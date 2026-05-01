Žebříček, kterým se ohánějí v ČT. Jenže do něj není vidět

Reportéři bez hranic (RSF) každoročně zveřejňují žebříček svobody médií. Nezisková organizace byla založena v Paříži v roce 1985. Za své aktivity získala organizace v roce 2005 Sacharovovu cenu za svobodu myšlení.
Právník a komentátor Robert Kotzian si na sociální síti X položil otázku, zda je žebříček svobody slova zveřejňovaný touto organizací důvěryhodný. Upozornil, že žebříček za daný rok fakticky hodnotí svobodu slova za rok předchozí. Takže žebříček za rok 2026 se fakticky týká roku 2025, tedy roku, kdy Česku vládl ještě Petr Fiala (ODS). Reportéři bez hranic však také upozorňují, že mohou pozici té či oné země přehodnotit, když i v dalším roce, tedy v tomto případě v roce 2026, dojde k významným změnám v oblasti médií.
A už tento bod Kotzian považuje za problematický.
„U takových žebříčků je vždy klíčová metodika hodnocení a průhlednost, tedy přezkoumatelnost hodnocení. V tomto ohledu myslím, pokud jsem hledal dobře, že postupy RSF dost pokulhávají. Metodika RSF spočívá v tom, že určité osoby, které RSF vybere, odpovídají na více než 100 anketních otázek v pěti oblastech – politické, ekonomické, právní, sociokulturní a bezpečnostní. Na metodiku RSF dohlíží mezinárodní sedmičlenný expertní panel, jehož složení je známo,“ napsal Kotzian.
A hned pokračoval.
„Co však není známo, hledal-li jsem dobře (pokud ne, tak se omlouvám), je zejména toto:
- kdo jsou hodnotitelé (tj. osoby, které odpovídají na anketní otázky)? Chápu, že hodnotitele ze skutečně nesvobodných režimů zveřejnit nelze, protože by je to mohlo vážně ohrozit. Ale u evropských demokracií není žádný důvod je tajit.
- kdo a podle čeho hodnotitele vybírá?
- jak hodnotitelé odpovídali (možná by pro začátek stačil aspoň anonymizovaný přehled)?
- jak je vypočteno celkové bodové hodnocení v jednotlivých oblastech?
- jaká jsou pravidla, podle kterých se rozhoduje o úpravě hodnocení podle posledních událostí, a kdo o tom rozhoduje?“
Organizace RSF např. píše, že stávající premiér Andrej Babiš česká média opakovaně kritizuje, zatímco prezident Petr Pavel je hájí.
„Jinak řečeno, podle RSF politik nesmí kritizovat novináře. Pokud to dělá, je to dle RSF útok na jejich svobodu. Tendenčnost této poněkud hysterické argumentace nevyžaduje další komentář,“ napsal k tomu Kotzian.
JE ŽEBŘÍČEK SVOBODY MÉDIÍ OD REPORTÉRŮ BEZ HRANIC DŮVĚRYHODNÝ?— Robert Kotzian (@RobertKotzian) April 30, 2026
Celosvětově aktivní francouzská mediální nezisková organizace Reportéři bez hranic (RSF) každoročně zveřejňuje žebříček svobody médií (první snímek). Loni byla Česká republika v tomto žebříčku na 10. místě.
Společnost na obranu svobody projevu k tomu v diskusi pod příspěvkem Roberta Kotziana přidala poznámku.
„Metodika RSF je postavena do značné míry na subjektivním hodnocení několika málo předvybraných a zpovídaných novinářů z každé země. Jejich žebříčky nemá moc smysl se ani zabývat. Stačí se podívat na financování,“ uvedla SOSP.
Ke zprávě Reportérů bez hranic napsal na sociální síti X i sociolog Vojtěch Bednář, který zdůraznil, že z vlastní zkušenosti ví, že média hodnotí sama sebe a hodnotí se tak, aby vypadala co nejlépe.
„Média mají společný imunitní systém. Kdokoli, kdo se je odváží kritizovat zvenčí, je vždy vystaven rychlé a brutální alergické reakci všech, bez ohledu na původ nebo zaměření. Žebříčky, pořadí, hitparády a předvolební projekce se vytvářejí tak, že se posbírají dojmy a na ně následně nabalí čísla. Opačný postup je vzácný, u hodnocení sama sebe vyloučený,“ napsal Bednář.
Zdůraznil také, že to, co napsal, opřel o poznatky lidí s dlouholetou praxí v médiích.
Jako člověk, který si v oblasti žurnalistiky prošel nejenom praxí, ale také formálním vzděláním si dovolím dodat že:— Vojtěch Bednář (@aveius) April 30, 2026
1) Média se nikdy nenechají nikým hodnotit zvenčí. Hodnotí a soudí zásadně sebe sama a to vždy tak, aby byl výsledek co nejpříznivější.
2) Média vykazují…
A žebříčkem Reportérů bez hranic se také ohání iniciativa pracovníků veřejnoprávních médií Veřejnoprávně! a reportér ČT Jakub Szántó.
ČR spadlo v žebříčku svobody médií o příčku na 11. místo. Za rok by to v případě naplnění aktuálně předložených plánů mohlo být horší. Tisková svoboda je na tom nejhůř za posledních 25 let. Evropa je malým elitním klubem, kde to je nepší než ve zbytku světa. Ale horší než vloni. https://t.co/63olrgFbO9— Jakub Szántó (@JakubSzanto) April 30, 2026
