Po „kecech“ o Kirkovi došla v USA trpělivost s médii

K vraždě se vyjádřil i moderátor noční show v televizi ABC Jimmy Kimmel.
„O víkendu jsme dosáhli nových minim, když se gang MAGA zoufale snažil charakterizovat tohoto kluka, který zavraždil Charlieho Kirka, jako něco jiného než jednoho z nich a dělal vše pro to, aby z toho získal politické body,“ řekl Kimmel ve svém pondělním večerním pořadu Kimmel.
Kimmela citovala agentura Reuters.
„Vzhledem ke všem těmto hrozným věcem, které se dějí, by si člověk myslel, že se náš prezident alespoň pokusí nás sjednotit, ale neudělal to,“ poznamenal Kimmel také během svého prozatím posledního pořadu.
Kritizoval také Trumpovo truchlení nad Kirkem a poukázal na video Trumpových komentářů na trávníku Bílého domu. „Takhle čtyřleté dítě truchlí nad zlatou rybkou,“ řekl Kimmel.
Stanice ABC, vlastněná společností Walt Disney, na to konto oznámila, že Kimmelův pořad stahuje z vysílání. „Jimmy Kimmel Live‘ bude na neurčito pozastaveno,“ uvedl mluvčí ABC bez dalších podrobností.
Řada demokratických zákonodárců toto rozhodnutí kritizovala s tím, že je ohrožena svoboda projevu.
„Toto je cenzura v akci,“ poznamenal na sociální síti X demokratický senátor za stát Massachusetts Ed Markey. „Vzkaz pro každou mediální společnost je jasný: Přijměte linii MAGA, nebo si pro vás přijde Federální komise pro cenzuru,“ doplnil také senátor.
This is censorship in action. @FCC chair threatens ABC and Disney over Kimmel’s comments. Hours later, he’s off air. It’s dangerous and unconstitutional.— Ed Markey (@SenMarkey) September 18, 2025
The message to every media company is clear: Adopt the MAGA line or the Federal Censorship Commission will come after you. pic.twitter.com/vbVxn8rn9U
Guvernér Illinois J. B. Pritzker, jeden z možných kandidátů demokratické strany pro příští prezidentské volby, vystoupil v podobném duchu a konstatoval, že krok televize ABC je „útokem na svobodu projevu“.
„Tady je v sázce svoboda projevu. Napříč celou řadou jsme byli svědky toho, jak Trumpova administrativa využívá vládní moc k postihu kohokoli, kdo ji kritizoval – v tomto případě Jimmyho Kimmela. Musíme se všichni postavit a promluvit,“ konstatoval Pritzker.
What’s at stake here is free speech.— Governor JB Pritzker (@GovPritzker) September 18, 2025
Across the board, we’ve seen the Trump administration use the power of government to go after anybody who’s criticized them — and in this case, Jimmy Kimmel.
We need to all stand up and speak out. pic.twitter.com/zRMBd7K5oh
„Gratuluji ABC, že konečně našla odvahu udělat to, co bylo nutné,“ uvedl Trump v příspěvku na Truth Social.
„Skvělá zpráva pro Ameriku: Jimmy Kimmel Show, která měla problémy se sledovaností, byla ZRUŠENA. Gratuluji stanici ABC, že konečně našla odvahu udělat to, co bylo nutné. Kimmel nemá vůbec žádný talent,“ nešetřil kritikou na adresu moderátora současný nájemník Bílého domu.
Vyzval také stanici NBC, kterou vlastní Comcast, aby propustila Jimmyho Fallona a Setha Meyerse, moderátory nočních komediálních pořadů na této síti, kteří si často dělají legraci na Trumpův účet.
„To znamená, že na stanici Fake News NBC zůstávají Jimmy a Seth, dva totální ztroskotanci. Jejich sledovanost je také hrozná. Do toho, NBC!!!“ hecoval Trump k ukončení pořadu televizi NBC.
USA Today upozornil, že místo Kimmelova pořadu dostane v pátek prostor vzpomínkový pořad věnovaný památce zavražděného Kirka. Kimmel si prý navíc vyslechl výzvu, aby se Kirkově rodině osobně omluvil a poslal peníze konzervativní organizaci Turning Point, kterou spoluzakládal právě Kirk.
autor: Miloš Polák
