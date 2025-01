Dům po domu se Rusové blíží ke stavbě, kterou Zelenskyj vůbec nepotřebuje ztratit

Rusové pokračují v obkličování Pokrovsku. Z informací dostupných z otevřených zdrojů, které se na sociální síti objevují na účtu AMK Mapping, vyplývá, že na východním křídle pokrovské fronty Rusové dosáhli lepších pozic, což prý notně zkomplikuje život ukrajinským obráncům.

Dalšího úspěchu dosáhli Rusové v Torecku. Údajně vytlačili z města většinu Ukrajinců.

„Na západě obsadily ruské síly zbytek obytné oblasti a postoupily k Terykonu a převzaly jej pod svou kontrolu. … Na východě ruské síly dokončily dobytí obytného bloku tím, že dobyly zbývající 4patrové budovy,“ uvedl analytik na účtu AMK Mapping.

Recent reports from multiple reliable sources indicate that Russian forces continued to advance on the eastern flank of Pokrovsk and have made further progress towards the one-house "village" of Baranivka. Russian forces advanced down two forest plantations and one treeline, all… pic.twitter.com/j6bx660Gx5

Geolocated footage indicates that Russian forces continued to advance in Toretsk and have almost pushed Ukraine out of the city.



Two main advances were made. In the west, Russian forces captured the rest of the residential area, and advanced to a Terykon, taking it under their… pic.twitter.com/2WZEuPXhNw