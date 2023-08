Dvojka, co naháněla Blažka po taverně: Vždycky napíšou blbost a pak se to zpětně přepisuje. Xaver s Macinkou vzpomínali

reklama

Úvodní téma pořadu patřilo exprezidentu USA Donaldu Trumpovi, který se vydal úřadům a zveřejnil fotografii ze zatčení. „Je to frajer. Podívejte se, jak se nechal vyfotit. Jako představte si... Tomu se říká mcshot, to je v terminologii anglické policejní fotografie toho zadržence. Zleva, zprava. Mcshot se dělá jenom jednou, to se nestylizuje, rovnou se tam takhle zatvářil, to je fakt frajer," podotkl Macinka. „Donald Trump z toho už mít srandu může, číslo vězně bych si nechal být jím vytetovat na předloktí, aby tuhle absurditu dotáhl. Myslím si, že tohleto je jeho čtvrtá obžaloba, čtyři obžaloby, 91 obvinění na něj byly vznesené. Tenhle člověk je pod palbou, když se podíváme na ty naše zakazovače, upalovače čarodějnic, tak v České republice je největší čarodějnice bezpochyby Andrej Babiš, tak ten nemá ještě čtyři obžaloby, 91 obvinění," dodal Macinka.

„On nemůže k tomu přistupovat jinak než jako ke kampani, takže se mu teď poprvé stalo, že byl opravdu zadržen, vznikla tato vězeňská fotografie, byl tam asi dvacet minut, byla stanovena kauce ve výši 200 tisíc dolarů, to on tak obvykle nosí po kapsách, takže myslím, že cesta tím letadlem mohla stát stejně jako ta kauce, to z jeho pohledu budou drobné. Je to bezpochyby nejoriginálnější volební kampaň, kterou někdo vede, že jde opravdu na hraně, nemyslím si, že by ho zavřeli," dodal. Podle něj si to Trump užívá, stejně jako stovky milionů lidí na celé planetě.

Blažkova bouřka, Nejedlého volejbal. Jak došlo k vyhmátnutí ministra v taverně? To bylo další téma, které Veselý s Macinkou probírali. „Tady máme aféru letošního léta. Bouře ve sklenici od šampaňského v žižkovské restauraci, kterou tady rozpoutala nechvalně známá dvojka aktivistů z hnutí Economia, teď už Seznam Zprávy, pan Valášek a soudružka Jelínková. Jsou to fakt aktivisti, ale jako myslím si, že součet jejich inteligence možná není ani výše IQ prezidenta republiky. Oni vždycky napíšou nějakou úplnou blbost a pak se musí jejich šéfredaktoři za to omlouvat a své vylhané články zpětně upravovat," začal zeširoka Macinka.

„Ale víte, ten Blažek. Mně na té Blažkově aféře... Je ještě jedna úchvatná organizace, která se jmenuje Milion chvilek. Milion chlívek proti demokracii uspořádal demonstraci za odvolání ministra spravedlnosti Blažka. Oni jsou super aktivisti, bojují za jedinou správnou věc proti těm ostatním, a tak jsem se kdysi napsal do nějakého mailing listu, že jako jestli chcete od nás dostávat novinky, dejte e-mail. Tak oni mi posílají ty novinky, dlouhodobě. Ale já když tak čtu ty jejich e-maily, tak podstatou jejich sdělení, je, že vybírají peníze," řekl.

Fotogalerie: - Blažkovy chvilky

„Nejde jim o žádného Blažka, ale jde jim o to, aby nemuseli dělat. Proti Babišovi už nemůžou, je v opozici. Chudák ministr spravedlnosti, když ho sleduju, tak on je známý tím, že to je člověk, který rád diskutuje. On se zastaví s každým, baví se, on je schopnej hodiny kecat," dodal.

