Erik Tabery: Zeman? Zbytečný, je mimo. Kašle na voliče, spí, nadává, zaleze. Platíme mu léčbu

„Kdybychom my řekli Let’s be great again, tak by to mohlo znamenat, že chceme znovu Československo, jako kdybychom to vzali prostorově. Kor ta Evropa je v tomhletom strašně problematický region,“ dodal Tabery.

Následně už Tabery hovořil o své roli v novinařině. „Vidím svoji roli jenom v kritické novinařině. To neznamená, že má pořád kritizovat, ale že stojí na nějaké kritice rozebírání a hledání problému, aby se to mohlo zlepšovat a tak. Ale ono záleží vždy na nějaké optice. A to je dobrý příklad i u nás, když bychom vzali, tak Česko v mnoha ohledech nebylo lepší, než je teď nebo než bylo v poslední době. Je to bezpečná země, vlastně bohatá, úspěšná, plná chytrých, úspěšných a sympatických lidí. Nicméně můj pohled je takový, že čím jsme úspěšnější, tak to znamená větší odpovědnost a víc přemýšlet o tom, proč nejsme doteď pořád schopni pomáhat samoživitelkám. Proč doteď se chováme pořád k Romům, jak kdyby tady vůbec nebyli, a když už, tak s čistou nenávistí, bez ochoty cokoliv řešit. Proč nejsme schopni cokoliv dělat se změnou klimatu a suchem a tak dále, když nám tady před očima umírají lesy. A tak by se dalo pokračovat,“ poznamenal Tabery.

„Když mluvím o nějakém úspěchu, tak je nutné mluvit i o těch neúspěších a o tom, proč my nejsme schopni myslet na lidi, kteří potřebují pomoc, kteří propadají tím systémem. Myslím si, že celý koronavirus, ta pauza ukázala úplně esenciálně, jak jsme společnost, která během pár vteřin dokáže, nebo ví, jak pomoct ČEZ, nebo něčemu, vždycky těm velkým firmám, kde se ti chlapíci prostě potkávají na všech těch párty a akcích a znají se a vědí, co je trápí... ale jakmile se začalo řešit, co lidé, kteří pracují na dohodu, co lidé, kteří jsou v důchodu a měli malý přivýdělek – a najednou zjistíme, že ten stát neví, jak jim pomoci, a že oni nic nevědí. A že ten stát nic neví o správě své země, protože my jsme pořád připraveni na ty velké... Babiš mluvil o stavbách přehrad, o stavbách megalomanských věcí... ale ty jsou většině lidí úplně ukradené. Oni potřebují, aby byl rychlý systém, státní správa, digitalizovaná státní správa, aby ten stát byl schopen lidem, kteří musejí vypnout podnikání, pomoct v tu vteřinu,“ vyprávěl dále Tabery.

Ten následně zkritizoval vládu za koronavirová opatření na severu Moravy, kde má pocit, že státu bylo jedno, co to způsobí. „A zároveň nejsou schopni zajistit dostatek testování a rychlé reakce, aby se ti lidé dostali k té pomoci. A vlastně je to všem jedno. My jsme teď schopni vyjmenovat, jak selhává Amerika v debatě o kulturní válce. Co Němci měli udělat, aby odčinili opravdu druhou světovou válku, proč sem nemají jít nějací lidé z ciziny, ale nejsme schopni normálně spravovat vlastní zemi,“ dodal Tabery. Podle jeho slov bychom měli být více kritičtí.

„Jak o tom debatovat a vzít to vážně, když máme vládu, která na té straně, která ji zavraždila, vlastně stojí? To znamená, jako my si tady furt hrajeme na něco, že jsme se s něčím vyrovnali, máme jasno, jsme jiná společnost a bůhvíco ještě, ale máme vládu, která stojí na hlasech komunistů, kteří navíc ten její prostě nesnesitelný konec víceméně obhajují. Takže v tomto ohledu si myslím, že nemáme z minulosti vyřešeno vůbec nic,“ řekl rázně.

