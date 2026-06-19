Jan Žáček o dnešní ČT: Koryta a prebendy, o to odborářům šlo vždycky

Jak jste spokojený s tím, že byly konečně zrušeny koncesionářské poplatky?
Jsem rád, že vláda Andrehe Babiše, na rozdíl od vlády Petra Fialy, plní své sliby. Pamatujete, že ministr Baxa sliboval, že koncesionářké poplatky nezvýší, a pak se ukázalo, že je lhář? A, mimochodem, jsem nespokojený s tím, že rada ČT na svém jednání 10.6. 2026 neprojednala mou stížnost proti antisemitskému chování vedení ČT. A zároveň neprojednala prý žádnou stížnost. Za co tedy berou členové rady velké peníze? Za to, aby neprojednávali stížnosti a neřešili je.
Díky koncesionářským poplatkům a jejich zrušení bude nutné - prý - propustit z ČT kolem 500 zaměstnanců. Považujete to za správné?
Především bych zrušil pořady, které, dle mého názoru, nemají s veřejnoprávností nic společného. Tedy taneční a kuchařské show a mizerné detektivky se špatnými dialogy, hloupými vedlejšími příběhy a ze života opsanými historkami. John Irving tvrdí, že příběhy čistě opsané z reality jsou nudné, příběhy zcela vymyšlené, jsou hloupoučké a že jedinou šanci mají příběhy, kde se kombinuje fantazie s realitou. Stejně tak bych zrušil výrobu nebo koprodukci filmů, které dehonestují naše národní symboly - viz Božena Němcová nebo Bedřich Smetana… či prezentují nechutnosti - viz těhotný pán ze Zlína.
Dále se domnívám, že by bylo třeba zásadním způsobem snížit příjmy generálního ředitele ČT. Opravdu si nemyslím, že by bylo nutné, aby dosahovaly dvojnásobku příjmu prezidenta republiky. Stejně tak platy celého managmentu se musí snížit pod úroveň platů ministrů. A pokud jde o propouštění zaměstnanců. Nemělo by se - pro začátek - propustit kolem 500 zaměstnanců, ale tak kolem 2 000. Neuvěřitelná přezaměstnanost v ČT je opravdu neskutečná. Považuji za neúnosné, aby ČT nadále platila 3 000 poflakujujícíh se a prakticky nic nedělajících lidí. A co s programem?
Víte, kdysi jsem psal diplomovou práci na téma “Proč je český film tak špatný?” Teď to řeknu ve zkratce: No, protože má tak špatné scénáře. Proč má tak špatné scénáře? Protože mizerní dramaturgové nevyhazují autory s mizernými scénáři. Protože neovládají dramaturgické řemeslo nebo se dají uplatit. Proč jsou tak špatní dramaturgové na svých místech? Protože je tam nějaký prokomunistický vedoucí dramaturg přijal kvůli protekci z KSČ (tak to bývalo). Proč nemáme kvalitní vedoucí dramaturgy? Protože… a tak to pokračovalo až ke generálnímu řediteli… A bylo jasné, že ryba smrdí od hlavy. Ta diplomka se tenkrát nedokončila, protože ji vedl bývalý generální ředitel Barrandova soudruh RSDr. Marvan, který snad ani neměl maturitu. Přidělil mi ho povinně soudruh doktor Šobr. A soudruh Marvan mou práci odmítl a neuměl pochopit
Co se od té doby změnilo?
Filmy a televizní pořady jsou daleko horší. Komunisti šli, v mnoha případech, do háje, ale systém zůstal stejný. Ne, je horší. Mezi dramaturgy a dalšími tvůrci v ČST a na Barrandově byli - přece jenom - nějací odborníci, kteří do výroby občas prosadili kvalitní film či pořad. Dnes je takových děl jako šafránu. A vznikají spíše náhodou nebo omylem.
Jak situaci změnit k lepšímu?
Zase - je nutno začít od hlavy celého molochu ČT. Je nezbytné zbavit televizi naprosto neschopného vedení, které zajímá pouze sledovanost a to, jak vyhovět politikům, kteří jim dávají obrovské peníze na jejich zbytečnou existenci příživníků. No a potom se musí změnit celý systém televize. Amatéry musí v ČT vystřídat kvalitní profesionálové.
Kde ty kvalitní profesionály chcete brát?
Bude to těžké, ale věřím, že kdyby se vytvořily dramaturgické skupiny, které by rozhodovaly - opravdu rozhodovaly o tom - jaký scénář bude zařazen do výroby a jaký ne - snad by se ještě našli. A kdyby produkční rozhodovali o nejrentabilnějším a nejkvalitnějším způsobu výroby, pak také.
Měl byste sám návrhy např. na ty dramaturgy a produkční?
Ne. Zeptal bych se těch nejpovolanějších. Poradcem pro výběr zaměstnanců by mohl být např. Ivo Mathé. To byl poslední generální ředitel ČT, který výrobě skutečně rozuměl. Zároveň jako pedagog jistě vychovával lidi k profesionalitě. Osobně jsem se s ním několikrát setkal a měl bych k němu velkou důvěru.
Kdo by se měl stát generálním ředitelem ČT?
Nevím. Pan Mathé je už asi ve věku, kdyby to nešlo - nebo jen na omezenou dobu. Navíc boje o koryto mezi stávajícími vedoucími pracovníky ČT by ho možná už příliš unavovaly. V každém případě by to měl měl být původně produkční, kterého třeba on vychoval a má v něj důvěru. Musel by to ovšem být i člověk s tvůrčím nadhledem. Rozhodně by již neměli být ve vedení ČT chemici, novináři a právníci, absolventi ČVUT, ekonomové… a podobní lidé, kteří televizní praxi absolutně nerozumějí a - více méně - je ani nezajímá. Rozhodně bych měl pochybnosti o téměř všech bývalých členech zločineckých organizací - viz KSČ.
A ještě poslední otázka. Co si myslíte o stávce zaměstnanců veřejnoprávních médiích, která se chystá?
Je to stávka o koryta a prebendy šéfů a za udržení zbytečných zaměstnanců v obou podnicích. O to odborářům vždy šlo. Aby nemuseli nic moc dělat a hlavně si namastili své kapsy. Osobně bych rozvázal pracovní poměr s každým, kdo se jí zúčastní, protože poškozuje jméno televize a rozhlasu a zároveň i koncesionáře (záměrně jsem nenapsal - dobré jméno). Pořád se mluví o svobodě slova. Kolik procent výroby ČT zajišťují zpravodajci? Minimum proti ostatní výrobě. A kolik je ve zpravodajství - a případně v aktuální publicistice - nesmyslů, polopravd, tzv. vaty… Kolik je tam věcí, které jsou vysloveně vycpávky času? A proč chybí skutečně tvrdé příspěvky, které by šly “politikům po krku”? Politikům, kteří často ničí naši zemi svou nezodpovědností a “komerčním” přístupem, vylepšujícím jejich vlastní domácí rozpočty? Ale to již je otázka do jiného rozhovoru.
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