dívka.

Heartland Institute se snaží z Němky udělat podobnou hvězdu jakou je její švédský protějšek. Sedmnáctiletá Greta Thunbergová se totiž stala dle amerického magazínu Times osobností roku, protože tlačí na evropské vlády, aby panikařily a jednaly.

Psali jsme: Tři sta volů do Německa. Zbořil se směje EU, ale také Janu Hrušínskému. Boj o Křečka? Přirovnání... Dalibor Janda: No tak se Zeman napije, a co. Intelektuálové pijí, až je musí odvážet. Proč má Babiš odstupovat? Příběh s Gottem. A Jakeš... Psychopati a cenzoři. Ráček Šídlo. Partička prorežimních jorkšírů. Tomáš Vyoral si představil, co by dělal elf Kartous za protektorátu Už dlouho jsem se tak nezasmál! Doktor Macek se baví slovy opozičních lídrů po volbě Křečka. Jde i o Milion chvilek

„Jejich taktikou je vytvořit ekvivalent Grety, který by šířil jejich poselství. V tomto případě však jde o falešný ekvivalent, jelikož boj za klimatickou změnu se začal šířit po sociálních sítích přirozeně, zatímco Heartland se toho snaží dosáhnout placenou reklamou,“ vysvětlil pro média Graham Brookie z neziskové organizace Digital Forensic Research Lab.

Naomi Seibtová vystupuje na YouTube, kde natáčí videa. Jejím hlavním heslem, kterým se videa řídí je: „Chci abyste mysleli.“ V jednom takovém videu, kde se pro Heartland Institute představuje, říká:

Anketa Pro koho byste hlasovali, kdybyste byli Američané? Donald Trump 88% Bernie Sanders 12% hlasovalo: 4557 lidí

Odkaz na YouTube kanál Naomi Seibtové ZDE

„Ahoj všichni. Jmenuji se Naomi Seibt a jsem nová členka Heartland Institute a mám velmi dobré zprávy pro vás – svět nekončí kvůli změně klimatu. Ve skutečnosti za dvanáct let budeme stále dělat fotky na své iPhony 18, budeme pořád tweetovat o prezidentovi na Twitteru a budem pořád drbat celebrity.

Fotogalerie: - Klima teď, škola později

Každopádně v současné době jsme krmeni velmi dystopickou agendou klimatického alarmismu, která nám říká, že my jako lidstvo ničíme planetu a že obzvlášť mladí lidé nemají žádnou budoucnost, že zvířata umírají, že ničíme přírodu. Upřímně věřím, že mnoho členů Antify, Friday For Future, Extinction Rebellion, opravdu věřím tomu, že spousta z nich má dobré záměry, ale jsou strašeni koncem světa, jsou strašeni tím, že jejich rodiče a prarodiče ruinují planetu, ničí to vztahy, rozbijí to rodiny a my v Heartland Institute chceme šířit pravdu ohledně vědy, která se skrývá za klimatickým realismem, jež je protikladem ke klimatickému alarmismu.

U mnoha lidí se nyní vyvíjí duševní poruchy a označují je jako ekoúzkost či ekodepresi a věřím, že je důležité, abychom jednali hned teď, a změnili tento celkový mainstreamový narativ rozšiřování strachu a klimatického alarmismu, protože v podstatě to drží naše mozky jako rukojmí. Nenechte se ovlivnit touto agendou. Snaží se vás vylíčit jako pijavici, která saje planetě energii. Dostane se do vašeho mozku a odnese pryč všechnu vášeň. Nechci, abyste panikařili. Chci, abyste mysleli,“ zakončila dívka video.

Psali jsme: Mladí lidé, studenti, podnikatelé? Ani ti to nezachrání. Tragické zprávy pro Milion chvilek Dienstbier, ten dobroděj... Foldyna bouchl dveřmi a hned si to vyřídil s ČSSD. Na VIDEU VIDEO Kuciak? Operace USA! Na Slovensku přituhuje Boris Němcov? Piráti jásají. Ale pozor: Vymstí se nám to, padlo. A šíří se vážný text

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.