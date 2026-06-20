Drzost, mají dostat padáka. ČT s černým pondělím narazila

20.06.2026 7:35 | Monitoring
autor: Naďa Borská

V průběhu pondělní výstražné stávky veřejnoprávních médií sice nezčernají obrazovky České televize (ČT), zaměstnanci však přijdou do práce v černém. Hodlají tak vyjádřit nespokojenost se záměrem kabinetu Andreje Babiše (ANO) zrušit koncesionářské poplatky a financovat ČT i Český rozhlas (ČRo) přímo ze státního rozpočtu. K podpoře vyzývají veřejnost. Jenže u části narazili.

Drzost, mají dostat padáka. ČT s černým pondělím narazila
Foto: Repro X
Popisek: Tričko Jana Moláčka - Stávka ČT

Výstražná 24hodinová stávka veřejnoprávních médií se odehraje v pondělí 22. června. Vyhlásila ji iniciativa zaměstnanců ČT a ČRo „Veřejnoprávně“. Stávku podporují i odbory.

Má jít o protest proti vládní novele, která ruší koncesionářské poplatky a převádí financování médií na státní rozpočet. Tento krok by podle organizátorů vedl k výraznému snížení rozpočtů obou institucí o zhruba 15 procent, tedy celkem o 1,4 miliardy korun, a také k nutnosti omezit výrobu pořadů a propouštět zaměstnance.

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Stávka se projeví ve vysílání, ale nemá ohrozit klíčové funkce veřejné služby. Zpravodajství a publicistika proto zůstanou na obrazovkách v plném rozsahu, aby nebyl porušen zákon ani kodexy obou médií. V České televizi se stávka dotkne všech stanic kromě Déčka, sociálních sítí, iVysílání, webů a teletextu. Její součástí bude protestní shromáždění od 12:00 do 13:00 před budovou zpravodajství na Kavčích horách.

Fotogalerie: - Proti zrušení koncesionářských poplatků

Shromáždění a pochod na podporu Českého rozhlasu a...
Shromáždění a pochod na podporu Českého rozhlasu a...
Shromáždění a pochod na podporu Českého rozhlasu a...
Shromáždění a pochod na podporu Českého rozhlasu a...
Shromáždění a pochod na podporu Českého rozhlasu a...
Shromáždění a pochod na podporu Českého rozhlasu a...

V Českém rozhlase se stávka projeví na všech stanicích kromě Rádia Junior. Stanice se několikrát během dne propojí do jednotného vysílání. Má se vysílat s minutovým zpožděním. Zapojí se i Symfonický orchestr ČRo.

Vstoupit do stávky hodlají stovky zaměstnanců včetně těch v zázemí. Iniciativa „Veřejnoprávně“ je prý připravena na další, razantnější kroky, pokud vláda od svých záměrů neupustí. Vedení ČT a ČRo podle svého vyjádření stávku respektuje a zajišťuje kontinuitu základních služeb.

Černé oblečení, boty, kafe i hodinky... Jako anarchisté

Iniciátoři stávky chtějí zapojit také veřejnost. „I ty se můžeš v pondělí přidat a dát najevo podporu veřejnoprávním médiím! Oblékni se jako my – do černé. Ať víme, že nezůstáváme sami,“ vyzývá iniciativa „Veřejnoprávně“.

 

 

A vysvětlila: „V pondělí stávkujeme, protože vláda: Ničí fungující systém financování České televize a Českého rozhlasu. Ohrožuje nezávislost veřejnoprávních médií. Připravila masivní škrty v rozpočtech obou institucí, které povedou k omezování produkce a propouštění profesionálů.“

Připojila také návodný letáček s výzvou: „V pondělí obleč černou a podpoř Českou televizi a Český rozhlas.“

Píše se na něm: „Silná veřejná média, silná demokracie.“ A obrázky naznačují, co všechno může mít černou barvu. Kromě černého oblečení poslouží „na obranu veřejnoprávních médií“ také černé hodinky s časem 11:55. „Bez černýho kafe v pondělí ani ránu!“ instruují organizátoři. A v černé tašce „uneseš víc, než si myslíš“.

