Ekofeminismus, gender... žádný přínos. Plné školné, pálil Gregor na sněmu

Na krizovém sněmu strany Motoristé sobě vystoupili k programovému bodu školství Miroslav Krejčí a Matěj Gregor.

„Dlouhé roky řízení ministerstva školství nevykonával nikdo, kdo s ním má něco společného, ředitelé plní roli byrokratů, nikoliv ředitelů škol, učitelé roli vychovatelů, nikoliv předavatelů důležitých životních zkušeností a tolik potřebného vzdělání. A studenti se mění na jakási čísla v tabulkách, nikoliv na individuální subjekty, které je třeba vzdělávat a na kterých bude v budoucnu stát celá česká ekonomika a budoucnost naší společnosti,“ začal svůj proslov Matěj Gregor.

Vysvětlil, že Motoristé mají ambice školský systém České republiky změnit. Podle něho stačí pár dobře mířených střel, které zásadně změní celý systém.

„Vnímáme klesající čtenářskou gramotnost dětí, vnímáme klesající fyzickou kondici dětí, vnímáme snížení prestiže učitelského oboru, vnímáme neefektivitu školského systému, ve kterém se utápějí desítky miliard korun v projektech jako je inkluze,“ ukazoval na problémy resortu školství Gregor.

Slovo si následně vzal Miroslav Krejčí, bývalý ředitel Cermatu a potenciální ministr školství, pokud by se Motoristé dostali do Poslanecké sněmovny a jednali by s koaličními partnery o vládní sestavě.

„Pokud budu ministrem školství, tak prvním krokem bude, že zruším Cermat,“ pobavil účastníky sněmu Krejčí. Proč? Podle Krejčího je český školský systém natolik nemocný, že potřebuje vyléčit. Je to revoluce? „Je to návrat ke zdravým kořenům vzdělávání,“ řekl Krejčí.

Slíbil, že systém vzdělávání změní Motoristé tak, že nebude Cermat potřeba. A opřel se do jednotných přijímacích testů na střední školy, které vypracovává právě Cermat. Zároveň slíbil, že zmizí i maturitní testy vypracované Cermatem.

Slovo si opět vzal Gregor, jenž vstup do jednání o vládní spolupráci podmínil okamžitým zrušením inkluze ve školství. Podle něho inkluze vybrala ze státní kasy za svou existenci 40 miliard korun a vedla k tomu, že školy jsou plné asistentů učitelů. Přičemž děti, které potřebují speciální přístup, se vinou inkluze cítí v kolektivu jako outsideři, zatímco ve speciální škole by se vyvíjely s ohledem na své potřeby a ve prospěch společnosti. Inkluzi dává Gregor za vinu i to, že klesá čtenářská gramotnost všeobecně u všech dětí. Řešením podle Gregora je vytvoření speciálních tříd ve školách i návrat speciálních škol.

Na paškál si vzal i víceletá gymnázia, která jsou podle něho zbytečně nabobtnalá. Jejich počet i kapacitu by chtěl Gregor snížit na polovinu. „Tím ušetří státní kasa, ale zároveň se gymnaziálnímu vzdělání vrátí prestiž,“ řekl Gregor.

Krejčí se vrhnul na téma platů učitelů. Podle něho není v zájmu společnosti, aby se plošně zvedaly platy všem učitelům, ale aby se přidávalo těm kvalitním. A že Motoristé by zavedli systém, který by zjišťoval, jak dobře jednotlivé školy a učitelé v nich vzdělávají své žáky a podle toho by pak stát mohl navyšovat, či snižovat jejich platy. „V dnešní době je spoustě škol úplně jedno, jestli a co děti naučí, tohle musí skončit. Všechny školy musí primárně zajímat to, aby své žáky naučily maximum toho, co je naučit mohou,“ popsal Krejčí.

Matěj Gregor pak razantně odmítl škrty ve školství na financování nepedagogických pracovníků; škrty zavedla nynější vláda Petra Fialy. Zároveň Gregor odmítl státem vynucované slučování malých škol. Podle něho to má být pouze v kompetencích obcí a zřizovatelů, nikoliv centrálního řízení ze strany státu. „Tady se škrtat nebude – škrtat se bude v politických neziskových organizacích, které ze školních rozpočtů dojí stejnou částku, jakou nás stojí celá infrastruktura lidí, kteří naše školy drží v provozuschopném stavu,“ zdůraznil Gregor.

Nakonec se Gregor pustil do ožehavého tématu bezplatnosti vysokoškolského vzděláváni.

Podle něho by mělo zůstat zachované pouze u potřebných oborů jako jsou lékař, učitel, technolog, psycholog a podobné. Stát by podle Gregora rok co rok vypracoval plán toho, které obory jsou potřebné a tedy budou požívat bezplatného přístupu.

Plné školné by pak Motoristé zavedli u – podle nich zbytečných – oborů jako např. ekofeminismus, genderové studie nebo environmentální filozofie. „Jejich studium stojí zhruba stejně, jako studium technologického studenta na Vysoké škole báňské v Ostravě,“ poznamenal.

„Ale ty zbytečné obory nebudou dotovány vůbec,“ slíbil Gregor. Nevztahovala by se na ně ani stipendia, čili školné by si takový student musel zaplatit celé sám. „Absolvent takového studia nemá pro Českou republiku a pro českého daňového poplatníka žádný ekonomický ani humanitní přínos,“ zakončil svůj projev Gregor.