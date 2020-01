Důchodci po Kalouskově reformě „zatáhli“ sekeru cizích bank i církevní restituce. A Minářovi mládežníci teď... Martin Koller je v ráži

ROZBOUŘENÝ SVĚT MARTINA KOLLERA Nečeká nás nic lepšího, předpovídá do nového roku pro ParlamentníListy.cz analytik Martin Koller. „Stále více zemí v Evropě, Africe, Asii a Latinské Americe se propadá do chaosu. Ten je samozřejmě záměrný,“ varuje Koller. EU prý čeká hospodářský pokles, někde už se začalo propouštět. „Vedení EU se snaží rozvrat řešit lží, růžovou propagandou a zároveň represí přesně ve stylu totalitních režimů,“ komentuje Koller to, jak unijní špičky přistupují k řešení problémů. A vzpomíná mimo jiné také na Kalouskovu důchodovou reformu, která podle Kollera má a měla dosti nečekané důsledky.

Pokud lze hodnotit vystoupení českých politiků na přelomu roku, smysluplný a realistický byl pouze projev prezidenta Zemana. Ostatní bylo bezobsažné omílání známých věcí, hokynářské proslovy na úrovni předlistopadové propagandy, nepodložená samochvála, přehlídka politické korektnosti, spojená mnohdy s podlézavými úklonami k Bruselu a Berlínu, a pokračující stupidní útoky na prezidenta. Nikdo se samozřejmě jednoznačně nevyjádřil k reálné krizové situaci, která se stále horší. Kdo by se taky hlásil k zodpovědnosti. Anketa Je dobře, že Donald Trump nechal ,,oddělat" Kásima Sulejmáního? Je to dobře 16% Není to dobře 84% hlasovalo: 6197 lidí

Aktuálně máme pouze jednu jednoznačně vlasteneckou stranu, a to SPD. Mnozí dychtivě čekají, jaká bude konečná podoba Trikolóry. Ta musí překonat mnohá úskalí, počínaje přívalem profesionálních politických šíbrů, na něž se nedostala v rozpadajících se partajích pražské havlérky dostatečně plná koryta. Základem bude personalistika a vlastenecký program. Jinak hrozí pád do podoby jakéhosi klonu ODS, stejně jako STAN byla druhým klonem KDU-ČSL (prvním byla TOP 09 a čtvrtým jsou Piráti), tedy ministraničky určené ke sbírání vlasteneckých hlasů a vzájemnému likvidačnímu boji s SPD a cestě do náruče pražské havlérky. Něco takového by euromarxistická německá EU jen uvítala. Trikolóra a Václav Klaus mladší to nemají a nebudou mít lehké. Nelze vyhovět všem. Záleží pouze na nich.

Na předpověď, co nás pravděpodobně čeká, není třeba vědeckého intelektu. Nečeká nás nic dobrého. Ano, nebude líp. Pokračovat a zhoršovat se budou všechny negativní jevy a další přibudou z bruselské byrokratické kuchyně. Dílčí segmenty klasického marxismu se tam pouze mazaně zneužívají k oblbování voličů sluhovskými partajemi typu Zelených a Pirátů. Můžeme jen závistivě blahopřát Britům k brexitu. Vývoj v Evropě, ale rovněž globální, dává za pravdu mému profesionálním pesimistům, ne-li cynikům. Posledních třicet let bychom mohli s určitou nadsázkou a z hlediska občanské většiny, českého státu a národa, definovat tak, že pokud dochází ke změně, je to změna k horšímu. Stále více zemí v Evropě, Africe, Asii a Latinské Americe se propadá do chaosu. Ten je samozřejmě záměrný. Stačí si připomenout názor některých reprezentantů EU, s nimiž lze výjimečně souhlasit, že „vynálezce“ Facebooku Zuckerberg demoluje existující řád ve světě. USA jsou přitom na pokraji rasové a občanské války vyvolané euromarxistickými demokraty pod vedením Sorose, Clintonové a Obamy. Ve Francii řízené Sorosovým guvernérem Macronem to je podobné. Sílící destabilizaci, krizi a rostoucí odpor civilizované části společnosti evropského a křesťanského původu už euromarxisté nemohou vyřešit jinak než válkou. Otázkou už je pouze „kdy“.

