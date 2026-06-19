Šafránková (SPD): Mafiánské praktiky v ČT potvrdil soud

20.06.2026 7:07 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k prohranému soudu Marka Wollnera kvůli šikaně podřízené

Šafránková (SPD): Mafiánské praktiky v ČT potvrdil soud
Foto: Archiv Lucie Šafránkové
Popisek: Poslankyně SPD Lucie Šafránková

Mňoukání, osahávání a zametání vládní špíny pod koberec! Masky definitivně spadly! Celé roky nám z obrazovek České televize kázal o morálce, hrál si na nedotknutelného boha a kádroval lidi. Teď Marek Wollner definitivně prohrál soud a zbyla z něj jen obrovská ostuda!

Krajský soud potvrdil šokující pravdu, novinářka Markéta Dobiášová se mu za svědectví o ŠIKANĚ a SEXUÁLNÍM OBTĚŽOVÁNÍ omlouvat NEBUDE!

Co všechno se na Kavčích horách dělo?

  • Nechutné chování: Svědectví o ponižování podřízených, „mňoukání“ a sahání na pozadí! Skutečný hnus v přímém přenosu.
  • Zametání korupce STAN: Podle Dobiášové Wollner stopnul klíčovou investigativní reportáž o hnutí STAN a kriminální kauze Hlubučka! Náhoda? Ani omylem!
  • Zbabělé výmluvy: Wollner se dnes trapně kroutí, že je to prý „boj o ČT“.

Kdepak, pane exšéfe, to je jen spravedlnost, která vás konečně dohnala!

Bc. Lucie Šafránková

  • SPD
  • poslankyně, místopředsedkyně Výboru pro sociální politiku
  • poslankyně
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Článek obsahuje štítky

Česká televize , ČT , soud , Wollner , SPD , šikana , Šafránková

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