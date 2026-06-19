Poslední den ve funkci odpálila bombu. Fauci, Wu-chan a původ covidu

Tulsi Gabbardová končí ve funkci ředitelky americké Národní zpravodajské služby (DNI) k 30. červnu. Oficiálním důvodem je rodinná situace. Jejímu manželovi Abrahamu Williamsovi byla nedávno diagnostikována extrémně vzácná forma rakoviny kostí. Gabbardová uvedla, že nemůže pokračovat v náročné funkci a chce být během léčby po boku svého druha.
Prospělo prezidentství Donalda Trumpa světu?
Anketa
Prospělo prezidentství Donalda Trumpa světu?
Prezident Donald Trump její rezignaci přijal a ocenil dosud odvedenou práci. Dočasně funkci převezme zástupce Gabbardové, případně jiný pověřený úředník. Objevily se však spekulace o možných neshodách s administrativou ohledně zahraniční politiky.
Gabbardová po prohledání zpravodajských archivů odhalila dosud nezveřejněné důkazy, že Spojené státy americké dlouhodobě financovaly více než 120 biologických laboratoří ve více než 30 zemích světa. Část z nich se má nacházet i na Ukrajině, kde mohou být kvůli válce v ohrožení.
Poslední den ve funkci Gabbardová zveřejnila tajné dokumenty
Důkazy o existenci laboratoří, které se měly zabývat výzkumem s využitím nebezpečných a vysoce nakažlivých patogenů, byly před Američany záměrně utajovány. Vědci měli v těchto laboratořích mimo jiné zkoumat, zda virus může být více nakažlivý. Určité typy výzkumu vzbuzovaly u odborné veřejnosti obavy kvůli biologické bezpečnosti. Prezident Donald Trump zastavil financování laboratoří po celém světě už 25. května loňského roku.
„Navzdory zjevnému riziku katastrofálních globálních dopadů, které může výzkum nebezpečných patogenů v biologických laboratořích mít, politici, takzvaní odborníci na zdravotnictví, jako Dr. Fauci, a představitelé týmu pro národní bezpečnost v Bidenově administrativě lhali americkému lidu o existenci biologických laboratoří financovaných a podporovaných Spojenými státy a vyhrožovali těm, kteří se pokusili odhalit pravdu,“ kritizovala ředitelka DNI Tulsi Gabbardová administrativu bývalého prezidenta Joea Bidena.
Šéfka DNI také vydala nové pokyny americké zpravodajské komunitě, aby intenzivněji shromažďovala informace o zahraničních biologických laboratořích. Z informací, kterými v současnosti DNI disponuje, totiž vyplývá, že klinické studie, které probíhají v laboratořích, vyvolávají etické, finanční i bezpečnostní obavy v oblasti veřejného zdraví.
„Ve svůj poslední den jako ředitelka Národní zpravodajské služby zveřejňuji dosud neviděné komunikace a dokumenty, které odhalují, jak Dr. Fauci poskytl miliony dolarů od amerických poplatníků na financování nebezpečného výzkumu v laboratoři ve Wu-chanu, pracoval uvnitř zpravodajské komunity na potlačení pravdy o svých činech a zatajení původu úniku viru z laboratoře a lhal Kongresu pod přísahou v roce 2024. Je čas, aby se veřejnost dozvěděla pravdu,“ uvedla Gabbardová.
Today, on my final day as Director of National Intelligence, I’m releasing never-before-seen communications and documents exposing how Dr. Fauci provided millions in US taxpayer dollars to fund dangerous gain-of-function research at the Wuhan lab, worked with politicized elements… pic.twitter.com/ZMdliW4zyS— DNI Tulsi Gabbard (@DNIGabbard) June 19, 2026
Američané financovali výzkum, při kterém z laboratoře unikl smrtící virus
Podle tiskové zprávy DNI poskytl Anthony Fauci jakožto vedoucí Národního institutu pro alergie a infekční nemoci (NIAID) před pandemií COVID-19 miliony dolarů od amerických daňových poplatníků na financování nebezpečného výzkumu netopýřích koronavirů ve Wu-chanu. Tento výzkum je považován za zdroj neúmyslného úniku z laboratoře, který vyvolal pandemii.
Zveřejněné dokumenty odhalují, jak Fauci spolupracoval s vedením zpravodajské komunity na zatajení pravdy o svých činech. Financování nebezpečného výzkumu způsobilo nesmírné škody a nespočet ztrát na životech. Dokumenty odhalují Fauciho přímou roli v ovlivňování a manipulaci. V roce 2024 dokonce lhal Kongresu, když pod přísahou popřel, že by věděl o diskusích s představiteli zpravodajských služeb o výzkumu viru.
„Pandemie COVID-19 způsobila obrovské útrapy a bolest milionům našich spoluobčanů a nespočtu lidí po celém světě. Po letech lží, cenzury a zatajování si americký lid zaslouží transparentnost, pravdu a odpovědnost. Taktiky používané ke skrývání pravdy pocházejí z hlubokého státu: zpolitizovaní, sobečtí vůdci, jako byl Dr. Fauci, kryli svá vlastní provinění a zneužívání moci, manipulovali s tajnými službami, lhali Kongresu a podkopávali řádně zvoleného prezidenta tím, že mu omezili přístup k zásadním faktům potřebným k udržení bezpečnosti země. Je načase, aby se americký lid dozvěděl skutečný příběh,“ sdělila Gabbardová.
Dr. Anthony Fauci je americký lékař, imunolog a vědec, jenž v letech 1984 až 2022 působil jako ředitel Národního institutu pro alergie a infekční nemoci (NIAID). Byl klíčovou postavou při řešení mnoha infekčních onemocnění, včetně epidemie HIV/AIDS, eboly, ziky, chřipky a zejména pandemie COVID-19, při níž působil jako hlavní medicínský poradce prezidenta Joea Bidena. Jako expert radil sedmi americkým prezidentům, počínaje Ronaldem Reaganem. Po odchodu do důchodu v prosinci 2022 působí jako profesor na Georgetown University. Je jedním z nejcitovanějších vědců v oboru imunologie, nositelem řady ocenění a zároveň kontroverzní osobností, která čelila kritice za svou roli v pandemii.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku
Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz
COVID
Více aktuálních informací týkajících se COVID-19 naleznete na oficiálních stránkách MZ ČR. Přehled hlavních dezinformací o COVID-19 naleznete na oficiálních stránkách MV ČR. Pro aktuální informace o COVID-19 můžete také volat na Informační linku ke koronaviru 1221. Ta je vhodná zejména pro seniory a osoby se sluchovým postižením.
Další informace o COVID-19 poskytuje například Přehled mýtů o COVID-19 zpracovaný týmem Iniciativy 21, nebo přehled Covid z druhé strany zpacovaný studentskou iniciativou Změna Matrixu, nebo výstupy Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků.
FactChecking BETA
Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.