EU schválila Česku půjčku 50 miliard. Na stole tanky i dálnice

Český plán na čerpání prostředků z evropského finančního nástroje SAFE (Security Action for Europe) schválila v pátek 10. dubna Rada Evropské unie.
Má Petr Pavel právo jet na summit NATO s Babišem a Macinkou?
Anketa
Má Petr Pavel právo jet na summit NATO s Babišem a Macinkou?
Česká republika tak získá přístup k úvěru ve výši 2,06 miliardy eur, což představuje přibližně 50,3 miliardy korun. Tyto prostředky budou určeny především na posílení obranyschopnosti země včetně nákupu moderních tanků Leopard 2A8, vozidel Tatra T-815 a výstavby části dálnice D11, která má zlepšit vojenskou mobilitu.
Finanční nástroj SAFE byl schválen členskými státy EU loni v květnu jako součást balíčku Readiness 2030. Jeho cílem je poskytnout 19 členským státům, které o půjčku požádaly, až 150 miliard eur v podobě výhodných dlouhodobých půjček na urychlení investic do obrany. Členské země mohou finance využít přednostně na společné nákupy z evropského obranného průmyslu, aby posílily strategické kapacity EU a zvýšily připravenost na bezpečnostní hrozby.
Evropská komise schválila český a francouzský plán již 25. března. Poté ho 1. dubna podpořil Výbor stálých zástupců (Coreper) a v pátek 10. dubna návrh prošel finálním schválením.
„Pro Česko Evropská komise přidělila maximální výši půjčky 2,06 miliardy eur, která zahrnuje počáteční platbu v rámci předběžného financování ve výši 309 milionů eur, zatímco Francie má obdržet maximální výši půjčky přibližně 15,09 miliardy eur. Z této celkové částky činí platba předběžného financování zhruba 2,26 miliardy eur,“ stojí v prohlášení Rady EU.
Podle českého stálého zastoupení při EU budou první platby, tzv. předfinancování, možné už během letošního léta. Česká republika tak může přikročit k dokončení úvěrových smluv.
Rada ???? dnes pro ???? finálně schválila půjčku v oblasti obrany #SAFE ve výši 2,06 mld. EUR.— Czech Permanent Representation to the EU (@CZtoEU_Brussels) April 10, 2026
???? tak nyní může přikročit k dokončení úvěrových smluv. Půjčku ???? využije na financování výstavby části dálnice D11, pořízení tanků Leopard 2A8 a vozidel Tatra T-815.
První platby - tzv.…
Ministerstvo obrany plán předložilo už koncem loňského roku a zahrnuje jak čistě vojenské vybavení, tak infrastrukturu s dvojím využitím.
Schválení českého plánu přichází v době, kdy EU intenzivně posiluje svou obrannou autonomii. Podobné rozhodnutí už dříve získalo 16 dalších členských států.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku
FactChecking BETA
Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.