Nedávno jsem politickou situaci u nás přirovnal k Wimbledonu pražské havlérky. Bezpečnostní situaci ve světě bychom si mohli představit opět jako sportovní utkání, nejspíš jako přetahování lanem. Na jedné straně v duhovém dresu euromarxistů tahají za lano zlé čarodějnice Albrightová a Merkelová podporované různými trpaslíky a mopslíky vyzdobenými vlajkami EU, NATO a Sudetenlandu. Na druhé straně tahá za lano Putin v dresu evropské křesťanské civilizace s křížem svatého Jiří, podporovaný ruským národem a částí evropských Slovanů i dalších etnik. Je symbolické, že kříž svatého Jiří má ve znaku a na vlajce i Británie, jejíž národ podpořil brexit. Za Putinem se tyčí reprezentant asijské civilizace a velkého čínského národa Xi Jinping v dresu s drakem, symbolem moudrosti a síly. Euromarxistické báby pozoruje s pohrdavým úsměvem reprezentant islámu Erdogan, rozkročený mezi Asií a Afrikou, bere od obou stran a chystá vítězný džihád na sever s cílem islamizace Evropy. Můžeme jen čekat, kdy na sebe Vladimir a Xi mrknou a pustí lano. Babizny si kecnou na zadek a zasednou svoje trpaslíky a mopslíky. Bohužel tato valná hromada pohřbí evropskou civilizaci. V té chvíli totiž Erdogan zavelí k útoku. O slovanskou část Evropy, aktuálně německou kolonii, se podělí reprezentanti eurasijské civilizace. V té takzvané západní muslimové vysvětlí LGBT partě, feministkám a všemožným parazitům, že doba vlády menšin je u konce. A nebude to na základě demokratické diskuse. Ale to je vzdálenější budoucnost. Anketa Na svobodu slova už můžeme jen vzpomínat, říká předseda Senátu Kubera. Má pravdu? Má 87% Nemá 13% hlasovalo: 17072 lidí

Pomalu se v médiích objevují informace, že EU řízená z Německa se potácí ve stále větších problémech. Probíhá propouštění zhruba 30 000 pracovníků automobilového průmyslu v Německu, Francii a na Slovensku. To se odráží u dalších firem v celé EU. Kamarád, jenž vlastní několik továren, které téměř vše exportují do Německa a Francie, mi již na podzim sdělil, že zakázky poklesly natolik, že bude muset propouštět.

Vedení EU se snaží rozvrat řešit lží, růžovou propagandou a zároveň represí, přesně ve stylu totalitních režimů. Přitom napadá v rámci hybridní války především Rusko a Čínu. Vládnoucím euromarxistům nedochází zásadní problém. Úspěch Ruska a Číny je postaven na národní politice, nikoli ničení a zotročování národů a represi. O podpoře, kterou mají Putin a Xi Jinping u svých občanů, se evropským politikům může jen zdát. Rusko i Čína se vlastními silami vyhrabaly z chudoby a ponížení. Jejich občané se mají nesrovnatelně lépe než v minulosti, i když vše dosud není ideální. Nabízejí svým občanům prosperitu. Jsou to vzorové země z hlediska fungujícího tržního hospodářství. Represi jsou tam vystaveny především kriminální živly a slouhové nepřátel, kteří se snaží v žoldu Sorose a spol. škodit národům. Kdo nemá rád Rusko a Čínu, může se podívat na jiný asijský stát. Je to Singapur, napadaný euromarxisty za údajný nedostatek demokracie a lidských práv. I tento stát povstal z ničeho. Syn jeho zakladatele Li Hsien Lung (Lung je označení draka) pokračuje ve vládě jedné národní strany, která zajišťuje pořádek a prosperitu. Singapur je z hlediska ročního příjmu (více než 90 000 dolarů) na obyvatele třetím ve světě za Lucemburskem, kde se neplatí daně, a ropným Kuvajtem. Nevládnou tam menšiny ani povaleči z politických neziskovek. Občané v rámci programu Chytrý národ nadšeně podporují svoje politické vedení a rovněž systém, který potírá kriminálníky, rozvratníky a slouhy cizáckých zájmů, ostatně nepočetné.