Spokojenost: Stanjura kasíruje, Babiš za to může

Babiš by mohl zlevnit potraviny jediným rozhodnutím, prohlásil Fiala. I nad tímto titulkem článku se oba muži zastavili. „To je fakt, že ten Babiš bude toho Fialu strašit za padesát let, za všechno může Babiš. Napadají mě strašidelné věci. Já jsem si nevšiml, že by Andrej Babiš... Taky si myslí, že slunce je planeta, takže... Ale vysmívejme se mu jindy. Teď jsem si nevšiml, že by Babiš vlastnil Kaufland, Lidl, Tesco, Globus, nebo co je tady za obchodní řetězce. To jsou přece ti, co určují ceny. Babiš vyrábí, nevím, no... Za prvé si myslím, že to, že jsou vysoké ceny vládě vyhovuje. Můžou útočit na Babiše, že za to může on. Úplně za všechno může Babiš, i když my jsme super nejneschopnější vláda v historii, tak za všechno může Babiš, a za druhé, když jsou ty potraviny drahý, tak Stanjura kasíruje to vyšší DPH, takže oni udělají bububu a hodí to na Babiše, ale nic. Takže opravdu ne, a mě na tom zaujal ten proslov, který soudruh předsedník vlády měl. Že vláda nevytváří ceny, ale je jejich povinností vytvářet přirozený nátlak na to, aby ty marže, ceny byly vhodné. A zasmečoval to a řekl: specializovaný finanční úřad bude kontrolovat problematická místa, kde hrozí, že ta marže je nepřiměřená," sdělil Macinka, že už mu v té větě chybí jen slovo kulak.

Řeč byla i o prezidentu Petru Pavlovi a jeho slovech k výročí 21. srpna. „Nemá soudnost. Zase, když jsme se před chvilkou naváželi do Babiše, tak Babiš má také, nebo je mu vyráběn a nafukován předlistopadový škraloup, zatímco tady tomu je vyfukován a sfukován a schováván, ale je to prostě podobné. Jeden je údajně spolupracovník StB, druhý je údajně pracovník StB, čili vyberte si sami, co je horší, ale když se na to tak podívám, když byly takové ty klíčové okamžiky, se připomínaly různá výročí, například 17. listopad, tak Babiš tam prostě buďto jako nešel, na tu Národní třídu, když byl premiér, tak musel, šel tam v šest ráno, kdy zuřivý antikomunisté ještě spinkají, takže tím jako moc nepobuřoval a tak to většinou nějak promlčel, radši nebudu vyskakovat. Tenhleten je vyloženě havlizován. Prostě generál Havel," řekl Macinka, Veselý kontroval, že pro něj je to pokračovatel Husáka.

„Pár dní předtím exhiboval na havlovském Trutnově. Jako dobrý, víte co, nemyslím si, že je správné se navážet do hlavy státu, nebo tak, člověk by měl, i když si o něm myslí svoje, a není jeho voličem, tak přece jenom je to úřadující prezident, ale přesto, já jsem člověk, jeden z mála lidí, kteří... Já jsem organizoval společně s Jindřichem Forejtem pohřeb Václava Havla. A to je pro mě životní zážitek mé kariéry v prezidentské kanceláři. Václav Havel zemřel v neděli, ve středu se převážela rakev s ostatky na lafetě a opravdu nezapomenu, jak když ho vezli do Vladislavského sálu, tak hrála třetí část Sukovy pohádky. A prostě, ať je to, jak je to, tak člověk si Havla musel vážit. Já když jsem chodil do školy, Václav Havel byl na té zdi. A teď prostě přijede soudruh generál prezident, rozvědčík, který v roce 1987 říkal, že přátelé ze Sovětského svazu ho navštívili v roce 1968, leninský kroužek a tak dále, přijede na festival v Trutnově a má na sobě tričko s Václavem Havlem, okolo něj skotačí disidenti, dobrý Martin Věchet je pořadatel festivalu, o tom si já žádné iluze nedělám, tomu se vždycky houpala u pasu láhev slivovice, ale byl tam prostě pan Stárek, který byl disidentem, to je pro mě takové zklamání, že já si pamatuji na pohřeb toho Havla a tohle je něco tak nedůstojného, co dělají ti lidi tomu Havlovi, že já jako antihavlista prostě - já se za ně stydím," zakončil toto téma Macinka.

