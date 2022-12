Důkaz zničili, vyhrožují. Do kauzy Kramný vstoupilo velké jméno

reklama

Návrh na obnovu řízení podal prostřednictvím své advokátky Kramný, který vinu od začátku procesu odmítá. K návrhu se připojila i jeho matka. Na žádost obhajoby soudkyně nechala přehrát několik záznamů telefonických rozhovorů Kramného s dalšími lidmi. Odposlechy zajišťovala policie. Kramný byl dnes opět u soudu přítomen, přivedla ho eskorta.

Část přehraných záznamů se týkala domlouvání spolupráce s médii. Za poskytnutí rozhovoru a fotografování u hrobu dostal Kramný 30.000 korun. Zazněl i víc než třicetiminutový telefonát Kramného s jeho tetou. V něm řeší dědické řízení a s tím spojené spory s rodinou mrtvé manželky. V závěru telefonátu pak podle přepisu Kramný řekl, že mu v Egyptě všechno vyšlo, že on bude ten nakonec "vysmátý" a bude se mít dobře. Věta o Egyptu ale v záznamu nezazněla.

Další dva znalci, kteří zpracovávali posudky na žádost obhajoby, při posledním soudním stání vypovídali ve prospěch Kramného. Oba zpochybnili závěry předchozích znalců, kteří konstatovali, že matka a dcera zemřely po zásahu elektrickým proudem. Biomechanik Zdeněk Horák uvedl, že podle něj by takový způsob byl obtížně realizovatelný a proveditelný. "Proud musí srdečním svalem procházet delší dobu, musela být delší než minuta," řekl. To potvrdil i další soudní znalec Zdeněk Šňupárek. Podle něj poškození kůže, které předchozí znalci přičítali elektřině, takto nevznikly. Myslí si, že jde o posmrtné změny způsobené třeba kontaktem s podložkou.

Kramný podle obžaloby a platného rozsudku v roce 2013 zavraždil v egyptském hotelu svou manželku a dceru elektrickým proudem. Řešil tak dlouhodobé spory v rodině. Byl odsouzen na základě nepřímých důkazů. Těla obou žen po převozu do České republiky pitvali znalci z Ústavu soudního lékařství v Ostravě a dospěli k závěru, že oběti zemřely po zásahu elektrickým proudem. Podle znaleckého posudku, který si dala vypracovat obhajoba, byla nejpravděpodobnější příčinou smrti otrava. Soud si proto objednal revizní posudek, ten se přiklonil k zásahu elektrickým proudem, píše server ČeskéNoviny.cz.

"Poslední dny se opět řeší případ Petra Kramného. Dostávám mnoho dotazů, co já na to, tak pár slov. Co je hodně zajímavé na tomto případu, je to, že už jsem dlouho tomu nazad, vysvětloval, že tento případ je samozřejmě nesprávně odsouzený, že tento případ byl od počátku zmanipulovaný vyšetřováním, justicí, bohužel, a samozřejmě zmanipulovaný novináři. Lidmi, kteří ovlivňovali veřejné mínění a bohužel ovlivňovali také i postupy justice, což je samozřejmě nezákonné, což je zvláštní, ale u nás, jak je vidět, vcelku normální. Je to opravdu šílené, ale je to tak," poznamenal Kajínek úvodem.