Tabery hovořil také o sociálních sítích, které jsou podle něj morem a likvidátorem jakékoliv debaty. Řeč se stočila i na prezidenta Miloše Zemana. „Zemana média zvolila ne proto, že by napsala, koho podporují, ale před tou první volbou úplně rezignovala na analytickou práci, jak se choval jako premiér, co s ním přichází, a všechno se zúžilo jenom na pár rozhovorů s ním, kdy si říkal, co chce, a vlastně ty novináře ani neposlouchal. A on umí vlastně si ty rozhovory povodit, a to se přesně stalo a vyhrál volby. Tam neměl s médii moc velkou práci,“ uvedl.

Druhé kolo podle Taberyho vyhrál Zeman jen těsně, na to, že byl obhajující prezident. „Já jsem čekal větší rozdíl ve prospěch Zemana. Bylo tam tehdy vidět, že oba volila města i obce, takže tady nejde říct... a vůbec bych nikdy neřekl o voličích Zemana, že jsou to hlupáci, omezenci, odpůrci demokracie. Spousta má různou motivaci k tomu, proč volí. A proto mě nikdy výsledek voleb nerozrušil,“ dodal. Zeman pak podle něj není prezidentem všech občanů. „On je svůj. On kašle i na ty svoje voliče. To je nejzbytečnější hlava státu v dějinách lidstva. Kor teď – on spí, já mu to přeju. Platíme mu zdravotní péči v Lánech, občas vyjde, někomu zanadává, podepíše zákon, zaleze. Nedělá nic pro své voliče. Nesnaží se zlepšit jejich sociální situaci, nepomáhá, řeší úplně absurdní sny, které si vysnil před lety, on se zasekl vývojově, neví, co se v té společnosti děje. Takže řeší prostě Vltava–Labe–Dunaj–Odra, nebo co to je. A je mimo realitu, naprosto mimo realitu,“ zdůraznil Tabery.

Podle jeho slov nám Zeman ukázal jednu cennou věc – že prezident není vždy poslušný člověk. „To znamená, nemáme si jej idealizovat – a druhá, že ta instituce je zbytečná. Takže když bychom se rozhodli ji zrušit, tak se nic nestane,“ dodal.

Tabery pak otevřel ještě další téma – národní identity. „Já mám Česko strašně rád. Je to moje země, já mám rád její historii. Mám rád tu nejednoznačnost, kterou v sobě máme. Cítím hodně silný vztah k zemi. To, co popisuju, mně ale vůbec neumožňuje, abych říkal: Já jsem Čech, Čech, a kdo je víc. A že sem nemá chodit někdo jiný. Tohle prostě na mě vůbec nefunguje. A já si myslím, že my máme budovat vztah k tomu místu, budovat vztah k Evropě, protože jsou to spojené nádoby. To, že jsme v EU, beru jako můj projekt. Já to beru jako svůj projekt, protože vidím, že to té zemi strašně pomáhá, a vidím v tom budoucnost. A vůbec to není jako nějaké kontra,“ dodal.

Závěrem se Tabery vyjádřil k uhlobaronovi Zdeňku Bakalovi, jenž vlastní vydavatelství Economia. „Mluvil jsem s ním naposledy před čtyřmi lety, když tady byla nějaká společenská akce Economie. Jediný partner je pro mě ředitelka Economie nebo šéfka newsroomu a s nimi se bavíme o tom, kudy bych chtěl vést Respekt. Respekt je úspěšný, to je obrovská výhoda. Respekt je médium, které se zakládá na své nezávislosti, a Economie tohle vždycky ctila. A proto já lidem s klidem říkám: Já nesu celou zodpovědnost za Respekt od prvního do posledního písmene, protože jsem jediný s tou odpovědností, kdo rozhoduje o tom, co tam bude. Ten časopis si čte vedení až v pondělí, kdy časopis vychází,“ dodal.

„Téma, kterému by se médium nemělo věnovat, neexistuje. Vždy jde o jeho zpracování. Vzhledem k tomu, že časopis je vnímán jako názorový, to znamená, že ten list má názor, není to takové, že jednotlivci mají názor, tak já ctím linii toho listu ve chvíli, kdy vznikl, kdy ho zakládali disidenti. Nikdy bych tedy nepublikoval nic nenávistného k menšinám, myslím si, že ten časopis by nepublikoval to, že mají mít muži dominantní postavení, protože jsou chytřejší než ženy,“ podotkl.

