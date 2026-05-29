Tohle v justici zahučí. Tejc na semináři vytáhl výbušný návrh

Právě o obnově řízení donedávna v Česku rozhodoval soudce nebo senát, který daný případ posuzoval v původním řízení. To se sice změnilo, dle Peričeviče však jde nadále o paskvil. O obnově řízení totiž nyní rozhoduje nový soudce či senát, avšak pokud jej povolí, případ si opět převezme soudce či senát, který rozhodoval již dříve. „Takže samozřejmě je to naprostý nesmysl,“ komentoval současnou situaci předseda spolku Šalamoun.
Tím však paradoxy nekončí. Od roku 2013 mělo být podáno 1 184 žádostí o obnovu řízení ve skutcích, kde je trestní sazba nad 5 let. A kolikže jich bylo povoleno? Ani jedna. „My máme nejdokonalejší justici na světě, protože všude na světě dochází k justičním omylům, jenom v České republice ne,“ pokračoval v sarkastickém glosování situace předseda spolku Šalamoun a doplnil, že k přezkumu nedošlo ani v případech, kde hrály stěžejní roli pachové stopy, jež předtím značně zpochybnili akademici.
Peričevič se na půdě Sněmovny pozastavil nad tím, že náš justiční systém podle statistik, které ukazují odmítání jakýchkoli obnov řízení s vyššími trestními sazbami, vyznívá bezchybně a je tak lepší i než automobilka Toyota, která přes světové uznání spolehlivosti hovoří o 4procentní vadné výrobě. „Základním principem právního státu a tou jeho silou je, že dokáže přiznat svůj omyl a nějakým způsobem jej napravit. To se v České republice nestalo,“ pravil.
Naprosté bezchybnosti našich soudů podle Peričeviče nevěří ani v zahraničí, a to, že nebyla povolena ani jedna jediná obnova řízení za posledních 13 let, má mít jasnou vypovídající hodnotu a ukazovat se má, že je pro odsouzené nedosažitelná. Problémem prý nemá být to, že by se nedařilo nacházet nové důkazy, ale to, že se systém „snaží bránit hrad a nechce přiznat, že důkazy, které zpochybňují skutkový děj, za nějž byli dotyční odsouzeni, existují“.
„Justice vůbec nemá samočisticí mechanismy, aby to jakýmkoli způsobem korigovala a přiznala svoji chybu, což je největší selhání v údajném právním státě,“ zakončil své vystoupení na sněmovním semináři předseda spolku Šalamoun Václav Peričevič.
Na půdě Sněmovny se řešily i otázky pojící se se značně medializovanou kauzou Petra Kramného, jenž byl odsouzen za vraždu své šestatřicetileté manželky Moniky a osmileté dcery Kláry na dovolené v Egyptě elektrickým proudem.
Na nahrávce přehrané spolkem Šalamoun americký soudní patolog James Filkins takovou příčinu smrti Moniky a Kláry Kramných zpochybnil. Míní, že na základě důkazů, které prozkoumal, usmrcení elektrickým proudem nenasvědčuje stěžejní nález na krku Moniky, jelikož ten dle něj neměl být elektrickou popáleninou, ale stopou, jež měla vzniknout na jejím těle až posmrtně. Novými důkazy, které pro tuto skutečnost hovoří, mají být fotografie obětí pořízené v Egyptě před pitvou, na nichž stopa, která byla označována za popáleninu proudem, údajně chybí.
Ke stavu spravedlnosti v Česku pohovořil rovněž ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO), jenž přednesl, že chce rozšířit možnost vymáhat od soudců a státních zástupců náhradu škody, která státu vznikne jejich nezákonným rozhodováním. Za škodu způsobenou nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem soudce nebo státního zástupce aktuálně odpovídá stát a ten také platí odškodné, načež může požadovat po soudci či státním zástupci náhradu, avšak částky jsou dle ministra těžce vymahatelné.
„Myslím si, že kdyby to bylo jednodušší, kdyby se častěji stalo, že ten, kdo tu škodu způsobí, by ji musel zaplatit, tak by to vedlo k tomu, že všichni soudci a státní zástupci, nebo alespoň drtivá většina, by byli odpovědnější,“ domnívá se Tejc.
Oznámil také, že v novele trestního řádu chystá stanovit, že státní zástupce nesmí zatajit důkaz, který svědčí ve prospěch obviněného. „Státní zástupce má být objektivní v tom smyslu, že má posoudit ty věci, a pokud zjistí, že je spáchán trestný čin, tak má podat obžalobu, ale nesmí účelově vybírat jednotlivé důkazy,“ zmínil ministr spravedlnosti na středečním sněmovním semináři.