"Musím říct, že samozřejmě v dnešní době jsem slyšel několik útoků na advokátku Petra Kramného, několik útoků na něho, jak jsou vypočítaví, že nepodali návrh na povolení obnovy řízení dříve, že si počkali na nový zákon - a nad tím se pak nelze než neusmívat, protože víte, ten, kdo tomu trošku rozumí, tak ví, že původní řešení bylo naprosto neuvěřitelné. Vy jste si podávali na návrh obnovy řízení k tomu soudu, který vás odsoudil. A vy jste si de facto stěžovali na to, že vás odsoudil nespravedlivě, nesprávně. A měli jste očekávat, že tento soud najednou prostě prozře a měl by rozhodovat tak, jak by měl rozhodovat, což je nesmysl. Takže přišel nový zákon, který začal teď platit, a samozřejmě advokátka pana Kramného podala návrh na povolení obnovy řízení, s tou nadějí, že teď bude o návrhu rozhodovat jiný senát, než který odsuzoval Petra Kramného. Je mi zároveň líto, že musím říct, že celý ten zákon je kočkopes, protože sice tohleto je pěkný krok kupředu, ale je to opět vlastně docela dost smutné. Protože i když nový senát vyhoví stížnosti, vyhoví návrhu Petra Kramného na povolení obnovy řízení, tak potom samotnou obnovu bude dělat opět soudkyně Gilová, takže ten kdo to myslel, tak zase přesně klasické české polovičaté řešení," dodal Kajínek.

"A zase nám budou vykládat, že to má logiku, že přece původní soudce, původní senát, znají případ dobře, tak to bude jednodušší. Je to kočkopes, jak to tak u nás bývá, bohužel nedokonalý zákon. Zase. Ale je tady určitá naděje, že nový senát teda řekne: Ano, povolujeme obnovu řízení, protože tady jsou nové skutečnosti, které jsou tak zásadní, že musíme zrušit původní rozhodnutí a dáváme tedy prostor pro obnovu řízení. Jsem na to velice zvědavý, co se stane - a jenom k tomu chci dodat pár slov, na co se mě pořád ptáte. Jak je to možné, že někdo nechá zlikvidovat důkaz, aby tedy ta strana, která se brání, ten důkaz nemohla použít. Tady mluvíme o srdci, mluvíme o tom, kdy byl zfalšovaný důkaz, kdy bylo jedno srdce, udělané z něho řezy, a bylo to vydávané za dva vzorky, to znamená za dvě srdce... To všechno nebudu popisovat. Zvláštní je na tom, že když advokátka, doktorka Rejžková, žádala soud, aby ona mohla taky se svými znalci, s lidmi, které požádá o to, aby udělali znalecký posudek, aby se dostali k materiálu, ke vzorku, tak jí bylo řečeno, že ne, že to nemůže dostat, že ani znalci to nemůžou dostat, že by mohli vzorek poškodit a nakonec tedy někdo říká - někdo říká, že paní soudkyně, někdo, že šéf kliniky, ten to vzal nakonec na sebe - že prostě ten vzorek, ten důkazní materiál zlikvidovali, nechali ho zlikvidovat. Obhajoba ho nemohla použít, že by ho mohla poškodit, a obžaloba tedy ho nechala zlikvidovat," doplnil Kajínek.

"Tohle působí tak strašně věrohodně, tak strašně věrohodně, to je něco tak úžasného, prostě neskutečné. Máme za sebou dva jednací dny, soud odročil jednání až na únor, v únoru tedy bude v jednání pokračováno, uvidíme, čeho se dočkáme. Sám za sebe musím říct, že jsem velice překvapený, že se objevili soudní znalci, kteří se nebáli a řekli svůj názor. V tomto případu se přesně ukázalo to, že když soudní znalec neřekne to, co chce slyšet soud, tak soud je schopen toho znalce kriminalizovat," dodal Kajínek.