Reprezentace EU nabízí občanům do budoucna chudobu, obzvláště v koloniích, byrokratický teror, ekozlodějnu jako ideologii, podporu parazitů a kriminálníků, vládu menšin, likvidaci národů, států a rodiny a válku, to vše za doprovodu žvástů o svobodě, demokracii, lidských právech, pravdě a lásce. Celý systém EU potlačuje iniciativu jedince, jako kdysi stalinský SSSR. Všemi silami potlačuje kritické myšlení, které bylo kdysi základem demokracie a úspěchu euroamerické civilizace. Kritici jsou obviňováni ze všemožné nenávisti, nejlépe předsudečné, všemožných fóbií, doslova nově vymýšlených nevzdělanosti a myšlenkové zastaralosti. Prakticky nedostávají slovo v hlavních médiích, takže můžeme mluvit o EU cenzuře. Typickým příkladem je ČT, kde platilo a platí, že pravda začíná tam, kde končí signál ČT.

V EU zcela chybějí osobnosti na nejvyšších postech, s výjimkou Zemana a Orbána. Rusko, Čína, ale například i Singapur nabízejí pravý opak. Určitě ještě řeší mnoho problémů, ale rozdíl je viditelný. Zásadní je důraz na národ, práci a zodpovědnost. Od těch se odvíjejí práva občanů a zpětně úspěch států. Nelze si představit, že ministerským předsedou Číny nebo Singapuru by se mohl stát nějaký hokynář, například z Kambodže, navíc řízený Albrightovou a Merkelovou (aniž bych měl cokoli proti Kambodži a jejím obyvatelům). Důležité je, že úspěšné státy ve východní Asii se opírají o asijskou filozofii práce a osobní zodpovědnosti, zatímco EU podporuje společenský rozvrat a chrání a upřednostňuje kdejakého nepřínosného přivandrovalce, nejlépe ilegálního, povaleče, podvodníka a kriminálníka za peníze slušných a pracujících občanů, kteří to vše vidí. Základní pilíře EU jsou lež a korupce, zatímco v Singapuru zkorumpovaní úředníci neexistují a v Číně je popravují. Je to vidět i ve školství, kde mladí Evropané stále více hloupnou, zatímco východní Asiaté je stále více převyšují. Něco takového, jako sprosté projevy starosty Řeporyjí na veřejnosti a v médiích, podporovaného Fialovým vedením ODS, by v rostoucích asijských ekonomikách bylo nemyslitelné. V Singapuru platí stát chudým, ale pracujícím občanům internet i mobil, aby se mohli vzdělávat. Reprezentanti EU a jejich lokální slouhové by měli mít jako povinnou četbu knihu „O správě státu“ čínského prezidenta XI Jinpinga. A měli by si ji přečíst i všichni sekundoví demokrati šaškující na náměstích. Jenže oni už číst ani neumějí, pouze se hrabat v mobilu a tabletu, protože místo učení se zabývají politickým aktivismem. Generace budoucích slouhů.

