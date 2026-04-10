EU schválila Česku půjčku 50 miliard. Na stole tanky i dálnice

10.04.2026 19:30 | Zprávy
autor: Naďa Borská

Rada Evropské unie udělila zelenou českému plánu na posílení bezpečnosti, který zemi otevírá cestu k nízkoúročenému úvěru v hodnotě přesahující 50 miliard korun. Tyto finance, čerpané v rámci unijního mechanismu SAFE, mají urychlit modernizaci české armády – od nákupu špičkové techniky až po klíčové infrastrukturní projekty podporující vojenskou mobilitu v rámci celého bloku.

EU schválila Česku půjčku 50 miliard. Na stole tanky i dálnice
Foto: Repro MOČR, FB
Popisek: Ve Vyškově složilo v pátek 10. dubna 2026 vojenskou přísahu 545 úspěšných absolventů kurzů základní přípravy

Český plán na čerpání prostředků z evropského finančního nástroje SAFE (Security Action for Europe) schválila v pátek 10. dubna Rada Evropské unie. 

Česká republika tak získá přístup k úvěru ve výši 2,06 miliardy eur, což představuje přibližně 50,3 miliardy korun. Tyto prostředky budou určeny především na posílení obranyschopnosti země včetně nákupu moderních tanků Leopard 2A8, vozidel Tatra T-815 a výstavby části dálnice D11, která má zlepšit vojenskou mobilitu.

Finanční nástroj SAFE byl schválen členskými státy EU loni v květnu jako součást balíčku Readiness 2030. Jeho cílem je poskytnout 19 členským státům, které o půjčku požádaly, až 150 miliard eur v podobě výhodných dlouhodobých půjček na urychlení investic do obrany. Členské země mohou finance využít přednostně na společné nákupy z evropského obranného průmyslu, aby posílily strategické kapacity EU a zvýšily připravenost na bezpečnostní hrozby.

Evropská komise schválila český a francouzský plán již 25. března. Poté ho 1. dubna podpořil Výbor stálých zástupců (Coreper) a v pátek 10. dubna návrh prošel finálním schválením.

„Pro Česko Evropská komise přidělila maximální výši půjčky 2,06 miliardy eur, která zahrnuje počáteční platbu v rámci předběžného financování ve výši 309 milionů eur, zatímco Francie má obdržet maximální výši půjčky přibližně 15,09 miliardy eur. Z této celkové částky činí platba předběžného financování zhruba 2,26 miliardy eur,“ stojí v prohlášení Rady EU.

Podle českého stálého zastoupení při EU budou první platby, tzv. předfinancování, možné už během letošního léta. Česká republika tak může přikročit k dokončení úvěrových smluv.

 

 

Ministerstvo obrany plán předložilo už koncem loňského roku a zahrnuje jak čistě vojenské vybavení, tak infrastrukturu s dvojím využitím.

Fotogalerie: - Konzervativní revoluce

Představení knihy Lukáše Petříka Konzervativní rev...
Představení knihy Lukáše Petříka Konzervativní rev...
Představení knihy Lukáše Petříka Konzervativní rev...
Představení knihy Lukáše Petříka Konzervativní rev...
Představení knihy Lukáše Petříka Konzervativní rev...
Představení knihy Lukáše Petříka Konzervativní rev...

Schválení českého plánu přichází v době, kdy EU intenzivně posiluje svou obrannou autonomii. Podobné rozhodnutí už dříve získalo 16 dalších členských států.

Psali jsme:

Primátor Svoboda: Praha pokračuje v systematickém posilování ochrany svých IT systémů
KDU-ČSL: Stát musí občany chránit, ne oslabovat jejich bezpečí a svobody
Konzervativní strana: Bezpečnost je legitimní funkcí státu
Dálnice místo tanků. Opozici se Babišův plán nelíbí

 

Ing. Marian Jurečka byl položen dotaz

Co, že jste tak otočil ohledně spolupráce s ANO?

Ono by to nebylo poprvé, vždyť už jste s ním vládli. A proč jste s tím podpořit vládu ANO nepřišel po volbách? Pak by tu třeba nemusela být vláda ANO, SPD a Motoristů, což všichni z opozice kritizují, ale je fakt, že vy jste první, kdo s tím zřejmě chce něco fakt udělat, což je podle mě dobře. Vůbec...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