Neuvěřitelné, sděloval Kajínek ke znalcům

"Dva znalci se vyjádřili v tom smyslu, že Petr Kramný nemohl nikoho zabít elektrickým proudem, tak nakonec dopadli tak, že byli stíháni a byli odsouzeni. Je to něco neuvěřitelného. Divím se, že dnes soudní znalci vůbec chtějí vypracovávat znalecké posudky pro justici. Za prvé je to špatně honoroavén a za druhé jim hrozí to, že když se znelíbí justici, tak ona je potom stíhá. Takže znalcům, kteří dnes zpracovali znalecké posudky a v případu Petra Kramného mluví o tom, že tedy nemohlo dojít k tomu, za co je Petr Kramný odsouzen, tak před nimi smekám, protože jsem říkal sám sobě už v průběhu posledních let, že bude obrovský problém získat znalce na to, aby dokázali nestranně říct to, co si o tom myslí. Byl jsem fakt překvapen, když jsem to slyšel, když jsem ty lidi viděl a ještě jednou - klobouk dolů před nimi. Protože to jsou lidé, kteří zase jdou se svojí kůží na trh. Ale je hrozně smutné, že v dnešní době, v dnešních letech se musíme bát toho, že když se znelíbíte někomu v justici, že vás bude kriminalizovat," poznamenal Kajínek.

„Rád bych jenom řekl další věc. Toto téma je tak široké, že já si nejsem úplně jistý, co k tomu říct mám nebo nemám, ale vidíte, že ty ledy se někam malinko posouvají, vypadá to, že bychom se mohli dočkat spravedlivých procesů, vypadá to, že by mohla existovat naděje pro lidi, kteří byli nespravedlivě odsouzeni, že se nakonec doberou práva a spravedlnosti. Vypadá to na to, a já bych si to přál nejvíc ze všech. Samozřejmě jsem pro, ať platí padni komu padni, ale víme, že nic takového tady neexistuje, že to není pravda, že to tak prostě není. A já bych tady zmínil takovou zajímavost, nedávno mě oslovili lidé, kteří říkali, že tak jak se soudí u nás v Česku, tak tady je to ještě mnohem horší," vyprávěl Kajínek.

Čekání na únor

„Takže budeme čekat do února, co se v únoru dozvíme. Ale znova jenom říkám, že už teď, když jsem slyšel různé komentáře a různá vyjádření lidí, kteří prostě obhajují to, že spravedlivý rozsudek, že bylo jasně prokázáno, že smrt nastala elektrickým proudem, tak znovu říkám, že je to smutné, když někdo prostě si bude za každou cenu trvat na tom, co je nesmysl - a nikoho vůbec nezajímá - znova tito lidé vůbec nehodlají připustit to, že skutečně v Egyptě sice Petra Kramného zadržovali, ale o žádném elektrickém proudu nikdo nemluvil. Když se podíváte na zprávu patologa, který měl možnost tedy opravdu zemřelé pitvat a podívat se, co s nimi je, tak ten mluví jednoznačně o zlikvidovaných žaludcích. Že žaludky byly na kaši. Tak to promiňte, ale elektrický proud tohle skutečně nedělá. Je zvláštní, že tohle někdo opomíjí, že někdo odmítá nechat vyslechnout patologa z Egypta, že někdo odmítá udělat skutečně v Egyptě pokus. Jako víte, je to tak strašně účelové a tak to zavání nespravedlností, že není se čemu divit, že ty lidi na tohle se dívají opravdu nedůvěryhodně. A to, že média udělala všechno pro to, aby Petra Kramného vykreslila jako toho nejošklivějšího - pardon - ale nejnesympatičtějšího člověka, že o něm prostě vykládali věci, které nejsou úplně v pořádku, že o něm vykládali takové ty věci, jako první co ho zajímalo, že pojistka po zemřelých, že volal na pojišťovnu a že chtěl peníze, to přeci vůbec není pravda," sdělil Kajínek.

„Tady nás někdo pořád obelhává, pořád se někdo snažil vytvořit z Petra Kramného kreaturu, kterou on není. Jestliže je někomu nesympatický, je nesympatický. Jestliže vystupuje nesympaticky, to je jeho věc, ale neznamená to, a priori, že je viníkem. A nebudeme se bavit o tom, jak média vykreslila jeho manželku. Nějaké diskuze o nevěře a o tom, jestli byla nevěrná, nebyla nevěrná, a co kamarádky říkaly a neříkaly, to je něco tak ubohého. Také jí neprospěli. Úcta k někomu, to nás nezajímá," uzavřel Kajínek.