Hroutící se EU je dokladem faktu, že ani systém postavený na koloniální rozpínavosti není dlouhodobě stabilní a bezpečný. Kolonie Polsko, Česko, Slovensko a Maďarsko, případně země na Balkáně a v Pobaltí, přispívají na německý blahobyt již třicet let na úkor vlastních občanů. Další rozpínání, které mělo zachraňovat německou EU, se neuskutečnilo pro jednoznačný a úspěšný odpor Ruska a rozvrat na Ukrajině, odkud občané masově prchají do Ruska i EU. Není kde brát, protože v oblasti ekonomiky nejsou USA přítel, ale konkurent. Větší část Afriky ovládá bez problémů Čína a rovněž Rusko má u tamních obyvatel obrovský kredit. Naopak státy NATO a EU tam vedou nebo podporují války pod heslem svobody, humanity a lidských práv ve spolupráci s Tureckem, Saúdskou Arábií a dalšími agresivními islámskými státy. To jim na oblibě moc nepřidává. Obdobná situace je v Latinské Americe. Výsledkem stupidní politiky EU je brutální pokles důvěry občanů ve vedení této německé instituce s euromarxistickými komisaři, většinou protinárodními euromarxistickými europoslanci, 60 000 úředníky a odhadem 30 000 lobbisty zajišťujícími zájmy nadnárodních korporací v rozporu se zájmy občanské většiny. Zároveň klesá důvěra v média. Vzorovým příkladem je ČT naplněná jednostrannou euromarxistickou propagandou a válečným štváčstvím. Už několik let jsem nezapnul televizi a konečně obě odvezu do sběrného dvora. Koukat se na směsku jednostranné propagandy, reklam, starých filmů a žvástů komediantů nemá smysl. Čas lze využít efektivněji. Anketa Prospěl spolek Milion chvilek pro demokracii České republice? Ano 7% Ne 93% hlasovalo: 58825 lidí

Německá EU se dostala do krizové situace, kdy má ustát ekozlodějnu posílenou v poslední době náporem baterkářské lobby s elektromobily, neustále přibývající agresivní flákače a rozvratníky z politických neziskovek, bilionové ztráty z důvodu existence a akceptování takzvaných daňových rájů a off shore účtů, horečné zbrojení k válce proti Rusku, afroislámskou invazi, ekonomické soupeření s USA, sankce proti Rusku, horšící se vztahy s Čínou a rostoucí nechuť stále většího počtu občanů žít v trvalé nestabilitě a dělat levnou pracovní sílu v komedii, kde se oligarchové tváří jako socialisté. Pokud by po hrdinském útoku atomového Hřiba přestali naši republiku navštěvovat turisté z Číny, přišli bychom ročně o zhruba 7,5 miliardy korun. Za to by se dalo udělat už něco ve zdravotnictví, školství, podpoře mladých rodin z hlediska dosažitelného bydlení, možná i vyrovnání důchodů. Opravdu je nahradí turisté z Tchaj-wanu? Samozřejmě politiku takových Hřibů platí a dále mají platit občané EU, především německé kolonie, na nichž parazituje i Francie. Stále někdo volá po zahraničních investicích, které z našich občanů dělají levnou pracovní sílu neboli moderní otroky kdejakého cizáka.

Stačí si připomenout, že se můžeme projet v německém autě z Boleslavi, korejském z Nošovic, zajet si do arabských lázní v Teplicích, napít se japonského piva z Plzně nebo francouzské pitné vody z Prahy. A to jsou jen vrcholky ledovce. Investice bychom si měli plánovitě zajišťovat sami a ve svůj prospěch. Jenže to by bylo moc průhledné. U těch zahraničních se zároveň vytvářejí penězovody do partajních pokladen i soukromých účtů. Totéž nelze přehlédnout u takzvaných evropských dotací. Mnohdy zvýhodňují cizácké firmy jako dodavatele a navíc se často využívají k budování nesmyslů, jen aby se peníze využily a prohnaly správnými penězovody. Stačí se podívat na nekonečnou opravu dálnice D1, stejně jako nekonečné a opakující se opravy komunikací v Praze. Nestačil jsem se divit, co vše se má ve velkém budovat v Praze v příštích letech. Samozřejmě cokoli mimo bydlení dostupné pro převážnou většinu českých občanů. Rozprodává se poslední majetek státu, a stejně se zadlužujeme. Je třeba si přiznat, že ideologický trhák devadesátých let, otevřené a neregulované tržní hospodářství, zklamal. Důvodem není ani tak jeho nereálnost, či reálnost, ale fakt, že něco takového nelze realizovat v nerovných a koloniálních podmínkách EU. Dokladem je nejen krize v Řecku, kterou z velké části zavinily německé banky. Rozprodej našeho průmyslu vedl k tomu, že v minulém roce odešlo za zahraničními majiteli 800 miliard korun. Letos to bude možná bilion. Mnohé zahraniční podnikatelské subjekty zde neplatí daně. Co na to naši politici?