„V pondělí v černém. ČT a ČRo v pondělí vstoupí do výstražné stávky. Díky za podporu!“ vyzývá šéfredaktor zpravodajství a publicistiky a výkonný ředitel ČT24 Michal Kubal.

 

Šmucler už protestuje roky

Výzva nezůstala bez reakcí. „Chceme vaše prachy tak moc, že za vaše prachy budeme stávkovat a nemakat. To je fuk, že tím budeme ohrožovat tu demokracii, ale my ty vaše prachy tak sakra chceme. Bez nich bychom museli do skutečné práce totiž,“ vyjádřil se podnikatel Tomáš Roud.

„Nechci do toho ČT mluvit, ale black bloc je taktika používaná anarchisty,“ zareagoval stručně sociolog Vojtěch Bednář.

Investor David Hájek napsal: „1800 stálých pracovníků (včetně externistů) Českého rozhlasu, který provozuje 26 stanic a nespočet podcastů, nepotřebujeme. Podobná logika je u ČT. Žádná likvidace veřejných médií se nekoná. Bude vás méně, budete mít méně stanic a více prostoru na kvalitu.“

 

Novinář Marek Stoniš publikoval na Facebooku rozsáhlejší komentář: „Jestli neuvěřitelných 3 500 veřejnoprávních zaměstnanců v pondělí přijde do práce v černém, růžovém nebo duhovém, je jedno; úplně stejně, jako jestli budou pro výstrahu zpožďovat pořady o minutu, dvě nebo hodinu, včetně fotbalu (mimochodem, ten by mohli vysílat pro změnu v předstihu, toho by si mohl někdo všimnout…). Odpovědí na jejich drzost by měla být okamžitá výpověď, včetně vyhazovu z našich mediálních daní pohádkově placeného managementu, který kolovrátkově hysterické vyhrožování koncesionářům i vládě podporuje; poté nájezd bagrů a zplanýrování budov ČT na pláni Kavčích hor. Na jejich místě by se daly ve vládní většinou schváleném zrychleném stavebním řízení rychle postavit vysoké a krásné mrakodrapy, ve kterých budou sídlit nějaké užitečné kapitalistické firmy. Jenže to se nestane. On se s těmi černými stávkujícími bubáky pořád někdo vybavuje a kolem jejich lží o ohrožení nezávislosti (tedy něčeho, o čem veřejnoprávní šmoci neví vůbec nic) kvůli pouhé změně financování ČT a ČRo chodí po špičkách. (A teď do mě…)“

Na platformě X byl stručnější: „Dobré. Ale hlavně nezapomeňte vysílat černou obrazovku!

- Česká televize pomáhá, když nevysílá!

- Bojujeme za nezávislost, i když nezávislí nejsme!“

„Chcete nám připomenout, že začerněné smlouvy na peníze všech daňových poplatníků zůstanou nadále černé?“ zeptala se galeristka Kateřina Dostálová.

 

A dodala: „Pokud ne, vidím to na bílou, když ne donaha.“

„Černá je geniální volba – já už teda protestuju roky, i teď na fesťáku a New York taky. A Depeche Mode podporujou vlastně pořád!“ přisadil si prezident České stomatologické komory Roman Šmucler.

 

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Článek obsahuje štítky

Český rozhlas , ČT , koncesionářské poplatky , stávka , Stoniš , Kubal , Veřejnoprávně

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Proč necháte, aby se po vaší regulaci cen benzínu a nafty čerpačky hojily na majitelích aut s LPG? Od začátku krize se cena LPG zvedla průměrně o cca 50% a vy s tím neděláte vůbec nic! Vyhovuje vám to, protože vyberete víc na dani?

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