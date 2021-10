Europeum perpetuum mobileum mausoleum

reklama

Co o sobě Europeum samo říká? V článku Naše mise na úvodní straně tvrdí: „Institut pro evropskou politiku EUROPEUM je neziskový, nepolitický a nezávislý think tank, který se zaměřuje na evropskou integraci a soudržnost. EUROPEUM přispívá k posilování demokracie, bezpečnosti, stability, svobody a solidarity napříč Evropou a aktivnímu vystupování České republiky v Evropské unii.“ Ejhle hned v první větě první lež. Europeum z podstaty své „mise“ nemůže být nepolitické, protože přece prosazuje politiku evropské integrace. To není nějaký samovolný evoluční proces, to je vysoce profesionální administrativní činnost sledující jednoznačně politické cíle.

Beránek je ve funkci relativně krátkou dobu. Jeho předchůdcem byl Vladimír Bartovic, původně poradce ministra zahraničních věcí Zaorálka, nyní působí jako ředitel Politického odboru v Kanceláři slovenské republiky.

Další zajímavou postavou v tomto spolku je jeho výkonný ředitel Martin Vokálek. Jak je o něm psáno na stránce spolku: „Již od střední školy se několik let podílel na aktivitách Evropského parlamentu mládeže a je spoluzakladatelem české větve studentského transatlantického think-tanku European Horizons.“ Uvádí se o něm však též, že byl zapojen do činnosti organizace Cermat, která má zajišťovat monitoring studijních výsledků na různých typech škol. Co různých ostud, zejména v souvislosti s maturitami, Cermat v posledních letech způsobil, to nedává mnoho důvodů k důvěře jeho lidem. Nu, a o Vokálkovi se lze též dozvědět, že působil v Ústavu mezinárodních vztahů, jehož zakladatelem bylo MZV a v řadách jeho pracovníků nacházíme jména Tomáš Petříček či Tomáš Profant. Zdalipak v jeho případě jde o náhodu, nebo je bratrem exposlance za Piráty Ondřeje Profanta a synem či jinak blízce příbuzným Martina Profanta, dlouholetého hlavního poradce Petry Buzkové? Tak se ptejme: kde je ta domnělá politická nezávislost?

Co je výsledkem činnosti (zdráhám se říci: práce) Europea? Tak příkladně letní škola European Summer School - "Europe in Motion" – její účastníci se věnovali aktuálnímu tématu migrace v Evropě. Dále projekt Posílení bezpečnosti nezávislých novinářů a aktivistů na Krymu a Donbasu a podpora šíření informací z krizových oblastí Ukrajiny. A z téhož soudku „Doporučení týkající se možných opatření EU vůči Krymu“. A ještě jednou z onoho regionu, projekt „Odpověď na euroasijskou výzvu východoevropských zemí – Cílem projektu bylo propagovat integraci do Evropské unie ve dvou zemích Východoevropského partnerství – v Bělorusku a na Ukrajině.“

Obzvlášť zajímavý musí být program „Strany, voliči a národní identita – Projekt, který byl spuštěn v únoru 2016, se soustředí na výzkum užívání témat spojených s národní identitou politickými stranami a hledá odpovědi na otázky týkající se jejich postojů k evropské integraci, menšinám, národnímu povědomí a vztahům se zahraničními státy. K tomu používá metodu obsahové analýzy volebních programů a hledání skrytých sdělení v jejich textu. Cílem je zjistit, jak vyjádřené pozice politických stran k jednotlivým skupinám témat ovlivňují jejich volební výsledky.“ Jinými slovy vyhledávání „závadových“, totiž k národu a vlastenectví se vztahujících tezí a programových bodů v nabídce stran před volbami.

Ke konci roku 2020 vykázalo Europeum 28 pracovníků. Sídlo má na Staroměstském náměstí. Zjevně tedy nepůjde o právě nejlacinější instituci. Ve výroční zprávě však nenajdeme strukturu nákladů (tedy poměr osobních a provozních), jen jejich celkovou výši – bezmála 13 milionů korun. V kolonce příjmů je cca 13,5 milionů korun, z čehož přes 6 milionů pochází ze zdrojů EK, přes 3 mil. přispěl Visegrádský fond, české zamini přes půl milionu, dvě německé nadace (Hanns-Seidel-Stiftung a Heinrich-Böll-Stiftung) celkem skoro třičtvrtě milionu atd. Půldruhého milionu je identifikováno pouze jako „Vlastní aktivity a projekty v konsorciích s partnery“. Jaké aktivity a jací partneři to jsou, se můžeme jenom domýšlet. Každopádně působí finanční zpráva Europea značně nevěrohodně. Na první pohled se jeví vykázaná čísla přinejmenším podhodnocená. Sídlo v centru Prahy, desítky lidí, hromady projektů, to je za 13 milionů pořídit prostě nedá. Zkušený auditor, nejlépe forenzní, by se jistě vyřádil.

Závěr? Tento spolek nás ze všech tlampačů, zejména veřejnoprávních, neustále poučuje, jak máme milovat EU, migranty, green deal atd. Trochu to připomíná někdejší SČSP – Svaz československo-sovětského přátelství. Také vyráběl ideologické zboží, které nikdo nechtěl, nepotřeboval a nikdo mu nevěřil. Ale džob pro zúčastněné to byl jistě finančně atraktivní.

Psali jsme: Co je Investigace.cz? Nebo spíše Chobotnice.cz? ParlamentníListy.cz stouply v hodnocení Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky Znovu o „nevládkách“: Co si o sobě ony samy myslí Jak a proč vláda krmí naše neziskovky

