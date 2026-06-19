Šafránková (SPD): Mafiánské praktiky v ČT potvrdil soud

Mňoukání, osahávání a zametání vládní špíny pod koberec! Masky definitivně spadly! Celé roky nám z obrazovek České televize kázal o morálce, hrál si na nedotknutelného boha a kádroval lidi. Teď Marek Wollner definitivně prohrál soud a zbyla z něj jen obrovská ostuda!
Krajský soud potvrdil šokující pravdu, novinářka Markéta Dobiášová se mu za svědectví o ŠIKANĚ a SEXUÁLNÍM OBTĚŽOVÁNÍ omlouvat NEBUDE!
Co všechno se na Kavčích horách dělo?
- Nechutné chování: Svědectví o ponižování podřízených, „mňoukání“ a sahání na pozadí! Skutečný hnus v přímém přenosu.
- Zametání korupce STAN: Podle Dobiášové Wollner stopnul klíčovou investigativní reportáž o hnutí STAN a kriminální kauze Hlubučka! Náhoda? Ani omylem!
- Zbabělé výmluvy: Wollner se dnes trapně kroutí, že je to prý „boj o ČT“.
Kdepak, pane exšéfe, to je jen spravedlnost, která vás konečně dohnala!
Bc. Lucie Šafránková
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