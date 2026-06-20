Drzost, mají dostat padáka. ČT s černým pondělím narazila

Výstražná 24hodinová stávka veřejnoprávních médií se odehraje v pondělí 22. června. Vyhlásila ji iniciativa zaměstnanců ČT a ČRo „Veřejnoprávně“. Stávku podporují i odbory.
Má jít o protest proti vládní novele, která ruší koncesionářské poplatky a převádí financování médií na státní rozpočet. Tento krok by podle organizátorů vedl k výraznému snížení rozpočtů obou institucí o zhruba 15 procent, tedy celkem o 1,4 miliardy korun, a také k nutnosti omezit výrobu pořadů a propouštět zaměstnance.
V Českém rozhlase se stávka projeví na všech stanicích kromě Rádia Junior. Stanice se několikrát během dne propojí do jednotného vysílání. Má se vysílat s minutovým zpožděním. Zapojí se i Symfonický orchestr ČRo.
Vstoupit do stávky hodlají stovky zaměstnanců včetně těch v zázemí. Iniciativa „Veřejnoprávně“ je prý připravena na další, razantnější kroky, pokud vláda od svých záměrů neupustí. Vedení ČT a ČRo podle svého vyjádření stávku respektuje a zajišťuje kontinuitu základních služeb.
Černé oblečení, boty, kafe i hodinky... Jako anarchisté
Iniciátoři stávky chtějí zapojit také veřejnost. „I ty se můžeš v pondělí přidat a dát najevo podporu veřejnoprávním médiím! Oblékni se jako my – do černé. Ať víme, že nezůstáváme sami,“ vyzývá iniciativa „Veřejnoprávně“.
A vysvětlila: „V pondělí stávkujeme, protože vláda: Ničí fungující systém financování České televize a Českého rozhlasu. Ohrožuje nezávislost veřejnoprávních médií. Připravila masivní škrty v rozpočtech obou institucí, které povedou k omezování produkce a propouštění profesionálů.“
Připojila také návodný letáček s výzvou: „V pondělí obleč černou a podpoř Českou televizi a Český rozhlas.“
Píše se na něm: „Silná veřejná média, silná demokracie.“ A obrázky naznačují, co všechno může mít černou barvu. Kromě černého oblečení poslouží „na obranu veřejnoprávních médií“ také černé hodinky s časem 11:55. „Bez černýho kafe v pondělí ani ránu!“ instruují organizátoři. A v černé tašce „uneseš víc, než si myslíš“.
„V pondělí v černém. ČT a ČRo v pondělí vstoupí do výstražné stávky. Díky za podporu!“ vyzývá šéfredaktor zpravodajství a publicistiky a výkonný ředitel ČT24 Michal Kubal.
V pondělí v černém.— Michal Kubal ???? (@MichalKubal) June 19, 2026
ČT a ČRo v pondělí vstoupí do výstražné stávky. Díky za podporu! pic.twitter.com/y0LZIO0mIH
Šmucler už protestuje roky
Výzva nezůstala bez reakcí. „Chceme vaše prachy tak moc, že za vaše prachy budeme stávkovat a nemakat. To je fuk, že tím budeme ohrožovat tu demokracii, ale my ty vaše prachy tak sakra chceme. Bez nich bychom museli do skutečné práce totiž,“ vyjádřil se podnikatel Tomáš Roud.
Chceme vaše prachy tak moc, že za vaše prachy budeme stávkovat a nemakat.— Tomáš Roud (@TomasRoud) June 19, 2026
To je fuk, že tím budeme ohrožovat tu demokracii, ale my ty vaše prachy tak sakra chceme.
Bez nich bychom museli do skutečné práce totiž https://t.co/HqgsEQZM0T
„Nechci do toho ČT mluvit, ale black bloc je taktika používaná anarchisty,“ zareagoval stručně sociolog Vojtěch Bednář.
Nechci do toho ČT mluvit, ale blac bloc je taktika používaná anarchisty. https://t.co/wMgrxiYVLP— Vojtěch Bednář (@aveius) June 19, 2026
Investor David Hájek napsal: „1800 stálých pracovníků (včetně externistů) Českého rozhlasu, který provozuje 26 stanic a nespočet podcastů, nepotřebujeme. Podobná logika je u ČT. Žádná likvidace veřejných médií se nekoná. Bude vás méně, budete mít méně stanic a více prostoru na kvalitu.“
1800 stálých pracovníků (včetně externistů) Českého rozhlasu, který provozuje 26 stanic a nespočet podcastů, nepotřebujeme. Podobná logika je u CT. Žádná likvidace veřejných médií se nekoná. Bude vás méně, budete mít méně stanic a více prostoru na kvalitu. https://t.co/DOAoNr7WBN— David Hajek (@hajekd) June 19, 2026
Novinář Marek Stoniš publikoval na Facebooku rozsáhlejší komentář: „Jestli neuvěřitelných 3 500 veřejnoprávních zaměstnanců v pondělí přijde do práce v černém, růžovém nebo duhovém, je jedno; úplně stejně, jako jestli budou pro výstrahu zpožďovat pořady o minutu, dvě nebo hodinu, včetně fotbalu (mimochodem, ten by mohli vysílat pro změnu v předstihu, toho by si mohl někdo všimnout…). Odpovědí na jejich drzost by měla být okamžitá výpověď, včetně vyhazovu z našich mediálních daní pohádkově placeného managementu, který kolovrátkově hysterické vyhrožování koncesionářům i vládě podporuje; poté nájezd bagrů a zplanýrování budov ČT na pláni Kavčích hor. Na jejich místě by se daly ve vládní většinou schváleném zrychleném stavebním řízení rychle postavit vysoké a krásné mrakodrapy, ve kterých budou sídlit nějaké užitečné kapitalistické firmy. Jenže to se nestane. On se s těmi černými stávkujícími bubáky pořád někdo vybavuje a kolem jejich lží o ohrožení nezávislosti (tedy něčeho, o čem veřejnoprávní šmoci neví vůbec nic) kvůli pouhé změně financování ČT a ČRo chodí po špičkách. (A teď do mě…)“
Na platformě X byl stručnější: „Dobré. Ale hlavně nezapomeňte vysílat černou obrazovku!
- Česká televize pomáhá, když nevysílá!
- Bojujeme za nezávislost, i když nezávislí nejsme!“
Dobré. Ale hlavně nezapomeňte vysílat černou obrazovku!— Marek Stoniš (@MarekStonis) June 19, 2026
- Česká televize pomáhá, když nevysílá!
- Bojujeme za nezávislost, i když nezávislí nejsme!
„Chcete nám připomenout, že začerněné smlouvy na peníze všech daňových poplatníků zůstanou nadále černé?“ zeptala se galeristka Kateřina Dostálová.
Chcete nám připomenout, že začerněné smlouvy na peníze všech daňových poplatníků zůstanou nadále černé?— Kateřina Dostálová (@Katerina_Dostal) June 19, 2026
Pokud ne, vidím to na bílou když ne donaha.
A dodala: „Pokud ne, vidím to na bílou, když ne donaha.“
„Černá je geniální volba – já už teda protestuju roky, i teď na fesťáku a New York taky. A Depeche Mode podporujou vlastně pořád!“ přisadil si prezident České stomatologické komory Roman Šmucler.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku