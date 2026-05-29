Turek odhalil zákulisí: Obří pavouk kolem peněz. A pak došlo na Pavla

„Pokud ve VOXu nebude sedět ta druhá strana, tak my tady prostě taky nemáme co dělat,“ vysvětlila Gabriela Sedláčková důvod, proč pořad v této podobě na VOX TV končí. Podle ní by po vstupu obou aktérů do politiky dávalo pokračování smysl jen tehdy, pokud by podobný prostor dostala i opačná politická strana. Filip Turek připomněl, že pořad podle něj sehrál roli při vzniku Motoristů i při jejich cestě do vysoké politiky. „Vox byl opravdu u toho zrodu,“ zaznělo. Na VOXu se podle něj postupně představili lidé jako Petr Macinka, Boris Šťastný nebo Igor Červený.
Kdo může za zhrubnutí české společnosti?
Anketa
Právě na tomto resortu se podle něj řeší věci, které rozhodují o průmyslu, energetice, dopravě i životě lidí. „Zákazy výroby aut se spalovacími motory, obnovitelné zdroje energie, dekarbonizace, deindustrializace Evropy. To všechno se děje na tomhle dneska v Evropě nejmocnějším ministerstvu,“ prohlásil.
Turek tvrdí, že se svým týmem zasahuje do přípravy akceleračních zón pro obnovitelné zdroje. Podle něj hrozilo, že by v Česku mohly vzniknout tisíce větrných elektráren. „Díky tomu, co já teď měsíce dělám se svým týmem, těch elektráren tady budou třeba stovky, a ne tisíce. A budou tam, kde to nevadí,“ řekl Turek. Později dodal, že jen v této oblasti podle něj může jít o obrovské peníze. „Na výkupní ceně těch větrných elektráren vám ušetříme 400 miliard za následujících 20 let,“ uvedl.
Kdo může za zhrubnutí české společnosti?
Vadí vám, když Petr Macinka říká o oponentech, že jsou ,,méněcenní" ?
Anketa
Zvlášť tvrdě mluvil Turek o neziskových strukturách a veřejných penězích. Popsal, že na ministerstvu vznikají „pavouci“, tedy mapy vazeb a toků peněz. „Je to opravdu jako Cosa Nostra. Je to opravdu jako pavouk,“ řekl Turek. Podle něj se podobné struktury netýkají jen životního prostředí, ale i kultury a zahraničí. „Životní prostředí, kultura a ministerstvo zahraničí, to je síť neziskovek, které jsou propojeny s politickými stranami v Německu, jsou propojeny s Evropskou komisí a je to obrovskej pavouk,“ tvrdí Turek.
Mluvil také o „dlouhém pochodu institucemi“ a progresivních strukturách, které podle něj chtějí ovlivňovat politiku bez toho, aby vyhrály volby. „Je to kulturní válka, je to válka s ohromným pavoukem a je to jenom o penězích,“ řekl.
Vadí vám, když Petr Macinka říká o oponentech, že jsou ,,méněcenní" ?
Gabriela Sedláčková a Filip Turek. (Screen: VOX TV)
Došlo i na média. Turek tvrdí, že mediální obraz jeho osoby neodpovídá realitě. Gabriela Sedláčková uvedla, že podle sněmovního monitoringu se o kauze Dozimetr za určité období objevilo 146 článků, zatímco o Filipu Turkovi 290. „Dozimetr je kauza, kde se rozkradlo z veřejných peněz stovky milionů. Vládní bývalá strana systematicky rozdělovala státní zakázky. Šifrované telefony. Ministr vnitra. A napsalo se o nich méně článků než o mně,“ komentoval to Turek.
Sedláčková se zastala také Natálie Vachatové, která podle ní čelila mediální kampani kvůli návrhu zákona, který podle ní nebyl její a nebyl finální. „Nikdo se jí dodnes neomluvil. Ona se musela dokonce přestěhovat,“ uvedla. Turek k tomu dodal, že podobných kauz zažil sám řadu. „Kdybychom tady měli vyvracet každou lež o mně, tak z těch dvaceti už jsme jich nejdřív šestnáct, teď už asi dvacet vyvrátili,“ řekl.
V závěru pořadu přišel na řadu prezident Petr Pavel. Sedláčková připomněla jeho výroky o evropské federaci. „To přece není prezident naší republiky. To je prezident čeho teda?“ ptala se. Turek reagoval, že Pavel podle něj vystupuje jako politik, který má zadání posouvat Českou republiku směrem k federální Evropě. „To znamená nějakým postupným sekvenčním způsobem přijmout euro, zvýšit daně z nemovitosti, aplikovat Green Deal a následně se rozplynout v rámci federace,“ uvedl.
Podle Turka se tím prezident dotýká samotné české svrchovanosti. „Kdybych chtěl být hodně drsnej, tak můžu mluvit o vlastizradě,“ řekl. Zároveň dodal, že neví, zda šlo o přeřeknutí, nebo vědomou politickou pozici. „On se teď hodně odkopal,“ poznamenal Turek k prezidentovi.
Pořad Po žních k Turkovi na VOX TV končí, nikoliv však celý formát. Sedláčková i Turek oznámili, že chtějí pokračovat na Turkově vlastním kanálu. Nové díly mají být více zákulisní a politické. „Můžeme přiblížit českou Sněmovnu, můžeme udělat díl na MŽP, můžeme udělat díl ve Sněmovně, můžeme pozvat další ministry,“ naznačila Sedláčková. „Po žních k Turkovi končí na VOX TV, ale pokračuje u Filipa na kanále,“ zaznělo v závěru posledního dílu.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku