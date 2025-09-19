EU hledá cestu, jak obrat Rusko ve prospěch Ukrajiny. Může se to vymstít

19.09.2025 9:20 | Zprávy

Evropská unie hledá cesty, jak poslat desítky miliard eur ze zmrazeného ruského majetku na Ukrajinu. Padlo varování, že EU tady může být až příliš kreativní a na svou kreativitu může tvrdě doplatit. Tento kreativní nápad může navíc znamenat, že EU si nebude moct dovolit ukončit válku na Ukrajině.

Foto: repro, tan
Popisek: Ruský rubl. Bankovky jsou tisknuty v nominálních hodnotách 5, 10, 50, 100, 500, 1000 a 5000 rublů. Bankovky 5 a 10 rublů jsou již postupně stahovány z oběhu a nahrazovány mincemi o stejné nominální hodnotě

Když Rusové v únoru 2022 vtrhli na Ukrajinu, EU začala postupně přijímat různé balíky sankcí namířených na ruskou ekonomiku. Mimo jiné došlo i na zmrazování ruského majetku v prostoru Evropské unie. Server prestižního listu Financial Times upozornil, že EU hledá cesty, jak Ukrajině poskytnout až 170 miliard eur ze zmrazeného ruského majetku.

Tyto plány prý zahrnují převod ruských peněz na Ukrajinu bez formálního zabavení aktiv. Server Politico doplnil, že jeden z nápadů počítá s vydáním dluhopisů, které by byly opřeny o zmrazený ruský majetek, aniž by tento majetek musel být zabaven. Plán je prý přijímán pozitivně, byť zatím opatrně.

Ukrajina opakovaně projevila o tyto finanční prostředky zájem, ale v EU se podle listu vedou ostré spory o to, jakou cestou a kolik prostředků Ukrajině ze zmrazených ruských aktiv poskytnout.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová minulý týden podpořila myšlenku reparačních půjček s tím, že by musely být splaceny pouze v případě, že Rusko vysloví souhlas s kompenzací škod způsobených Ukrajině invazí. Leyenová zdůraznila, že místo čekání na konec konfliktu tyto peníze „pomohou Ukrajině dnes“.

Financial Timnes v této souvislosti upozornil, že i Washington tlačí na EU, aby využila prostředky z ruských aktiv. A to nejen úroky z těchto zmrazených aktiv, což už se děje, ale využila i původní majetkový základ, původní jistinu, k nákupu zbraní a dalších nezbytných věcí, které by Ukrajině pomohly při obraně země.

Evropská komise se snaží překonat námitky řady členských států EU, včetně Belgie, Německa a Francie, které se obávají, že zabavení jistiny místo úroků by bylo porušením zákona nebo by podkopalo důvěru v euro jako rezervní měnu.

Ukrajina počítá s 50 miliardami dolarů v rozpočtové podpoře v příštím roce, a to kromě vojenské pomoci, a Evropa bude muset nést většinu tohoto finančního břemene, protože Washington dává najevo, že s finanční podporou Ukrajiny bude šetřit.

„(Ukrajinci) potřebují peníze a mnoho možností není,“ naznačil německý úředník obeznámený se vznikajícími plány.

„Riziko bude muset být hrazeno kolektivně,“ uvedla von der Leyenová ve svém prohlášení minulý týden a narážela na obavy Belgie z možné odpovědnosti v jakémkoli soudním řízení zahájeném Ruskem.

Evropská komise uvedla, že „bude jednat co nejrychleji, aby poskytla Ukrajině další finanční podporu“.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov v pondělí varoval, že využití ruských aktiv „nezůstane bez odezvy“.

K novému plánu EU se kriticky staví i norský politolog profesor Glenn Diesen, který bruselský plán o značil za krádež a konstatoval, že za tuto přehnanou právní kreativitu zaplatí příliš vysokou cenu. Zbytkem světa bude vnímána jako „aktér darebák, kterému nelze důvěřovat“. Diesen konstatoval, že „EU se chystá ukrást ruská aktiva, aniž by to nazývala krádeží. … Důsledkem je, že si EU nemůže dovolit ukončit konflikt, protože nemůže splatit ukradené finanční prostředky. Svět také už nikdy nebude EU důvěřovat,“ nechal se slyšet politolog.

 

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

autor: Miloš Polák

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Krádeže, drancování, loupení a zabíjení , Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré Diskuseruský medvěd , 19.09.2025 9:46:40
jsou evropské hodnoty 21. století. Už jenom to, co prohlásila Lejnová o tom, že riziko musí nést Evropa kolektivně, by mělo být důvodem k okamžitému vystoupení z toho zločineckého spolku, který si říká Evropská unie. Ale čemu se divím? Vždyť my trpně snášíme, že naše politická garnitura úzce spolupracuje s organizovaným zločinem, že je do společnosti pumpována nenávist, a že oficiální politikou je degradace právního systému. Lapkové, psychopati a degeneráti dobyli Evropu.

|  11 |  0

