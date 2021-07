Duhová Česká pošta. Podporujeme Prague Pride! vyhlásila hrdě. A dostala co proto

Česká pošta oznámila, že se tento rok stává hrdým strategickým partnerem festivalu Prague Pride podporujícího lesby, gaye, bisexuály, translidi a další sexuálních menšiny. „Jde o přihlášení se k myšlence, že neděláme rozdíl mezi lidmi na základě jejich orientace,“ oznámila firma, co znamená strategické partnerství s festivalem sexuálních menšin. Kromě samotné akce pošta myslí i na své věrné zákazníky, přišla totiž s radostnou zprávou, že pokud s ní budete posílat balík na jedné z hlavních poboček, můžete jej dostat zabalený do duhových barev. Většinu zákazníků však nepřesvědčili ani duhové rámečky. „Vy se nejdřív naučte doručovat a pak buďte hrdí,“ zaznělo. A přišel úder i od zástupců LGBT+. „Tuhle pozornost vůbec nepotřebujeme,“ vzkazují poště.

Kromě účastníků akce se Česká pošta rozhodla potěšit i své zákazníky, připravila si pro ně hned několik poštovních služeb s duhovou tematikou. „Své přesvědčení, že nezáleží na tom, jaký kdo je, ale všichni jsme si rovni, při té příležitosti pošta podpoří například duhovým logem na sociálních sítích, speciálním rámečkem Pohlednice On-line či limitovanou edicí duhového balíku,“ jásá hlavní český provozovatel poštovních služeb.



Kromě toho, že se nyní budete setkávat s barvami duhy na pobočkách pošty i jejích sociálních sítích, rovněž vám mohou na největších poštách do barev duhy zabalit i vaši zásilku. „Duhový balík bude během Prague Pride k dispozici na 400 největších poštách a klienti jej získají při nákupu jiných kartonových obalů. Na vybraných akcích festivalu bude balík rovněž k dispozici,“ informuje pošta dále. Fotogalerie: - Pochod Prague Pride 2017

Pošta na své klienty myslí, nejen pokud se vypraví do Prahy, ale i on-line. „Nejen pro účastníky festivalu bude v jeho průběhu v aplikaci Pohlednice On-line k dispozici speciální rámeček, s jehož využitím budou moci poslat pozdrav přátelům a blízkým z některé ze sta akcí festivalu,“ raduje se doručovatelská společnost.



Malou ochutnávku, na co se můžete těšit při vašich cestách na pobočky České pošty, podnik sdílel již dnes na facebooku, kde si můžete detailně prohlédnout zmiňovaný duhový balík.

Společnost tvrdí, že prostřednictvím duhového balíku či svého duhově zbarveného loga „zahájila aktivity, jimiž doloží, že přistupuje ke všem lidem stejně, bez ohledu na jejich orientaci či identitu“. „Celý srpen pak bude sociální sítě České pošty provázet její duhové logo, které společně s podporou Prague Pride potvrdí zajištění rovnosti na pracovišti pro zaměstnance LGBT menšin, jelikož je pošta prvním státním podnikem, který se připojil k iniciativě Pride Business Forum,“ holedbá se podnik.



Členem platformy Pride Business Forum, která se dle pošty „snaží o rozvoj osobního potenciálu všech zaměstnanců, bez ohledu na jejich individuální odlišnosti“, je od 2. února. Platforma má sloužit k „vytváření prostoru pro diskusi o LGBT+ rovnosti zaměstnanců“. Fotogalerie: - Prague Pride na vodě

Zatímco je Česká pošta hrdá, její zákazníci naznačují, že minimálně na své služby by zas tolik hrdá raději být neměla. „Vy se nejdřív naučte doručovat a pak buďte hrdí,“ doporučil společnosti jeden z uživatelů.



Nebyl sám. I další zákazníci si povzdechli: „Mně by se líbilo, kdyby Česká pošta místo podpory a prezentace ideologie, raději doručovala řádně a včas zásilky, k čemuž byla státem zřízena…“



Další zase upozorňují, že spíše než na coming out by pošta měla dávat finance na podporu všech stávajících zaměstnanců. „Kdybyste raději neotročili stávající zaměstnance, nedávali jim dohody místo proplácení přesčasů a byli vstřícnější k matkám malých dětí,“ posteskla si v komentářích komentující.



Objevil se i jeden z bývalých zaměstnanců a příliš hrdý nebyl. „I přesto, že jsem bývalým zaměstnancem, cítil jsem k ČP až do této chvíle jisté sympatie. Bral jsem vás jako národní firmu s velmi dlouhou tradicí. Teď, když jste se takto hloupě zařadili vedle progresivistů, kteří tradice bourají, začnu automaticky upřednostňovat jiné dopravce,“ vzkázal České poště.



Správce facebookového profilu mu na to odpověděl, že poštu nezajímá sexuální orientace, ale pouze pracovní výsledky. „Dobrý den, pro nás je důležitá myšlenka, aby lidé nebyli posuzováni podle své orientace, ale pouze podle svých pracovních výsledků, nápadů a přínosu pro Českou poštu,“ zaznělo.



Že mohou taková slova znít dosti jako protimluv, jí na to její bývalý zaměstnanec vpálil. „No jasně. A proto jste podpořili jedinou veřejnou akci v Česku, na které někoho zajímá, jakou máte orientaci. Bravo,“ ohodnotil reakci poštovní společnosti.



Kromě bývalých zaměstnanců se v diskusi ozvali i zákazníci, nepřesvědčili je ani duhové balíky. „Když jsem měl možnost si z řady dopravců vybrat, volil jsem si vždy vás. Touhle politickou agitkou jste u mě skončili,“ nepochválil poštu jeden z nich. Fotogalerie: - Pride business forum

Pošta opět reagovala s tím, že podporou festivalu leseb, gayů, bisexuálů, translidí a dalších sexuálních menšin se přihlašují k myšlence, že „nedělají rozdíl mezi lidmi na základě jejich orientace“. „Dobrý večer, z našeho pohledu nejde o politiku, pouze o přihlášení se k myšlence, že neděláme rozdíl mezi lidmi na základě jejich orientace, protože pro každou obchodní společnost je důležitý zejména přínos daného zaměstnance pro firmu,“ tvrdí podnik. Další z diskutujících na to ještě pojal zděšení, zdali do přihlášení se k myšlence, pošta dělala rozdíly. „Doteď jste ten rozdíl dělali?“ zhrozil se.



V podobném duchu bylo i množství dalších příspěvků hodnoticích počínání České pošty. „Nic proti Prague pride, ale státní firmy by se do podpory aktivismu partikulárních zájmových skupin vážně pouštět neměly,“ posteskl si jeden z mnoha reagujících internetových komentátorů. „Je to samozřejmě věc názoru, my jsme jedním z největších zaměstnavatelů v ČR, a tudíž cítíme i společenskou odpovědnost pro nastolování férového pracovního prostředí, bez předsudků a diskriminace,“ odvětil na to podnik, který je v Česku podle počtu zaměstnanců po koncernu Agrofert druhou největší firmou, přičemž zaměstnává až 30 tisíc lidí.



Mnozí ale mají o „férovém pracovním prostředí“ nemalé pochyby. „Pokud mi pracovnice u přepážky musí nabízet pojištění, losy, a kdoví co ještě, tak mi to jako férové prostředí nepřipadá,“ ozvalo se.



A schytala to i od lidí z LGBT komunity, kteří upozorňují, že podobné akce mají často opačný dopad. „Doufáme, že tím prospějeme povědomí, že není potřeba rozlišovat lidi podle jejich orientace, ale že všichni lidé jsou si rovni,“ přistálo od pošty v jednom z komentářů, došla však odpověď, která ji nepotěší. „Naopak proti nám tvoříte nenávist. Tuhle pozornost vůbec nepotřebujeme. Nechápu, proč o tom rozhoduje někdo, kdo je sám ve společenské většině,“ zaznělo.



Letošní „festival hrdosti“ Prague Pride se uskuteční od 2. do 8. srpna. I tento rok bude bez tradičního karnevalového průvodu Prahou, dojde však na stovku akcí. Festivalová vesnička vznikne na Střeleckém ostrově. Dalším místem budou Kasárna Karlín a budova organizace Život 90. Téma coming out má být zaměřené na výsledky průzkumu Evropské agentury pro základní práva (FRA), který ukázal, že otevřeně o své menšinové orientaci či identitě v Česku mluví necelá pětina LGBT+ lidí. Psali jsme: „Dvacetišestiletý Klára, bisexuální lesba, oslovovat v mužském rodě.“ Na webu Prague Pride. Když to viděl Nacher... Občas muž, občas žena. Někdy taky nic. To je Klára. A Prague Pride se zajímá „Ale to není na průvod!“ 650 tisíc přiklepnuto Hřibem. Na sítích to vře Všechno jinak. Šokující přednáška na Prague Pride. Bisexuální a transgender menšině vadí rody v češtině, chtějí měnit i/y. Nevyhovuje. Nevyjadřuje potřeby!

