Tyto plány prý zahrnují převod ruských peněz na Ukrajinu bez formálního zabavení aktiv. Server Politico doplnil, že jeden z nápadů počítá s vydáním dluhopisů, které by byly opřeny o zmrazený ruský majetek, aniž by tento majetek musel být zabaven. Plán je prý přijímán pozitivně, byť zatím opatrně.
Ukrajina opakovaně projevila o tyto finanční prostředky zájem, ale v EU se podle listu vedou ostré spory o to, jakou cestou a kolik prostředků Ukrajině ze zmrazených ruských aktiv poskytnout.
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová minulý týden podpořila myšlenku reparačních půjček s tím, že by musely být splaceny pouze v případě, že Rusko vysloví souhlas s kompenzací škod způsobených Ukrajině invazí. Leyenová zdůraznila, že místo čekání na konec konfliktu tyto peníze „pomohou Ukrajině dnes“.
Financial Timnes v této souvislosti upozornil, že i Washington tlačí na EU, aby využila prostředky z ruských aktiv. A to nejen úroky z těchto zmrazených aktiv, což už se děje, ale využila i původní majetkový základ, původní jistinu, k nákupu zbraní a dalších nezbytných věcí, které by Ukrajině pomohly při obraně země.
Evropská komise se snaží překonat námitky řady členských států EU, včetně Belgie, Německa a Francie, které se obávají, že zabavení jistiny místo úroků by bylo porušením zákona nebo by podkopalo důvěru v euro jako rezervní měnu.
Ukrajina počítá s 50 miliardami dolarů v rozpočtové podpoře v příštím roce, a to kromě vojenské pomoci, a Evropa bude muset nést většinu tohoto finančního břemene, protože Washington dává najevo, že s finanční podporou Ukrajiny bude šetřit.
„(Ukrajinci) potřebují peníze a mnoho možností není,“ naznačil německý úředník obeznámený se vznikajícími plány.
Evropská komise uvedla, že „bude jednat co nejrychleji, aby poskytla Ukrajině další finanční podporu“.
Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov v pondělí varoval, že využití ruských aktiv „nezůstane bez odezvy“.
K novému plánu EU se kriticky staví i norský politolog profesor Glenn Diesen, který bruselský plán o značil za krádež a konstatoval, že za tuto přehnanou právní kreativitu zaplatí příliš vysokou cenu. Zbytkem světa bude vnímána jako „aktér darebák, kterému nelze důvěřovat“. Diesen konstatoval, že „EU se chystá ukrást ruská aktiva, aniž by to nazývala krádeží. … Důsledkem je, že si EU nemůže dovolit ukončit konflikt, protože nemůže splatit ukradené finanční prostředky. Svět také už nikdy nebude EU důvěřovat,“ nechal se slyšet politolog.
An EU official described the proposal as “legally creative.” However, in the eyes of the rest of the world, the EU's "legal creativity" and theft make it a rogue actor that cannot be trusted. The EU will end up paying a far higher price than the loot it manages to get away with. pic.twitter.com/Xb4K35d2yf— Glenn Diesen (@Glenn_Diesen) September 18, 2025
The EU wants to steal Russian assets without calling it theft. For example, using Russian assets to buy zero-interest EU bonds— Glenn Diesen (@Glenn_Diesen) September 18, 2025
- The consequence is that the EU cannot afford to end the conflict, as it cannot pay back the stolen funds. Also, the world will never again trust the EU pic.twitter.com/qWn32zP7Cg
autor: Miloš Polák
