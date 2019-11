Egyptolog Bárta srovnává: Listopad 1989. To nebyla stávka jako dnes, že jste někam ráno přišli, chvíli tam stáli a pak šli domů. Byl to stres, po studentech šly i Lidové milice

„Nebyl to žádný happening na rozdíl ode dneška, kdy stávkovat není tak úplně stresující. Tehdy jsme, minimálně sedm dní, trnuli, jestli někdo dá pokyn armádě, která stála u Rakovníka, a přijede do Prahy. To se skutečně nevědělo,“ hovoří Bárta o několikatýdenní stávce, která před 30 lety po událostech na Národní třídě probíhala. „Nebyla to stávka, že jste ráno někam přišli, tam jste chvíli stáli a pak jste šli domů. My jsme tehdy na Filozofické fakultě skutečně několik týdnů spali,“ dodává.

„Problém byl, že byla spousta aktivistů tehdejšího režimu, Lidové milice a tak dále, co po studentských hlídkách šli a často jim dali do držky. A byla spousta lidí, kteří byli zbiti do krve," vzpomíná profesor s tím, že dnes se o tom samozřejmě neví, nepíše.

„Já bych jim chtěl poděkovat, protože vím, co to bylo bát se. Vím, co to bylo trnout a shánět informace tehdy, bez internetu, bez mobilu. Jestli armáda dorazí, nedorazí, jestli to bude všechno udušené v zárodku,“ pokračuje Bárta a spolu s tím vyzdvihuje tisíce statečných pedagogů a studentů, kteří tam byli a jejichž jména dnes už nikdo nemůže z pochopitelných důvodů říct.

Tehdejší lídři podle něj byli lidé, kteří nabízeli vize, měli pevné postoje a spojovali lidi. Zato dnešní doba je plná výzev, stále více se mluví o společenské smlouvě, o době na rozhraní a tak dále. „Jsem přesvědčen, že naše občanská společnost má skvělou budoucnost před sebou, ale ta budoucnost k nám nepřijde zadarmo,“ ukončil své vzpomínky na listopad 1989 Miroslav Bárta.

