Dva bývalí. Hašek s Čaputovou se potkali na Slovensku

Slovenská exprezidentka Zuzana Čaputová a hokejová legenda Dominik Hašek se v Bratislavě setkali na konferenci Impact Summit 2025. Diskusi moderoval Martin Staňo. Tématem dialogu byla otázka, jak být lídrem, ale zároveň zůstat člověkem.
Bývalá slovenská prezidentka Zuzana Čaputová a hokejová ikona Dominik Hašek sdíleli své osobní přístupy k ustávání v tlaku a obhajobě svých postojů. Osobní zkušenost a morální hodnoty utvářejí odolnost veřejných osobností proti útokům tím, že jim poskytují vnitřní kompas, přesvědčení a naučené mechanismy pro udržení pevného postoje a rovnováhy.
Bývalé prezidentce Čaputové pomáhala v nejtěžších dilematech a situacích věrnost hodnotám, pro které se rozhodla dělat svou práci. Návrat k nim jí dodával sílu, odolnost, motivaci. Čím hlouběji jsou tyto kořeny zapuštěny, tím odolnější je podle ní jedinec vůči „vichřici okolností“. Hodnoty jako vděčnost, soucit a empatie jí pomáhaly a pomáhají navracet život do rovnováhy. Domnívá se, že lidskost a empatie jsou naprosto nezbytné, zejména v dobách krizí, protože lidé jsou emocionální bytosti. Lidskost a empatie se navíc nevylučují s pevností postojů a principiálností, naopak mohou být jejich zdrojem tím, že projevují respekt k ostatním.
„Člověk se obrazně řečeno ocitá v situacích, kdy padne na kolena a musí se postavit. Opakovanou zkušeností si buduje jistý typ návyku. Testuje sám sebe v sebezpochybnění a v sebepřijetí, což přispívá k odolnosti. Je to věc zkušenostního poznání,“ řekla bývalá slovenská prezidentka.
Kritika od lidí, kteří podporují agresora, Haška posiluje
Hokejový exbrankář Hašek popsal, jak mu k úspěchu pomohla věrnost vlastnímu nekonvenčnímu stylu, i přes kritiku na počátku kariéry. V začátcích v NHL mu pomohla skutečnost, že se teprve učil anglicky, a proto nerozuměl kritice, kterou o něm psali v novinách a kterou mu vyjadřovali trenéři a experti. „Prostě jsem dělal to, čemu jsem věřil, a u svého stylu setrval, což se nakonec ukázalo jako správné,“ zdůraznil Hašek.
Domnívá se, že s odolností se člověk musí do jisté míry narodit, ale nesmírně ji ovlivňuje prostředí, ve kterém vyrůstá, jako jsou rodina, škola, kamarádi, a celý život, ve kterém získává dobré i špatné zkušenosti. Udržení odolnosti paradoxně pomáhá i připuštění si vlastní zranitelnosti a slabosti, protože lidé nejsou stroje a fungují v cyklech síly a slabosti. Součástí odolnosti je podle Haška i Čaputové vnitřní svoboda říct „nevím“, pokud si člověk není jistý, což je pravdivější než se snažit mít rychlý názor na všechno.
Osobní zkušenost je jako intenzivní trénink ve zkušební komoře, kde opakované pády učí tělo i mysl síle, zatímco morální hodnoty představují pevný základ a motivaci, které zabraňují tomu, aby se po úderu zhroutila celá konstrukce.
Hašek zdůraznil, že odolnost se primárně získává a buduje opakovanou osobní zkušeností a tréninkem, nikoli jen teoretickými pokyny. Zmínil také své sportovní vzory, z nichž největší byl tenista Björn Borg. „Politika mě v mládí vůbec nezajímala. Přemýšlel jsem o tom, jestli večer vyhrajeme zápas,“ přiznal Hašek. Teprve později se začal zajímat o politiku a zmínil osobnost Václava Havla.
Hašek zdůrazňuje, že je nesmírně důležité, když je člověk o něčem přesvědčen a jistý si, že to, co říká nebo jak jedná, je správné. „To nesmírně posiluje. Když si nejste jistí, jestli je to dobře, odolnost není taková. Když si věříte, odolnost člověka je větší,“ zdůraznil Hašek.
Když ví, že je naprosto přesvědčen o správnosti svých názorů, kritika se ho téměř nedotýká. Jeho největší motivace, která mu dává sílu a vede ho v jeho postojích – např. kritika ruské agrese, je v konečném důsledku záchrana lidských životů, Ukrajinců i Rusů, a zajištění bezpečnosti života v Česku a na Slovensku. Své postoje zastává, protože ví, že jsou správné.
„Na jedné straně stojí agresor, který páchá nesmírné zločiny, a na druhé straně spojenec, který se brání. Kritika od lidí, kteří podporují agresora, mě naopak utvrzuje v tom, že jednám správně. Nebojím se, protože žiju v bezpečí České republiky. Rusko je naštěstí stále daleko. Ale kdyby se Ukrajina nebránila, tak Rusko je stoprocentně u slovenských hranic. Situace by byla úplně jiná,“ soudí Hašek.
Návštěvy Ukrajiny jako projev solidarity
Morální přesvědčení a pevné postoje představují zásadní motivační faktor pro otevřený boj proti mezinárodní agresi tím, že poskytují vnitřní sílu pro rozhodování a ujištění o správnosti zvoleného jednání. Konzistentnost a pevnost postojů jsou založeny na věrnosti vnitřním hodnotám, které slouží jako kotva v náročných situacích. Morální přesvědčení motivuje k symbolickým a praktickým činům solidarity v boji proti agresi. Čaputová podniká opakované návštěvy Ukrajiny, aby vyjádřila solidaritu a ukázala, že je s lidmi v těžké situaci.
„Během války jsem byla na Ukrajině třikrát, a to nejen v Kyjevě, cestovali jsme i k ruským hranicím. První návštěva byla dva měsíce po vypuknutí plnohodnotné ruské invaze. Osobní setkání s obyčejnými lidmi, zraněnými vojáky a oběťmi násilí mě utvrzuje v poznání, že terčem útoku agresora jsou civilní objekty a běžní lidé – ženy, děti i staří lidé,“ řekla exprezidentka.
Návštěvy válkou postižených míst sloužily také jako snaha vyslat poselství směrem domů a čelit ruské propagandě tím, že se skrze média ukázalo lidské utrpení a nastolil se „link empatie“. Samotné gesto návštěvy, setkání s představiteli země a vyjádření podpory je podle Čaputové nesmírně důležité v boji proti agresi, ačkoliv to samo o sobě nestačí a musí být doplněno finanční a vojenskou pomocí. Exprezidentka také apelovala na nutnost větší společenské soudržnosti v době polarizace.
autor: Naďa Borská