K tomu nás vysávají byrokraté z Bruselu a ještě se snaží tvrdit, že potřebujeme jejich dotace, které jsme si zaplatili ze svého buď přímo, nebo jejich firmám. Systém všemožných zemědělských dotací likviduje naše zemědělství, zvyšuje ceny potravin a prohlubuje naši závislost na dovozech. Nezaslouženě zvýhodňuje především francouzské zemědělce, ale ve srovnání s naší republikou i polské, díky socialistu Teličkovi. Stačí se podívat na marže zahraničních hypermarketů, které se v některých případech pohybují kolem 40 %. I lichvář by zbledl závistí. A to se v novém roce samozřejmě opět o něco posunuly ceny potravin, samozřejmě nahoru.

Oslavovaných devět stovek pro důchodce, z nichž pouze 150 korun je navýšení důchodů, zatímco zbytek jen vyrovnání inflace za rok 2018, se rozplynou nejpozději v březnu. Díky trvalému růstu cen na tom budou důchodci v dubnu stejně jako v roce 2017, nebo spíš hůře. Vysoká inflace jim i ostatním nejen tahá peníze z účtů či peněženky, ale likviduje úspory. Můžeme za ni poděkovat bývalému guvernérovi ČNB Singerovi. Kromě oficiálně proklamované podpory vývozu snížením kurzu koruny se jednalo rovněž o neveřejné finanční hrátky. Získali jsme pytel miliard eur, kterými si můžeme vytapetovat celou ČNB, možná i celou Prahu. Samozřejmě k velké radosti Bruselu i Berlína. Z podpory vývozu nakonec nebylo nic. Mnozí vývozci sice trochu vydělali na exportu, ale zase prodělali na dražším nákupu surovin a jiných komodit ze zahraničí, o trvalém růstu cen pohonných hmot a elektřiny nemluvě.

Blížíme se k opakování první poloviny devadesátých let, kdy díky devalvaci koruny vyskočily ceny potravin tak, že se máslo dováželo v náklaďácích z Německa a prodávalo přímo z nich na tržištích. Pokud by stát měl vrátit důchodcům, co jim bylo ukradeno, stejně jako pod stejným heslem vrátil především katolické církvi i to, co jí nepatřilo, musel by vrátit do důchodového fondu miliardy, které byly použity na stabilizaci a sanaci bank, jež po prodeji cizákům živí svoje mateřské banky a akcionáře v zahraničí. Dále by se muselo jednorázově přidat cca 2 000 korun každému, aby se vyrovnal dopad Kalouskovy důchodové reformy. Tehdy byl změněn výpočet důchodů na horší v poměru výše důchodu a průměrného platu a opakovaně nebyla provedena valorizace důchodů. Pokud by mělo být dosaženo spravedlnosti, musely by se všechny důchody po Kalouskově reformě přepočítat. Důchodci tak zaplatili stabilizaci cizáckých bank, stejně jako církevní takzvané restituce. Nejubožejší skupinu ve společnosti tvoří mládežníci, kteří se zúčastňují různých nástupů pod vedením profesionálních organizátorů typu Mináře. Výsledkem šaškování mládežnických tlup je rostoucí popularita Babiše ze strany jeho neméně nemyslících, místy dobře zaplacených obdivovatelů.

Mimo jiné zhovadilosti se má začít s realizací digitální státní správy. Tvůrci tohoto revolučního nápadu by měli zvednout hlavy od svých pražských koryt a mobilů a rozhlédnout se. Po republice je značný počet vesnic, do značné míry se územně kryjí s kraji obývanými odsunutými Němci, kde internet buď nefunguje, nebo jen omezeně. Stačí si připomenout katastrofální problémy v době změny registrace aut a přidělování značek, stejně jako s EET. Prý bude méně úředníků. To se zcela jistě nepodaří. Kdo z vás má rád spolupráci s počítačem na telefonu typu „chcete-li to, stiskněte jedna, chcete-li oné, stiskněte dva“… na závěr vám doporučí, abyste si přečetli návod, nebo napsali někam po internetu, a budete tam, kde jste začal. Většinou to slouží jako bariéra proti stížnostem. Digitální tabletové hlavy povyhazují úředníky, poté budou několik let zastírat, že systém nefunguje, označovat uživatele za hlupáky a sázet jim pokuty a nakonec budou muset přijmout více úředníků než dříve. Připomíná to obří robotizovanou automobilku Renault. Je tam jen 4 000 dělníků ve výrobě, kteří se většinou starají o roboty, ale 40 000 dalších zaměstnanců. A jsem přesvědčen, že už dnes je vybrána firma, která tu českou digitalizaci státní správy bude realizovat. Stačí si připomenout úžasné mýtné brány rakouské společnosti Kapsch, nejdražší, nejsložitější, nejméně ziskové pro stát a umožňující zamoření okresek a vesnic kamiony, které brány objíždějí. Svého času jsem se dostal k odbornému posudku činnosti této firmy a je to opravdu akční počtení. Korupce je spolu se lží hlavním pilířem euromarxistické německé EU, tím spíše německých kolonií. Anketa Bojíte se Číny? Bojím 7% Nebojím 93% hlasovalo: 19237 lidí

Když se vrátíme k šaškujícím mládežníkům, kteří demonstrují proti svým zájmům i svému národu, vidím je jako budoucí třídu takzvaných prekariátů. To je jednoduše řečeno pracující chudoba bez budoucnosti. Většinou mizerně placení smluvní zaměstnanci. Ideálem nadnárodních korporací, které ovládají EU přes zkorumpované byrokraty v Bruselu, je zaměstnanec, který se udře k smrti za minimální plat. Příkladem jsou smluvní zaměstnanci Uberu v USA a Británii. Vydělávají méně, než je zákonná minimální mzda, protože nejsou zaměstnanci, ale svobodní smluvní partneři. Není nad svobodného otroka.

Zcela jistě bude pokračovat snaha o zesílení podřízenosti naší kolonie Německu. Zde si můžeme připomenout jeden zásadní fakt. Rozšíření NATO nepomohlo ani tak USA jako Německu. Čtyřicet let stálo v první linii proti Varšavské smlouvě. Posunem hranic NATO o 800 až 1 000 km na východ se dostalo do bezpečnější druhé linie za slovanské kolonie. Pregnantně se z tohoto hlediska vyjádřil již roku 1995 jeden z vedoucích sudeťáků, Rudolf Hilf, v článku Sudetendeutsche und Tschechen – eine Bestandaufnahme v Die Neue Gesellschaft Frankfurter Hefte číslo 3. Konstatuje, že Německo se nezadržitelně stává nejsilnější mocností kontinentu, mocností, jíž americká světová mocnost v zájmu udržení NATO jako svého nástroje přiřkla v Evropě vedoucí úlohu. Nelze se divit, že výstava o zločinech Wehrmachtu v okupovaných zemích za druhé světové války, pořádaná roku 1997 německými antifašisty, nemohla být prezentována v Bundestaagu a stala se terčem nenávistné štvanice většiny německých politiků. Téhož roku označil německý ministr zahraničí Kinkel Postupimskou dohodu vítězných mocností za nezávaznou pro Německo.

