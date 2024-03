Epidemie černého kašle, úmrtí na záškrt. S Ukrajinou nesouvisí? Takto hovořil roku 2022 profesor Chlíbek

reklama

Počet případů černého kašle exponenciálně roste, jen za leden a únor bylo hlášeno téměř 1700 případů, což je čtyřikrát více než loni za celý rok. Stejně tak se objevují případy záškrtu, ten se loni v Česku objevil po 27 letech, letos bylo už šest případů a zemřel jeden senior.

Problém je ale s nedostatkem vakcín. „Boostrix koncem dubna a Adacel až v květnu dle informací distributora,“ uvedla v týdnu praktická lékařka Ludmila Bezdíčková na síti X, že očkovací látky proti černému kašli pro praktiky nebyly dostupné pro objednání.

Předseda Grémia majitelů lékáren Marek Hampel zároveň dodal, že bude očkování dostupné až v dubnu či květnu. Stejnou informaci podle Seznam Zpráv poskytla i databáze Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Ministerstvo zdravotnictví proto uvolnilo vakcíny, které byly zacíleny na děti a dorost v rámci českého povinného očkovacího kalendáře. „Aktuální situaci ohledně černého kašle a záškrtu Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s odbornými společnostmi, Státním zdravotním ústavem a Státním ústavem pro kontrolu léčiv intenzivně řeší. Aktuálně je k dispozici u dodavatele a distributora přes 70 tisíc očkovacích dávek. V průběhu března jsou plánovány také mimořádné dodávky z Velké Británie,“ stojí na webu ministerstva s tím, že zmiňovaná vakcína obsahuje protilátky jak proti černému kašli, tak proti záškrtu.

„Lokální nemožnost některých praktických lékařů pro dospělé objednat vakcínu byla způsobena prioritizací objednávek pro praktické lékaře pro děti a dorost. Ode dneška mají zdravotnická zařízení včetně ordinací praktických lékařů možnost objednat vakcíny proti černému kašli přímo od distributora, kterým je společnost Avenier. Ty jim budou následně rozvezeny a budou k dispozici zájemcům o očkování,“ vysvětlilo ministerstvo zdravotnictví.

Ekonom Pavel Šik upozorňuje, že aktuální vlna černého kašle a záškrtu očividně souvisí s ukrajinskými uprchlíky, ačkoliv to mainstreamová liberální média popírají. „To takhle čtete Seznam a najednou se tam objeví věta: ,Záškrt je něco, z čeho mám hrůzu', říká Peter Šebo, vedoucí Laboratoře molekulární biologie bakteriálních patogenů Mikrobiologického ústavu AV ČR,“ cituje Šik.

„Pak tam najdete skvělý popis, že záškrt je infekční onemocnění, které postihuje zejména horní cesty dýchací a pak vám odborníci vysvětlují, že se přenáší kapénkovou cestou při mluvení, kašlání či kýchání, ale také se přenáší kontaminovanými předměty, do těla se může dostat prakticky kudykoli a přenašečem může být člověk nebo zvíře,“ popisuje Šik článek na Seznam Zprávách, že se tato onemocnění rychle šíří.

„Na závěr článku přijde to nejdůležitější - ujištění expertkou, že to, že by případy záškrtu v Česku souvisely s větší migrací obyvatel není možné, protože pacienti neměli kontakt s migranty,“ nechápe Šik.

„Mně u tohoto druhu žurnalistiky schází jen závěrečné upozornění, že se po přečtení nesmíte znovu vrátit k odstavci o možnostech přenosu nemoci, protože byste si mohli znovu přečíst, že se záškrt může přenést zřejmě i na nákupním košíku jako u ostatních kapénkových infekcí. Nic s ničím nesouvisí a stát nic nezanedbal... a takhle si tu žijeme,“ dodává ekonom.

Přitom už v roce 2022 v prvních měsících poté, co do Česka dorazily statisíce ukrajinských uprchlíků, varoval předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek před nedostatečnou proočkovanosti Ukrajinců. „Nejčastěji jim chybí základní očkování proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím, spolu s očkováním proti žloutence B, záškrtu, tetanu, černému kašli a tuberkulóze. Vzhledem k velice snadnému přenosu a vysokému reprodukčnímu číslu původce je největší obava ze spalniček, ale také černého kašle, případně tuberkulózy,“ vypočítával Chlíbek v rozhovoru pro Deník.cz.

Ukrajinci podle něj navíc sami leckdy nevědí, na co očkování již mají a na co ne, což ztěžuje jejich doočkování v Česku. „Bohužel rodiče si to mohou plést, nemusí přesně vědět, proti čemu dítě očkováno bylo, pletou si vakcíny či nemoci. Spoléhat tedy jen na jejich prohlášení by mohlo být do jisté míry rizikové. Menší riziko je jim alespoň jednu dávku očkování dát a mít větší jistotu,“ uvedl šéf vakcinologů pro Seznam Zprávy.

Psali jsme: Migrační pakt. Podle Rakušana žádné kvóty. Tak proč z něj chce Polsko výjimku? Ministr Válek: Máme nejmodernější vakcíny, které jsou bezpečné a funkční Koten (SPD): Sledujete nějak zdravotní stav příchozích z Ukrajiny? Množí se zprávy o záškrtu Černý kašel už není jen postrachem minulosti: v ČR loni onemocnělo 1342 lidí. Prevencí je očkování

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama

Ukrajinci Informace pro ukrajinské občany na území ČR v návaznosti na ruskou agresi na Ukrajině na leznete na oficiálních stránkách MV ČR. MV ČR také pro tento účel zřídilo samostatný portál. Základní informace o ukrajinské diaspoře v České republice naleznete na těchto stránkách.