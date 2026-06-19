Ptali jsme se koncesionářů na Českou televizi. Nebylo to hezké

Poté, co se vláda rozhodla schválit zrušení koncesionářských poplatků a převést financování veřejnoprávních médií pod stát, začala velká a mnohdy velmi bouřlivá diskuze. Ptali jsme se proto lidí v Českých Budějovicích, co si o tomto rozhodnutí vlády myslí a co říkají na reakce, které to vyvolalo. Zajímal nás také, co si myslí o chystané stávce v ČT a v rozhlase. Oslovili jsme i jihočeského podnikatele v kultuře Aleše Trdlu a také mediálního experta Jiřího Mikeše.
„Nevím, nemám na to názor. Je mi to asi jedno,“ krčila rameny mladá dívčina, kterou jsme potkali v centru jihočeské metropole. „Ať si stávkují, koho to zajímá?“ Dozvěděli jsme se o pár kroků dál od staršího pána.
Mnohem sdílnější byl pak také starší muž, který se nám představil jako Miloň Terč. „Já s touto změnou samozřejmě souhlasím, protože vím, jak se ta situace mám. Přece jako soukromý podnikatel já nemohu začerňovat smlouvy, já musím mít naprosto průhledné účetnictví. A myslím si, že jestliže my, jako koncesionáři, platíme poplatky, no tak bychom měli všichni mít právo vědět, jak dosud s nimi bylo zacházeno. Což se nestalo a proto si myslím, že přenést to na stát je docela rozumné a i ta redukce finanční si myslím, že má také smysl. My jako soukromí podnikatelé musíme hlídat každé místo a prosperitu té firmy a nemůžeme zaměstnávat lidi, kteří nemají třeba stoprocentní pracovní náplň. A to si myslím, že se bohužel děje a bohužel česká televize spoustu těch pořadů zadává externím dodavatelům.
„Já jsem pro, ať to zruší. Myslím si, že dnes si už ty informace, které chceme, dohledáváme jinde. Tak ať mají všichni stejné podmínky,“ zamyslela se Zuzana Kornatovská.
Přišla ale i podpora veřejnoprávních médií.
„Chtějí je zlikvidovat, to mají ti novináři pravdu. Asi tam někomu moc šlápli na kuří oko. Dopadne to u nás jako na Slovensku! Je mi z toho až špatně!“ rozčílila se starší žena a její špatnou náladu jsme nakonec odnesli i my. „Jako novináři, kolegové, byste je měli spíš podporovat a ne tahat špínu. Že se nestydíte!,“ vyjela na nás a dál už se s námi odmítala bavit.
Jiří Mikeš: Tam jde jenom o prachy…..
Vyjádřil se i mediální expert Jiří Mikeš. „Tak vlastně je to přesně to, o čem jsme před časem mluvili. Já jsem říkal, že bych doporučoval vládě, aby se vrátili na ty původní stavy než Fiala slíbil, že nezvedne daně lidu a zvedl. A teď si myslím, že tam opravdu půjde o to, jak to zvládne to vedení. Jestli jsou manažeři, tak toto se běžně u všech velkých firem vyskytuje. A ukáže se, jestli tedy ti generální ředitelé a ten management za něco stojí,“ říká a zamýšlí se.
„Já si myslím, že tam bude možná něco skrytého v tom a sice, že jim povolí tu reklamu, aby si ty výtěžky nechávali. Oni to museli nějak dávat na ten fond kultury. Takže když si to takto nechají na tom stavu, jak to je a nepůjde to jinam než do jejich pytle, tak oni vůbec nezchudnou,“ podotýká a vrací se k rozhodnutí vlády.
„Domnívám se, že to je zcela zásadní. Protože to, co předváděla v poslední době ta televize, rozhlas neposlouchám, ale na tu televizi je hrozné se dívat, co tam předvádí v tom zpravodajství…. A opravdu si myslím, že tuto situaci by každý špičkový manažer zvládl. Ty prachy, které mají a tři tisíce lidí, nebo snad ještě víc, které tam jsou? Ono, kdyby opravdu makali, tak by to možná zvládli i s polovičkou. Takže nic se vůbec neděje. V pozadí hledejme, co je za tím. No jsou to peníze. Společný jmenovatel toho, kam jsme se dostali. Tam jde jenom o prachy, aby si mohli rozdělovat, aby vypisovali nějaké ty tendry, dali na to 400 tisíc, oni to udělají za 200 tisíc…. 200 tisíc bůhví kam jde…. ,“ uvažuje a dodává.
„Já se tomu Babišovi nedivím, že tam potřebuje to NKÚ. Konečně ať už se někdo podívá, za kolik oni co produkují. A jestli potřebují tolik kanálů…. Sakra, ať pošlou nějaké ty experty třeba do Skandinávie, nebo do nějakých zemí, kde to funguje to financování od státu. Oni jenom kvičí, místo toho, aby se k tomu zodpovědně postavili. Opakuji, s tím balíkem, který mají, by si každý schopný manažer dokonale vystačil,“ je si jistý Jiří Mikeš.
Odpověděl i na otázku, zda hrozí propouštění, jak vedení obou médií avizuje.
„No tak určitě. Protože proč by měli tolik lidí, kteří tam bůhví co dělají a jenom tam třeba přičumují? A nehledě na to, že zvlášť ta televize má tolik realit, tak se podívejme na to, co té ČT vlastně patří. Ten kolos na Kavčích horách, vždyť to za současného stavu techniky nepotřebují.“
Vyjádřil se také k chystané stávce.
„Já si myslím, že už národ je o něco dál, než byl, když tam vyhazovali Bobošíkovou a tehdejšího generálního ředitele, který tam přišel a měl znalosti z BBC. A toho oni se obávali. A Schwarzenberg jim na to kývl a řekl – ta televize patří vám. Jaký jim to patří? Patří to nám, co se na to díváme a co to platíme,“ uzavírá.
Aleš Trdla: Jak je možné, že veřejnoprávní média jsou tak tendenční…?
„Musím říci, že mi eskalace snad „politického konfliktu“ mezi dvěma vnímáními situace okolo veřejnoprávních médií už dost irituje. Celá hysterie je přímo bizarní a mam za to, že opozice vůči vládě snad ani jiné téma nyní nemá,“ říká jihočeský podnikatel v kultuře Aleš Trdla a pokračuje.
„Na druhou stranu musím však jako kulturní člověk, jenž i v médiích kdysi pracoval a sledující veřejné dění, připustit, že zde chybí věcná a odborná diskuse okolo toho, jaký obsah služby mají mít vůbec (tato ) veřejnoprávní média. I já za poslední více než dekádu vnímám velký odklon od patrně původního záměru, že veřejnoprávní média jsou nejen nezávislá, avšak především objektivní a zejména zpravodajství vyvážené a korektní. Sám se však ptám: „Jak je možné, že více objektivní a korektní souhrny všeho politického a společenského dění ve skutečnosti více najdu u komerčního kanálu CNN Prima News? Jak je možné, že veřejnoprávní média jsou tak tendenční a nahrávají většinou jen jedné straně určitého vnímání a názoru, ať již je u moci či nikoli?“ zamýšlí se a podotýká.
„Tyto otázky jsou podle mne natolik relevantní, že samotné placení či neplacení koncesionářských poplatků jsou v podstatě okrajovou záležitostí. Tuto diskusi o obsahu takové služby já, bohužel, postrádám a pokud při vyčlenění jasných atributů veřejnoprávního média nebudou tato kritéria pak naplněna, potom nechť se takováto média úplně zruší. Když něco neslouží společnosti, ať to zanikne,“ nebere si servítky a pokračuje.
„Takže podle mne nejde většinové společnosti jen o poplatky (možná někomu třeba ano), ale o jasnou představu o tom, co veřejnoprávní média mají vlastně celé naší společnosti přinášet a kde jsou hranice mezi veřejnoprávním médiem a tím ostatním? Dokud toto nebude jasně dáno určitou specifickou legislativou, domnívám se, že nebude okolo tohoto tématu klid a budeme se v podstatě točit stále v tomto okruhu dokola. Možná s tím souvisí i činnost Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, ale to si musejí ti zodpovědní a kompetentní nejen uvědomit, ale opravdu i něco pro to vykonat. Jenže dnes jde spíše o to, kdo druhému ukáže pomyslná záda a to jádru věci tedy vůbec neprospěje. Tím méně i stávka zaměstnanců, kteří totiž bojují vlastně za to, aby vše zůstalo při starém a vůbec si nekladou otázky, které jsem se pokoušel nastínit. A to je špatné a skoro odsouzeníhodné,“ vzkazuje Aleš Trdla.
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