Germanizaci a kolonizaci podporuje nejen zadlužování u německých bank a podlézavost politiků pražské havlérky, ale rovněž všemožná ediční produkce. Můžeme si připomenout knihu „Podiven“, kterou sepsal v devadesátých letech český(?) premiér a čelný slouha z pražské havlérky Pithart s partou neméně služebných soudruhů. S více než omezenou znalostí historie v ní zpochybňuje i existenci českého státu. Aktuálním pokračováním protinárodní tvorby je kniha „Lví silou, vzletem sokolím“ od Vladimíra Mertlíka. Je jako na objednávku sudeťáckého landsmannschaftu. Zesměšňování a překrucování české historie a podlézání německým nadlidem. Nelze se divit, když se kladou věnce k hrobům zločinných SS a připravuje stavba pomníku jejich zbrojencům v Řeporyjích. Ilustrativní je, že stejný autor napsal oslavnou knihu na slouhu cizáků a člena Aspen Institutu, generála ve výslužbě Pavla. Aspoň víme, komu zelený Lojza-Hanba posluhuje. Měl by si pořídit koženky s padacím mostem a na „kokos“ tyrolák s orlicí. Na svoje komediální předvolební turné v režii Bruselu a Berlína by si mohl pozvat na pomoc Krystlíka a spolu s ním zatancovat, zajódlovat a přečíst něco z vlasteneckých děl Moravce, Pittharta, či Mertlíka. Když chtějí němečtí slouhové z pražské havlérky dělat vojenskou politiku, měli si pořídit inteligentnějšího vojáka, například Šedivého.

Na závěr bych připomenul slova vlasteneckého generála Bedřicha Homoly, který byl hlavou odbojové organizace Obrana národa za druhé světové války. Dne 20. února 1941 řekl: „Moskva nám nevezme řeč ani půdu, kdežto Berlín obojí… ale vládní forma se změní, za třicet až padesát let komunismus nebude, bude zde však národ, kdežto za vlády Němců by za dvacet let byl národ zničen.“ Geniální předpověď, jen to jde německé EU a kolonialistům s pomocí českých slouhů trochu pomaleji. Mnozí Češi stále ještě nejsou podlidé a tupý dobytek. Je třeba totálně zblbnout ve školách a pomocí médií mladou generaci a tvářit se demokraticky a pravdoláskařsky, přestože Havlův kult osobnosti se sype jako domek z karet. Více propagandy, více drog, méně školy. Jen bych připomenul svůj několik let starý článek, kde jsem psal, že EU si naše nemyslící voliče levně koupí, a ještě to jako půjčku zaplatíme i s úroky. Při popravě v Praze-Kobylisích zavelel Homola německým katům: „Psi, palte!“ To byl vlastenecký generál, ne nějaký neoholený slouha Sorose a Merkelové z Aspen Institutu. Pro zajímavost bych všem doporučil se na stránky Aspen Institutu podívat. Řada členů se tak stydí za svoje členství, že místo fotek jsou tam jen prázdné obdélníky. Například Pavel P. Novotný.

Tehdy nás zachránila Rudá armáda, nikoli nějací vlasovci. Dnes jsme na to sami. Mimochodem, ani jeden z hlavních gestapáckých vrahů, kteří se podíleli na mučení a vraždění českých vlastenců, Oskar Fleischer, Otto Geschke a Willi Abendschön, nikdy nebyli potrestáni, protože demokratické spolkové, později kolonialistické Německo je nevydalo. A to je stát, který ovládá EU a jemuž se klaní a podlézá většina našich politiků. Stát, v jehož Bundeswehru mají táhnout naši vojáci jako zelení voli na porážku do Ruska.

